Утренний бухгалтер № 5907. Какие проблемы возникают с первичкой по самозанятым и как их решить

Перечень проблем с первичкой по самозанятым и способы их решения перечислила эксперт.

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Проблемы аутсорсера: не всегда можно отправить сведения в Росфинмониторинг через личный кабинет. Как выйти из ситуации, разъяснил эксперт.

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