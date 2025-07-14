Утренний бухгалтер № 5922. Организации без зарплаты должны сдавать нулевой РСВ

Если в организации нет сотрудников и соответственно, зарплата не начисляется и не выплачивается, то сдавать 6-НДФЛ не надо, а вот нулевой РСВ надо сдавать.

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Чтобы иметь право на детское пособие, родители должны зарабатывать в год не менее 90 тыс. руб. каждый.

Людям на Госуслуги приходят сообщения о включении в реестр воинского учета.

Лимит дохода в общепите для льготы по НДС повысили с 2 до 3 млрд рублей.

Компанию оштрафуют, если вместо дворника Иванова по факту работает другой неоформленный человек.

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Безвозмездная передача имущества личному фонду не признается пожертвованием и не освобождается от налога на прибыль.

Больничный совместителю может быть оплачен через одного работодателя или через нескольких.

С 1 сентября в кассовом чеке надо указывать новые теги 1011 (часовая зона) и 2040 (номер ФД).

Как организовать подписание документов онлайн, если у вашего бизнеса много клиентов

Если один человек в течение суток измерял показатели по СОУТ у двух работодателей в разных регионах, это станет поводом для трудовой проверки.