Утренний бухгалтер № 5921. Для НДФЛ-вычета за нормы ГТО их надо сдать в 2025 году, а не в 2024-ом

Прошлогодние нормы ГТО не годятся для вычета-2025, даже если удостоверение выдано в этом году.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-12-13/21525 от 20.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/21835 от 20.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/21548 от 20.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/21555 от 20.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/21500 от 20.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/2/21930 от 20.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/21565 от 20.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/21798 от 20.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/21493 от 20.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/21861 от 20.03.2020
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