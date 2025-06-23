Утренний бухгалтер № 5907. Какие проблемы возникают с первичкой по самозанятым и как их решить

Перечень проблем с первичкой по самозанятым и способы их решения перечислила эксперт.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Проблемы аутсорсера: не всегда можно отправить сведения в Росфинмониторинг через личный кабинет. Как выйти из ситуации, разъяснил эксперт.
ФНС: ИП на УСН с двумя видами льготной деятельности имеет право на налоговые каникулы по совокупной доле доходов.
О неточностях в военном билете работника организация должна уведомить военкомат.
МРОТ в 2026 году превысит 27 тысяч рублей.
Роструд: гендиректор может подписать приказ о премии самому себе.
Если организация переводит сотрудника в другой филиал, нужна запись в трудовую книжку, даже если работа остается удаленной.
Налоговая служба уточнила: как ИП учитывать в расходах на УСН страховые взносы 1% в 2025, 2026 и последующих годах.
Оплата по QR-коду или банковской картой: что выбрать бизнесу, узнаете из статьи.
Роструд развеял мифы о трудовых гарантиях для работников, воспитывающих детей с инвалидностью.
⭐ Совет от редакции: Электронный реестр воинского учета заработал. Разберитесь, как начать работать в личном кабинете реестра и как подавать через него сведения, чтобы не получить штрафы. Приходите на вебинар 24 июня в 15:00 мск. Записаться.
⚡Заработал реестр воинского учета: как с ним работать
Расскажем, как справляться с новыми задачами, на новом онлайн-курсе «Воинский учет-2025: электронный реестр и новые требования для работодателей».
Вы получите пошаговый алгоритм по ведению воинского учета, образцы всех документов для подачи их через электронный реестр по правилам 2025 года и инструкцию по ведению воинского учета в ЗУП.
Сейчас вы можете купить новый онлайн-курс со скидкой 69% за 4 900 руб.
Разборы законов
— Изменения в ТК с 1 сентября 2025 года
Разбираем положения законов от 07.06.2025 № 144-ФЗ, от 07.04.2025 № 63-ФЗ, которые скорректирует ряд положений ТК, касающихся правил премирования, договоров о полной матответственности, рабочего времени и времени отдыха отдельных работников, труда детей.
— Как провести аттестацию сотрудников. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, для чего проводят аттестацию работников и как ее оформить.
— Расчет налога на прибыль: почему нельзя исправить ошибки прошлых лет в 2025 году
В 2025 году ставка налога на прибыль повысилась с 20 до 25%. В связи с этим у налогоплательщиков возникает много вопросов, как исправить ошибки прошлых периодов и можно ли это сделать текущим периодом. А если нельзя, то как правильно поступить?
— Как проверить, есть ли ограничения на регистрацию ИП. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях налоговая может отказать в регистрации ИП и как проверить наличие ограничений на регистрацию.
— Учет выпуска продукции на давальческом сырье: проводки и примеры
Давальческим сырьем принято считать ресурсы, которые организация получает от контрагента для последующей переработки, обработки или изготовления продукции. При этом оплата за сами материалы не производится, но возникает обязательство по возврату переработанного продукта, выполненных работ или готовой продукции в полном объеме.
