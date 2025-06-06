С расчетом взносов ИП 1% возникла проблема. 😦«Ночной бухгалтер» № 1947

Взносы 1%, с которыми не все ясно

Новые правила расчета взноса 1% у ИП на ОСНО вызывают вопросы не только у самих ИП и их бухгалтеров, но даже у налоговиков.

При расчете взноса 1% не учитывают взносы, но какие именно – не понятно. То ли речь про фиксированные взносы, то ли вообще про все, в том числе за работников.

ФНС пока не готова дать ответ, ждет разъяснений Минфина.