Утренний бухгалтер № 5913. С 5 июля будет уголовная ответственность за незаконную регистрацию ИП

За незаконную госрегистрацию граждан в качестве ИП через подставных лиц, предоставление паспорта или выдачу доверенности с 5 июля 2025 года могут лишить свободы на три года.

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