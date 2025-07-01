Утренний бухгалтер № 5913. С 5 июля будет уголовная ответственность за незаконную регистрацию ИП

За незаконную госрегистрацию граждан в качестве ИП через подставных лиц, предоставление паспорта или выдачу доверенности с 5 июля 2025 года могут лишить свободы на три года.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Поправки в НК: отменят уведомления на имущественные налоги организаций.
Новый законопроект: для мигрантов хотят ввести семь новых госпошлин.
Минфин разъяснил, как учитывать в целях налога на прибыль расходы, связанные с майнингом цифровой валюты.
РСВ за полугодие 2025 года: пример заполнения смотрите в статье.
1 июля 2025 года истек срок, до которого ИП на УСН без работников из новых регионов могли не применять ККТ при расчетах.
ФНС не будет принимать обращения через операторов ЭДО с 1 ноября 2025 года.
С 1 июля вводится обязательная маркировка для упакованной бакалеи и парфюмерно-косметической продукции.
Налоговая служба: печатной формы УСН-декларации в личном кабинете ИП нет, не ищите.
Аванс по УСН за 2 квартал 2025: расчет, уменьшение на взносы для ИП, уведомление, уплата — все подробности в статье.
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Разборы законов
— Когда сведения о страховом стаже в СФР нужно подать в течение 2025 года
Обычно периоды работы, которые учитываются для начисления пенсии, представляются раз в год в отчете ЕФС-1 до 25 января следующего года. Однако в некоторых случаях работодатель должен сдать подраздел 1.2 формы ЕФС-1 в течение календарного года. Когда это требуется?
— Прием на работу иностранного студента: какие документы запрашивать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие документы нужно запросить при трудоустройстве иностранного студента и какую отчетность нужно при этом подавать.
— Что изменится в расчете среднего заработка с 1 сентября 2025 года: полный обзор
Вводят новый показатель для расчет среднего заработка – среднее количество дней в месяце.
— Как ИП или самозанятому выставлять чеки за посуточную аренду
На рынке посуточной аренды жилья много ИП и самозанятых. И у сервисов, и у арендодателей возникает много вопросов по корректному оформлению чеков для арендаторов. Разберем нюансы.
— Как скорректировать персонифицированные сведения о физлицах. Мини-курс
Работодатели должны ежемесячно подавать персонифицированные сведения о физлицах. Если в отчет попали неверные данные, его нужно скорректировать. В мини-курсе расскажем, как это сделать.
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Новости
1 СФР рассказал, где можно узнать регистрационный номер страхователя
2 С неустойки за нарушение сроков строительства можно получить вычет
3 Минфин: чтобы упростить участие стран в госзакупках, нужно сближать правовую среду ЕАЭС
4 ❌ Отменят ЕНП-уведомления на имущественные налоги
5 🍞 Депутаты предлагают снизить НДС на продукты питания
6 ⏳ Сегодня, 30 июня 2025 года – последний день для уплаты ряда налоговых обязательств
7 Wildberries перестал требовать от селлеров открывать счета в своем банке
8 С 5 июля 2025 года за незаконную регистрацию ИП вводится уголовная ответственность
9 На 1 тысячу человек приходится почти 90 самозанятых
10 🚙 Минфин может повысить госпошлины для владельцев автомобилей: новые суммы
11 Для мигрантов хотят ввести семь новых госпошлин
12 С 1 июля 2025 некоторым категориям граждан повысят пенсии
13 За продажу энергетиков несовершеннолетним предлагают ввести уголовную ответственность
14 🍜 С 1 июля 2025 вводится обязательная маркировка для новых групп товаров
15 ФНС: печатной формы УСН-декларации в личном кабинете ИП нет
16 Исследование: 20% россиян не доверяют родным, поэтому установили самозапрет на кредиты
17 Как выявить массовый адрес, вернуть переплаты по налогу, выставлять чеки за аренду и отправить совместителя в отпуск: экспертные разборы за неделю
18 Налоговики не будут принимать обращения через операторов ЭДО с 1 ноября 2025 года
19 ⚽ ФНС планирует признать банкротом футбольный клуб «Химки»
20 Уже через два года у выпускников по востребованным направлениям медианная зарплата существенно превышает общероссийскую
21 Минтруд предлагает сохранить на 2026 год тарифы взносов на травматизм на уровне 2025 года
22 С 1 июля 2025 в новых регионах останется только одна категория ИП с правом не применять ККТ
23 🏠 С 1 июля 2025 вырастут тарифы за ЖКХ
24 Минфин: расходы на майнинг в налоговом учете – только косвенные
25 Стало известно, кто вложил 960 млрд рублей по СЗПК
26 👓 Все основные изменения с 1 июля 2025 для бухгалтера: обзор
27 Медработникам за работу в сельской местности хотят на 25% увеличить страховую пенсию
28 Минцифры оценит тарифы на услуги связи 5G и потенциальный спрос на них
Мероприятия
Строительство: все изменения 2025-2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков
Дата проведения: 1 июля, вторник
Как стать Аналитиком 1С и начать больше зарабатывать
Дата проведения: 2 июля, среда
Персональные налоговые стратегии для международных инвесторов (ОАЭ, Кипр, Испания, Сингапур)
Дата проведения: 3 июля, четверг
Главный бухгалтер в торговле: от специфики торговли до настройки 1С
Дата проведения: 4 июля, пятница
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5912. Поправки в НК: одно ЕНП-уведомление на НДФЛ и взносы заменит собой 32 штуки
Такая норма заложена в проекте грядущих поправок в НК, который размещен на федеральном портале.
— Зачем визитка в 2025 году: маленькая карточка для солидной репутации
В эпоху цифровизации визитная карточка кажется анахронизмом. Однако именно она остается мощным инструментом презентации личности и профессиональных качеств.
— Как получить отсрочку по уплате налогов
Организации и ИП, которые не могут уплатить налоги или взносы в установленный срок, могут воспользоваться отсрочкой или рассрочкой. Рассказываем, как это правильно сделать.
— Может ли организация на УСН с доходом менее 60 млн продавать товары с НДС 20%
С 2025 года многие упрощенцы стали плательщиками НДС. Однако при доходе менее 60 млн рублей действует освобождение. Что делать, если нужно проводить реализацию товаров с НДС?
— Как оформить увольнение сотрудника на основании прогула
Увольнение может происходить по воле одной из сторон или по независящим от них обстоятельствам. Разбираемся, как оформить увольнение сотрудника в качестве меры дисциплинарного взыскания за прогул.
— Как уменьшить налог на прибыль с помощью инвестиционного вычета
В 2025 году дополнительно к региональному вычету можно применять федеральный инвестиционный вычет. Разбираемся, как и в каком размере можно уменьшить налог на прибыль.
— Правила премирования в ТК, отчетность и учет строительных организаций в Якутии, налоговая реформа, учет НМА и основных средств 2025. Обзор мероприятий с 1 по 16 июля
Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!
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Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер (расчеты на содержание транспортных средств) Зарплата не указана, Москва, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Делопроизводитель, помощник руководителя, помощник бухгалтера
Трибуна
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/51878 от 27.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/51746 от 27.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/51874 от 27.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/52465 от 28.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/52143 от 28.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/52811 от 29.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/52711 от 29.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/53980 от 30.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 02-05-07/61919 от 25.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 01-06-14/02-51070 от 23.05.2025
Утренний бухгалтер
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