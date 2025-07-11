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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5921. Для НДФЛ-вычета за нормы ГТО их надо сдать в 2025 году, а не в 2024-ом

Если в 2024 году вы сдали нормы ГТО, а в 2025 году получили документ о этом, то стандартного вычета в 2025 году у вас не будет.

Прошлогодние нормы ГТО не годятся для вычета-2025, даже если удостоверение выдано в этом году.

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Утренний бухгалтер

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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

Льготных ипотечников могут обязать прописываться в новой квартире и не выписываться в течение 5 лет. Чтобы жить в квартире, а не сдавать ее.

Самозанятые могут платить добровольные взносы для будущей пенсии.

Данные из 6-НДФЛ заменяют собой данные из ЕНП-уведомлений.

Акт освидетельствования скрытых работ: правила заполнения, образец

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Предлагают ввести налог на бездетность.

Разборы законов

Как уплачивать НДФЛ по обособленным подразделениям. Мини-курс

Организации, у которых есть обособленные подразделения, должны перечислять НДФЛ как по месту нахождения головной организации, так и по месту нахождения ОП. Подробнее разберем в мини-курсе.

Бухгалтерский учет при продаже объекта незавершенного строительства

При продаже объекта незавершенного строительства (ОНС) обе стороны сделки должны зарегистрировать переход прав собственности. Но на практике это условие часто не соблюдают и передают объект до завершения регистрации. Как продавцу отразить операцию в учете, ведь там момент перерегистрации является ключевым?

Авансовые платежи по имущественным налогам в декларации по налогу на прибыль: как отражать

Юридические лица уплачивают авансовые платежи по имущественным налогам в течение года. Эти платежи включаются в расчет налоговой базы по налогу на прибыль, а момент их признания и отражения в декларации зависит от выбранного компанией метода уплаты налога на прибыль.

Как учитывать расходы на мерчандайзинг. Мини-курс

Мерчандайзинг помогает сделать бренд более узнаваемым и доступным. За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как учитывать расходы на мерчандайзинг в налоговом учете.

Штраф за опоздание сотрудника на работу: можно ли удержать из зарплаты. Мини-курс

Если сотрудник опаздывает на работу, у работодателя может возникнуть желание наказать его путем удержания из зарплаты. В мини-курсе разберем, возможно ли это и какие меры дисциплинарного взыскания можно применять.

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15 ФНС: северные надбавки к зарплате не учитывают при определении лимита для детского вычета

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19 Налоговики рассказали, как находят «схемы» и скрытые нарушения: детали одной проверки

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21 👳 Минтруд: информация о привлечении 1 млн мигрантов из Индии не соответствует действительности

22 Мишустин: себестоимость производства отечественных авто будут снижать

23 Налоговики призвали не доверять устаревшей информации на картах от Google

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27 Жители Хабаровского края не будут платить туристический налог за проживание в гостиницах Хабаровска + наш опрос

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29 Правило обязательных 14 дней отпуска не работает, если сотрудник проболел их часть

30 Бухгалтеры исправляют 6-НДФЛ за 1 квартал 2025. Но некоторые решили не переделывать расчет

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-12-13/21525 от 20.03.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/21835 от 20.03.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/21548 от 20.03.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/21555 от 20.03.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/21500 от 20.03.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/2/21930 от 20.03.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/21565 от 20.03.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/21798 от 20.03.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/21493 от 20.03.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/21861 от 20.03.2020

РАССЫЛКА

Утренний бухгалтер

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