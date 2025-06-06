С расчетом взносов ИП 1% возникла проблема. 😦«Ночной бухгалтер» № 1947

Сегодня в выпуске:
Новая норма НК про расчет взносов 1% у ИП на ОСНО оказалась двусмысленной.
В НК вносят поправки, в том числе по налогу на прибыль.
Размер пенсии можно будет обжаловать без суда.
Главред рекомендует.
ФНС не обязана выдавать копии сданных деклараций.
Налоговики рассказали, как бухгалтеры ошибаются в налоговых платежках.
Пятничный «Клерк».
Мем дня.
Взносы 1%, с которыми не все ясно
Новые правила расчета взноса 1% у ИП на ОСНО вызывают вопросы не только у самих ИП и их бухгалтеров, но даже у налоговиков.
При расчете взноса 1% не учитывают взносы, но какие именно – не понятно. То ли речь про фиксированные взносы, то ли вообще про все, в том числе за работников.
ФНС пока не готова дать ответ, ждет разъяснений Минфина.
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Налог на прибыль, который скоро изменится
Сдавать декларации по налогу на прибыль за обособленные подразделения больше не потребуется.
Чтобы на одну и ту же программу для ЭВМ вся цепочка контрагентов не смогла применять повышающий коэффициент 2 к расходам, норму про повышенных расходы на ПО уточнят. К-т 2 будет доступен только тем, у кого в лицензионном договоре прописан запрет на передачу прав на ПО третьим лицам.
Эти и другие поправки в НК в части налога на прибыль — в нашем материале.
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Пенсия, размер которой не устраивает
К 2027 году введут систему досудебного обжалования решений о размере пенсий. Соответствующие поправки в закон о пенсиях размещены на федеральном портале.
Глава Минтруда отметил, что сейчас чаще всего суды становятся на сторону пенсионеров, но разбирательства длятся больше года. Это процесс упросят и ускорят.
Главред рекомендует
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Полезные статьи:
Декларация, которая потерялась
ИФНС не предоставляет копии сданных деклараций с отметкой о приеме.
Если вам нужен такой штамп, нужно сдавать декларацию в двух экземплярах и на одном вам поставят отметку о приеме.
Еще по ТКС можно получить перечень сданных налоговых деклараций.
⚡Заработал реестр воинского учета: как с ним работать
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Платежка, в которой много ошибок
Пошел третий год применения ЕНП, но некоторые бухгалтеры до сих пор в платежках вместо КБК ЕНП указывают КБК конкретных налогов, причем иногда этот КБК вообще к юрлицам отношения не имеет (например, указывают КБК патентного НДФЛ иностранцев).
Еще номер счета получателя указывают не тульской ИФНС, а своей региональной.
Учитесь на чужих ошибках, чтобы не допустить своих.
Пятничный «Клерк»
Пушкин не только лишь гений, но еще и немного бухгалтер! Отвлекитесь от рутины, стряхните пыль с дальней полочки мозга, заброшенной со школьных времен: пройдите тест по цитатам Пушкина.
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Мем дня
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Ваша пока не представляет размер своей будущей пенсии редакция
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