И там вас достанут! Налоговики открывают свои посты прямо на пляжах. 🌴🍸«Ночной бухгалтер» № 1964

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Сегодня в выпуске:
ФНС идет в народ — в Приморье открывают налоговые посты прямо на пляжах.
За низкую зарплату в РСВ и 6-НДФЛ придется ответить.
НДС на УСН не поблажка для бизнеса, а всего лишь ступенька к ОСНО.
Операторы персданных будут обязаны работать на отечественном софте.
Вычет на детей предлагают увеличить в два и больше раз.
Главред рекомендует.
Мем дня.
«Пирожки, кукуруза, пиво холо-о-одное, консультация по вопросам уплаты налогов»
Такими шутливыми комментариями бухгалтеры встретили новость о том, что ФНС открыла свои посты прямо на пляжах Приморья.
С июля по сентябрь 2025 года на пляжах будут работать налоговые посты, на которые можно обратиться за разъяснениями по поводу налогов. Можно, например, обратиться с сообщением о нарушении в выдаче чека.
Такие посты уже начали работать на пляжах Владивостока, Уссурийска и Находки. Бухгалтеров новость порядком повеселила.
Посмотреть расписание работы налоговых постов можно здесь.
Маленькая зарплата в РСВ и 6-НДФЛ насторожит налоговиков
Если в отчетах вы указали зарплату ниже МРОТ или ниже среднеотраслевой, то ФНС запросит у вас пояснения.
Реальной причиной низкого заработка может быть частичная занятость — когда работник трудится на неполную ставку. Среднеотраслевая зарплата может быть существенно выше МРОТ, а потому ваша зарплата будет формально не нарушать закон, но налоговая все равно попросит дать пояснения и даже больше.
В рамках информационного взаимодействия ФНС направляет полученные сведения в ГИТ, прокуратуру и межведомственные комиссии при органах местного самоуправления. Возможно, вам придется обосновать, почему ваши сотрудники получают именно такую оплату за труд.
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Бизнесу напомнили, что НДС на УСН — это переходный этап к ОСНО
Минфин в письме от 29.05.2025 № 03-07-11/52811 напомнил, что введение НДС на УСН направлено на «плавный и поэтапный» переход на общий режим налогообложения. А еще указали на то, что НДС — косвенный налог и взымается по сути с покупателей.
В свете новости о том, что для торговля УСН могут и вовсе отменить, напоминание не кажется странным.
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Эксперт: КЭДО поможет быстрее подписывать документы с удаленными работниками без бумажной волокиты. Обсудить на онлайн-встрече 9 июля.
Операторов персональных данных обяжут применять российский софт для работы
Михаил Мишустин поручил Минцифры и ФСТЭК проработать вопрос о переходе операторов персональных данных на отечественный софт.
Переход к российским программам ждет и строительную отрасль.
Депутаты предложили повысить стандартные налоговые вычеты на детей
В Госдуму внесли законопроект, по которому стандартный налоговый вычет на детей увеличится в два раза.
В проекте предлагают увеличить вычет первого ребенка увеличить до 2800 рублей, на второго до 5600 рублей, на третьего ребенка предоставить вычет в 12 тыс., а на четвертого и последующего — 24 тыс.
Смотрите таблицу с предлагаемыми изменениями.
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Мем дня
Ваша на пляж, кажется, теперь ни ногой редакция
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