Новости
1 В популярной сети быстрого питания появится постное и халяльное меню
2 Оплачивать счета можно будет с помощью умной колонки
3 Силуанов: в российской экономике нет приоритетных отраслей
4 Как ИП учитывать в расходах на УСН страховые взносы 1% в 2025, 2026 и последующих годах
5 ИП вправе уйти на налоговые каникулы, даже если купил патент уже после госрегистрации
6 Минфин: по ввезенному майнинговому оборудованию могут провести амнистию
7 Для расчета стоимости бухгалтерских услуг можно использовать инструмент «Фотография рабочего времени»
8 ИП на УСН с двумя видами льготной деятельности имеет право на налоговые каникулы по совокупной доле доходов
9 Эксперт объяснила, почему в договоре на бухгалтерское обслуживание важен перечень услуг
10 ФНС: обособленное подразделение можно открыть по адресу земельного участка
11 Депутат Госдумы: в 2025 году запланировано несколько повышений пенсий
12 Бухгалтер не вправе раскрывать сам факт передачи сведений в Росфинмониторинг
13 📮 Не всегда можно отправить сведения в Росфинмониторинг через личный кабинет. Но выход есть
14 ⏳ 20 июня 2025 – последний срок для отправки деклараций по косвенным налогам при импорте из стран ЕАЭС
15 Работник не обязан уведомлять работодателя, что воспитывает ребенка-инвалида. Но сделать это придется
16 Срочный трудовой договор с беременной разорвать нельзя: инструкция от Роструда для обеих сторон
17 Эксперт сравнила инструменты ИИ для бухгалтера и что они реально умеют: таблица
18 В 2025 году бухгалтерия с ИИ экономит три часа в день и снижает ошибки на 40%
19 💰 Минтруд: МРОТ в 2026 году превысит 27 тысяч рублей
20 Бизнес-психолог назвала факторы, которые могут вызывать стресс бухгалтера в отчетный период
21 О неточностях в военном билете работника нужно уведомить военкомат
22 Бухгалтеру в процессе развития своей бухгалтерской практики помогает «мышление предпринимателя»
23 ИП вправе применять ПСН при разработке ПО для иностранного заказчика
24 Роскомнадзор: корни «говн‑», «жоп‑» и прочие — грубые, но не являются основанием для запрета в СМИ
25 При переводе сотрудника в другой филиал нужна запись в трудовую книжку, даже если работа остается удаленной
26 Гендиректор может подписать приказ о премии самому себе
27 Топ-5 проблем с первичкой по исполнителям на НПД и как их решить
28 Эксперт: контроль за документами от самозанятых лучше делить на два вида
29 Ищем руководителя консультационного сервиса «Клерка»: выведи наш продукт на новый уровень
30 Есть шесть основных способов продвижения бухгалтерских услуг
31 Как ИП узнать, какие виды деятельности попадают под налоговые каникулы
Мероприятия
Отчетность за полугодие 2025 г. Налоговая реформа 2025 г., новые ФСБУ и другие изменения
Дата проведения: 23 июня, понедельник
Электронный реестр воинского учета заработал. Новые правила передачи сведений в военкомат
Дата проведения: 24 июня, вторник
Неделя бухгалтерского учёта. Летний практикум 2025
Дата проведения: 25 июня, среда
Заработная плата и персональные данные в 2025 г. Глобальные изменения в трудовом законодательстве
Дата проведения: 25 июня, среда
Маркетинг и реклама в России: актуальные тенденции и стратегии 2025 года
Дата проведения: 26 июня, четверг
Инструменты, которые максимально упростят работу бухгалтера в 2025 году
Дата проведения: 26 июня, четверг
Контроль занятости 2025: как бухгалтеру помочь компании избежать рисков при работе с внештатниками
Дата проведения: 26 июня, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5906. При переводе на дистанционную работу больше не надо будет сдавать ЕФС-1
Эти правила отменяют.
— Сотрудники компании — главные звенья в цепочке безопасности бизнеса
Безопасность компаний имеет два ключевых направления: физическую защиту, соответствующую законодательству и внутренним стандартам организации, и кибербезопасность, ставшую актуальной с развитием интернета. Однако даже если бизнес кажется защищенным, неприятности все равно случаются.
— Почему не стоит расстраиваться, если «слетели» с УСН
Рост выручки и расширение бизнеса вынуждают компании переходить с удобного УСН на значительно более сложный режим налогообложения — ОСНО. Однако, по мнению экспертов, это не только сложная бухгалтерская отчетность и в разы увеличивающиеся расходы, но и новые возможности.
— Налоговый расчет по доходам, выплаченным иностранным организациям: как сдавать в 2025 году
С 1 января 2024 года отчитываться по суммам доходов, перечисленным иностранным компаниям, нужно всем организациям и ИП, а не только налоговым агентам. ФНС обновила форму отчета КНД 1151056 — теперь там два новых раздела для необлагаемых выплат. Впервые сдать ее нужно не позднее 25 марта 2024 года за 2023 год. Расскажем, как это сделать.
— Некоммерческая организация на УСН «Доходы минус расходы» оказывает услуги: нужно ли платить налог
НКО не уплачивают налог с пожертвований и добровольных взносов. А облагаются ли налогом услуги, которые оказывает организация?
