Утренний бухгалтер № 5920. Стаж прогульщиков надо показать в ЕФС-1 с кодом НЕОПЛ

Хотя прогул это не отпуск без сохранения зарплаты, отражать его в ЕФС-1 надо аналогичным образом.

Если сотрудник без веской причины не приходит на работу, то его стаж надо будет отразить в годовой форме ЕФС-1. Там будет код НЕОПЛ.

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Компенсация расходов работника на аренду жилья облагается НДФЛ.

Сотрудник может не оповещать работодателя о том, что ему продлили больничный.

В расходы по налогу на прибыль можно включить членские взносы в НКО, если это обязаловка.

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После смерти заемщика временно прекратят начислять проценты по его кредитам.

Проверяйте сайт на отсутствие нарушений по работе с персданными, иначе штрафы в миллионы

Налог по УСН «доходы» можно уменьшить на взносы за сотрудников, если они уплачены

Некоторые компании, которые сдали уведомления в Роскомнадзор в конце мая (когда был ажиотаж), сейчас не находят себя в реестре операторов.

В отпуск можно уйти раньше, чем через полгода. Если работодатель не против.

Если не успели вовремя скачать лист записи из ЕГРИП, потом этот документ можно восстановить.

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Документы

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа: Постановление № Ф08-3120/2019 от 28.05.2019

Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-1757/2025 от 20.03.2025

Верховный Суд РФ: Определение № 309-ЭС25-935 от 26.02.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/52222 от 27.05.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/50680 от 23.05.2025

Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-65844/2020 от 29.09.2020

Пятый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 05АП-1523/2018 от 25.04.2018

Минфин РФ: Письмо № 02-11-13/16290 от 20.02.2025

Минфин РФ: Письмо № 02-11-13/131924 от 26.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/92617 от 25.09.2024

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