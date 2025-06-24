ФНС дала разъяснения по нюансам имущественного вычета, вычетов на обучение и спорт. 🏠👩‍🎓🏌️‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1957

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Сегодня в выпуске:
Инспектор ФНС о вычетах: о каких нюансах нужно знать.
Из-за разъяснений Минфина бухгалтерам переделывать 6-НДФЛ за первый квартал.
Что сдаем до 25 июня 2025 года.
ФНС напоминает, что из-за несданной отчетности можно вылететь из реестра МСП.
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Мем дня.
Четыре важных нюанса о вычетах
На вебинаре «Социальные налоговые вычеты для физических лиц» Светлана Исаева — заместитель начальника 3-го камерального отдела ИФНС № 27 по г. Москве рассказала об особенностях получения вычетов по НДФЛ.
Вычет НДФЛ по обучению за границей можно получить, если соблюдены другие условия. Важно, чтобы у образовательного учреждения была лицензия. За себя вычет можно получить при любой форме образования. А вот вычет за детей дадут только при очной форме обучения.
Получить вычет по образованию в упрощенном порядке можно только с расходов 2024 года. За прошлые годы действует старый порядок.
Для получения вычета за 2024 год нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ и приложить к ней справку по форме КНД 1151158 (утв. приказом ФНС от 18.10.2023 № ЕД-7-11/755@).
Этот документ можно заказать у организации, которая оказала образовательную услугу.
Вычет «за спорт» действует с 2022 года, организация, оказывающая физкультурно-оздоровительные услуги, должна входить в перечень, сформированный Минспортом. Также как и по обучению, спортивный вычет за 2024 год можно получить в упрощенном порядке, предоставив справку. Вот только вычет получает только сам человек или его дети, а вот за супруга вернуть НДФЛ не получится.
Если налогоплательщики уплачивают проценты по займу на строительство совместно, то для получения вычета нужно составить заявление и указать в нем соотношение расходов. Соотношение может быть и 100% к 0%, тогда вычет полностью получит один из собственников.
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🔥 Бухгалтерам придется пересчитать НДФЛ и сдать уточненку за 1 квартал 2025
Вчера мы рассказали, что Минфин выпустил письмо, которое расставило точки над i в вопросе вытаскивания районного коэффициента из отпускных для правильного расчета НДФЛ. Министерство пояснило, что делать этого не нужно.
Бухгалтеры восприняли новость не особо позитивно, ведь те, кто посчитал НДФЛ за первый квартал по ранее действовавшим правилам (точнее пояснениям ФНС), теперь вынуждены пересчитать НДФЛ за все прошедшие месяцы и пересдать отчет за 1 квартал.
Технически к этому не готова та же 1С. Пока разработчики вносят правки, компания дала разъяснения, как правильно перенастроить начисления. Рекомендации для 1С:Бухгалтерии и 1С:ЗУП мы собрали здесь.
Кстати, от ФНС подъехали еще пояснения, и снова про районные коэффициенты. Она разъясняет, что надбавки иностранному работнику-нерезиденту в виде районных коэффициентов облагаются НДФЛ от 13% до 22%, а не 30%.
Налоговики разъяснили, как считать НДФЛ с доходов в виде районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате иностранного работника – нерезидента РФ на патенте.
📢 Совет от редакции
Сложные вопросы учета рекламных расходов для целей налогового учета, включая новые правила, вступающие в действие с 2025 года. Расскажем на вебинаре
Что сдавать до 25 июня
Памятка бухгалтеру, забираем себе.
25 июня 2025 года включительно крайний срок для отправки:
уведомления по ЕНП
о рассчитанных и удержанных налоговыми агентами суммах НДФЛ за период с 1 по 22 июня (код 31/03),
страховых взносах за май 2025 года;
персонифицированных сведений о физлицах за май;
ЕФС-1 со сведениями о трудовой деятельности;
декларации по налогу на прибыль (по фактической прибыли);
декларации по ЕСХН в связи с прекращением предпринимательской деятельности в мае;
декларации НДПИ за май;
декларации в связи с прекращением предпринимательской деятельности по УСН в мае;
декларации по акцизам за май.
До 25 июня нужно заплатить налог по АУСН за май.
До 1 июля 2025 нужно сдать отчетность, чтобы не вылететь из реестра МСП
ФНС рекомендует сдать все отчеты за 2024 год, в т.ч. РСВ, до 1 июля, если еще этого не сделали. Иначе вас могут исключить из реестра МСП.
ФНС исключает из реестра организации и ИП, если они:
не подали в срок данные о среднесписочной численности работников за предыдущий год;
не сдали декларации по прибыли и УСН;
не отвечают критериями отнесения к субъектам МСП, установленным законодательством.
Отсутствие в реестре МСП может лишить права на получение льгот, субсидии и других преимуществ, в том числе и пониженных ставок взносов.
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Мем дня
Ваша вроде вторник, а поработали как за всю неделю редакция
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