— Нужно ли организации применять ККТ при получении процентов по займу от физлица
Организация получает проценты по договору займа от физического лица: нужно ли пробивать кассовые чеки на такие поступления?
— Дистанционный сотрудник работает за пределами РФ: что будет с НДФЛ и страховыми взносами
Работа дистанционных сотрудников за границей вызывает массу вопросов у работодателя. Нужно ли облагать выплаты НДФЛ и страховыми взносами и в каком порядке это делать?
— От чего зависит размер вашей будущей пенсии
Безусловно, чем выше ваша зарплата, тем больше будет у вас пенсия. Но не только от зарплаты все зависит. На размер будущей пенсии влияют и другие показатели, регулирование которых вам не подвластно.
Блоги компаний
Виртуальная карта для оплаты за границей: как получить и использовать в 2025 году
ТОП-10 лучших сервисов и приложений для онлайн-тренировок
10 идей для корпоратива в 2025 году
Какие слова и значения не стоит писать в платежках
Отпуск с последующим увольнением: как правильно оформить в 2025 году
Оплата по QR-коду или банковской картой: что выбрать бизнесу
Как Передовые Платежные Решения внедрили мощнейший ЭДО так, что ничего не пришлось менять в бизнесе
Не подали уведомление в Роскомнадзор до 30 мая 2025: последствия и как их избежать
Как сотрудничать с исполнителями из другой страны: оформление и выплаты
Дивиденды в 2025 году: налог на прибыль, НДФЛ, бухучет, отчетность
Персональные данные, уведомление по ЕПН, трудоустройство несовершеннолетних и практические рекомендации экспертов
Консультации
Отпуск с последующим увольнением
Если рабочий работает на 0,5 ставки, с 8-00 до 12-00, предпраздничный день уменьшается или нет
Перечень налогов, которые подлежат сдачи в декларации ЕУД для ООО с 2025 года
1 процент с патента на каникулах
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Карьерные стратегии поколений: как меняются приоритеты на рынке труда
🏠 Как сильно снизились ставки по ипотеке? И что произошло с ценами в Москве и Сочи за месяц?
Как вести ВЭД в условиях ограничений
Указание места работы в трудовом договоре с дистанционным работником
💸 Увеличил пассивный доход за 2 года в 9 раз
Облигации Томской области на размещении
⚡️ТОП-10 российских акций, которые аналитики ВТБ Мои Инвестиции считают наиболее привлекательными для покупки
🛢️ Транснефть: рост налогов, падающая прибыль и вечный маятник между «надо выплатить дивиденды» и «как бы не рухнуть от Capex и бюджета»
О представлении сообщения в налоговый орган при наличии ошибки в адресе обособленного подразделения
Налог на прибыль вырос. Но эти компании могут платить 0% — гайд по всем льготам 2025 года
Налог, о котором можно говорить бесконечно. НДС: кто обходит стороной, а кто может воспользоваться вычетами.
Через час стартует третий день онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия». Присоединяйтесь!
PR или реклама? Большинство предпринимателей выбирают неправильно
Оприходование запасов и принятие НДС к вычету
«Нас некому учить!» — бухгалтера снова говорят об этом вслух после статьи Ларисы Магафуровой
Продажа доли в ООО сложные вопросы – простые решения. Полезные советы
Три дня и тысяча бухгалтеров: как проходит онлайн-конференция «Клерка», и почему теперь хочется еще
Как настроить права кадровику для формирования личной карточки
🧠Пятничный мозгонапрягатель. 24/52
⚡️ Аутсорс: больше клиентов и меньше рисков. Главные тезисы и эксклюзивные комментарии с конференции Клерка — «Летняя сессия»
Документы
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Приказ № 2250 от 27.11.2024
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Приказ № 2250 от 27.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/42773 от 22.05.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/32571 от 22.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/34015 от 22.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/33778 от 22.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/32259 от 22.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/32262 от 22.04.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/32348 от 22.04.2020
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-11/756@ от 18.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости НДФЛ–2024: что нужно знать о новых правилах и сроках
Последние темы форума
— Списание стоимости продуктов питания с истекшим сроком годности в расходы предприятия
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Начать дискуссию