И там вас достанут! Налоговики открывают свои посты прямо на пляжах. 🌴🍸«Ночной бухгалтер» № 1964

Маленькая зарплата в РСВ и 6-НДФЛ насторожит налоговиков

Если в отчетах вы указали зарплату ниже МРОТ или ниже среднеотраслевой, то ФНС запросит у вас пояснения.

Реальной причиной низкого заработка может быть частичная занятость — когда работник трудится на неполную ставку. Среднеотраслевая зарплата может быть существенно выше МРОТ, а потому ваша зарплата будет формально не нарушать закон, но налоговая все равно попросит дать пояснения и даже больше.

В рамках информационного взаимодействия ФНС направляет полученные сведения в ГИТ, прокуратуру и межведомственные комиссии при органах местного самоуправления. Возможно, вам придется обосновать, почему ваши сотрудники получают именно такую оплату за труд.