Утренний бухгалтер № 5921. Для НДФЛ-вычета за нормы ГТО их надо сдать в 2025 году, а не в 2024-ом

Прошлогодние нормы ГТО не годятся для вычета-2025, даже если удостоверение выдано в этом году.

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Льготных ипотечников могут обязать прописываться в новой квартире и не выписываться в течение 5 лет. Чтобы жить в квартире, а не сдавать ее.

Самозанятые могут платить добровольные взносы для будущей пенсии.

Данные из 6-НДФЛ заменяют собой данные из ЕНП-уведомлений.

Акт освидетельствования скрытых работ: правила заполнения, образец

Районный коэффициент не идет в лимит дохода 450 тыс. рублей для детских вычетов.

С дохода в виде процентов по вкладам нельзя получить имущественный налоговый вычет.

Новый порядок расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 года: разбираем Постановление №540

С 2026 года ФНС будет ставить оценки компаниям.

Северные бухгалтеры не спешат пересдавать 6-НДФЛ за 1 квартал.

Предлагают ввести налог на бездетность.