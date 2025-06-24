ФНС дала разъяснения по нюансам имущественного вычета, вычетов на обучение и спорт. 🏠👩‍🎓🏌️‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1957

🔥 Бухгалтерам придется пересчитать НДФЛ и сдать уточненку за 1 квартал 2025

Вчера мы рассказали, что Минфин выпустил письмо, которое расставило точки над i в вопросе вытаскивания районного коэффициента из отпускных для правильного расчета НДФЛ. Министерство пояснило, что делать этого не нужно.

Бухгалтеры восприняли новость не особо позитивно, ведь те, кто посчитал НДФЛ за первый квартал по ранее действовавшим правилам (точнее пояснениям ФНС), теперь вынуждены пересчитать НДФЛ за все прошедшие месяцы и пересдать отчет за 1 квартал.

Технически к этому не готова та же 1С. Пока разработчики вносят правки, компания дала разъяснения, как правильно перенастроить начисления. Рекомендации для 1С:Бухгалтерии и 1С:ЗУП мы собрали здесь.

Кстати, от ФНС подъехали еще пояснения, и снова про районные коэффициенты. Она разъясняет, что надбавки иностранному работнику-нерезиденту в виде районных коэффициентов облагаются НДФЛ от 13% до 22%, а не 30%.

Налоговики разъяснили, как считать НДФЛ с доходов в виде районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате иностранного работника – нерезидента РФ на патенте.