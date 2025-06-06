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Обзоры для бухгалтера

С расчетом взносов ИП 1% возникла проблема. 😦«Ночной бухгалтер» № 1947

Меньше месяца осталось до срока уплаты взносов 1% за 2024 год, но ФНС пока сама не понимает, как их считать.

Сегодня в выпуске:

  • Новая норма НК про расчет взносов 1% у ИП на ОСНО оказалась двусмысленной.

  • В НК вносят поправки, в том числе по налогу на прибыль.

  • Размер пенсии можно будет обжаловать без суда.

  • Главред рекомендует.

  • ФНС не обязана выдавать копии сданных деклараций.

  • Налоговики рассказали, как бухгалтеры ошибаются в налоговых платежках.

  • Пятничный «Клерк».

  • Мем дня.

Взносы 1%, с которыми не все ясно

Новые правила расчета взноса 1% у ИП на ОСНО вызывают вопросы не только у самих ИП и их бухгалтеров, но даже у налоговиков.

При расчете взноса 1% не учитывают взносы, но какие именно – не понятно. То ли речь про фиксированные взносы, то ли вообще про все, в том числе за работников.

ФНС пока не готова дать ответ, ждет разъяснений Минфина.

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Налог на прибыль, который скоро изменится

Сдавать декларации по налогу на прибыль за обособленные подразделения больше не потребуется.

Чтобы на одну и ту же программу для ЭВМ вся цепочка контрагентов не смогла применять повышающий коэффициент 2 к расходам, норму про повышенных расходы на ПО уточнят. К-т 2 будет доступен только тем, у кого в лицензионном договоре прописан запрет на передачу прав на ПО третьим лицам.

Эти и другие поправки в НК в части налога на прибыль — в нашем материале.

Совет от редакции: профессия бухгалтер начала меняться с появлением искусственного интеллекта (ИИ). Но пока что ИИ не конкурент, а ваша возможность зарабатывать больше при меньшем объеме работы. Как применять его в работе, узнаете на бесплатном вебинаре 11 июня в 11:00 мск. Записаться.

Пенсия, размер которой не устраивает

К 2027 году введут систему досудебного обжалования решений о размере пенсий. Соответствующие поправки в закон о пенсиях размещены на федеральном портале.

Глава Минтруда отметил, что сейчас чаще всего суды становятся на сторону пенсионеров, но разбирательства длятся больше года. Это процесс упросят и ускорят.

Главред рекомендует

Выстраивание внутреннего пиара, адаптацию и мотивацию персонала, формирование целей трех рабочих уровней сможете обсудить на бизнес-завтраке.

Полезные статьи:

Декларация, которая потерялась

ИФНС не предоставляет копии сданных деклараций с отметкой о приеме.

Если вам нужен такой штамп, нужно сдавать декларацию в двух экземплярах и на одном вам поставят отметку о приеме.

Еще по ТКС можно получить перечень сданных налоговых деклараций.

⚡Заработал реестр воинского учета: как с ним работать

Расскажем, как справляться с новыми задачами, на новом онлайн-курсе «Воинский учет-2025: электронный реестр и новые требования для работодателей».

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Платежка, в которой много ошибок

Пошел третий год применения ЕНП, но некоторые бухгалтеры до сих пор в платежках вместо КБК ЕНП указывают КБК конкретных налогов, причем иногда этот КБК вообще к юрлицам отношения не имеет (например, указывают КБК патентного НДФЛ иностранцев).

Еще номер счета получателя указывают не тульской ИФНС, а своей региональной.

Учитесь на чужих ошибках, чтобы не допустить своих.

Пятничный «Клерк»

  • Пушкин не только лишь гений, но еще и немного бухгалтер! Отвлекитесь от рутины, стряхните пыль с дальней полочки мозга, заброшенной со школьных времен: пройдите тест по цитатам Пушкина.

  • Отправляйтесь в турне по городам России с 🧠Пятничным мозгонапрягателем. Пройдите викторину.

Мем дня

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