Утренний бухгалтер № 5922. Организации без зарплаты должны сдавать нулевой РСВ

Если в организации нет сотрудников и соответственно, зарплата не начисляется и не выплачивается, то сдавать 6-НДФЛ не надо, а вот нулевой РСВ надо сдавать.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Чтобы иметь право на детское пособие, родители должны зарабатывать в год не менее 90 тыс. руб. каждый.
Людям на Госуслуги приходят сообщения о включении в реестр воинского учета.
Лимит дохода в общепите для льготы по НДС повысили с 2 до 3 млрд рублей.
Компанию оштрафуют, если вместо дворника Иванова по факту работает другой неоформленный человек.
Доход не растет и вы не понимаете как это исправить?
Узнайте что вас стопорит, разберитесь куда хотите двигаться на самом деле и получите индивидуальный маршрут с чёткими шагами. Бесплатная стратсессесия!
Безвозмездная передача имущества личному фонду не признается пожертвованием и не освобождается от налога на прибыль.
Больничный совместителю может быть оплачен через одного работодателя или через нескольких.
С 1 сентября в кассовом чеке надо указывать новые теги 1011 (часовая зона) и 2040 (номер ФД).
Как организовать подписание документов онлайн, если у вашего бизнеса много клиентов
Если один человек в течение суток измерял показатели по СОУТ у двух работодателей в разных регионах, это станет поводом для трудовой проверки.
📈 Карьерный рост для главбуха
Главные бухгалтеры, которые ведут бизнес на ОСНО зарабатывают больше!
Пройдите курс профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы получите комплексные знания по всем участкам бухучета на общей системе налогообложения. Научитесь работать в 1С, внедрять управленческий учет и проводить финансовый анализ, защищать компанию при налоговых проверках.
Сейчас вы можете записаться курс по цене 9 900 рублей! Старт потока — 15 июля.
Разборы законов
— Формулы для взносов 1% в 2025 году для ИП на УСН, ПСН, ОСНО
Взносы 1% платят ИП с доходами свыше 300 тыс. рублей. Рассказываем, как считать этот доход.
— Сотрудник работает неполный день: как сверить зарплату с МРОТ. Мини-курс
Работодатель должен сравнивать зарплату с МРОТ. При этом с МРОТ сверяется полный оклад или тарифная ставка. В мини-курсе разберем, как сверить зарплату с МРОТ, если сотрудник работает неполный день.
— Как уплачивать НДФЛ по обособленным подразделениям. Мини-курс
Организации, у которых есть обособленные подразделения, должны перечислять НДФЛ как по месту нахождения головной организации, так и по месту нахождения ОП. Подробнее разберем в мини-курсе.
— Бухгалтерский учет при продаже объекта незавершенного строительства
При продаже объекта незавершенного строительства (ОНС) обе стороны сделки должны зарегистрировать переход прав собственности. Но на практике это условие часто не соблюдают и передают объект до завершения регистрации. Как продавцу отразить операцию в учете, ведь там момент перерегистрации является ключевым?
— Авансовые платежи по имущественным налогам в декларации по налогу на прибыль: как отражать
Юридические лица уплачивают авансовые платежи по имущественным налогам в течение года. Эти платежи включаются в расчет налоговой базы по налогу на прибыль, а момент их признания и отражения в декларации зависит от выбранного компанией метода уплаты налога на прибыль.
🔥 Совет от редакции
Вы уже начали готовить отчетность за второй квартал? По УСН декларация сдается раз в год, но платить налог нужно каждый квартал. Убедитесь. что все посчитали правильно.
Вебинар УСН: расчет авансовых платежей за 2 квартал, на что обратить внимание 15 июля в 15: по мск
Новости
1 Законопроект-2025 о снижении штрафов за перевозку в такси без полиса ОСГОП приняли в первом чтении
2 Депутаты предлагают ограничить передачу коллекторам требований по договорам с МФО
3 СФР: для назначения единого пособия нужно соблюдать правило 4 МРОТ. В 2025 году это 89 760 рублей
4 🌵 За налоговые долги могут ограничить выезд за границу: как их проверить
5 Услуги негосударственных пенсионных фондов по договорам долгосрочных сбережений освободили от НДС
6 ☀️ Вице-спикер Госдумы предложил сокращать рабочий день в жару: «сиеста по-русски»
7 Недействующая компания все равно сдает РСВ, а 6-НДФЛ можно не сдавать при одном условии
8 Новые ИП на патенте в Тамбовской области освобождены от налога. Но есть условие
9 🎥 Нотариусов могут обязать записывать на видео сделки с недвижимостью
10 Акции ВТБ упали более чем на 20%. Мобсиржа запустила дискретный аукцион
11 Минфин: безвозмездная передача имущества личному фонду – это не пожертвование
12 Сфера телекома переходит на балльную систему оценки российского производства
13 Комиссию по приему-передаче дел от уволенного материально ответственного можно создать в любой момент
14 ❗ На Госуслугах начали приходить уведомления о включении в реестр воинского учета: образец 2025
15 Число МСП за год выросло на 3,2%: до 6,4 млн
16 Предприниматели получили доступ к срочным займам на сумму до 40 млн рублей
17 Роструд: работодателя можно привлечь к ответственности, если он поручает работу третьему лицу
18 Рестораны и кафе с выручкой до 3 млрд рублей освободили от НДС. А было 2 млрд
19 Депутаты хотят отменить для пенсионеров госпошлины при дарении недвижимости
20 ♻️ Правительство выделит субсидии на строительство объектов по обращению с ТКО
21 Минфин продлит эксперимент по таможенному мониторингу до 31 марта 2027 года
22 📻 В 2025 году Минпромторг сократит финансирование радиоэлектронной промышленности на 12 млрд рублей
23 ЛК ИП для сдачи 3-НДФЛ доработали, да не для всех
24 Исследование: производство не может расти в 2025 году из-за недоступных займов
25 ❔ Аванс на УСН поступил до начала действия патента – стоит ли его возвращать как ошибочный, чтобы не переплачивать налог
26 Wildberries открыл для всех продавцов новый отчет «Аналитика поиска»
27 Минтруд добавил еще один индикатор риска для назначения трудовых проверок
28 После переезда пенсию пересчитают с РК по новому месту жительства
29 Банк не может отказать в переводе ЕНП – Минфин
30 Реквизитов в кассовом чеке станет больше с 1 сентября 2025 года
31 Иностранец не может дистанционно по доверенности открыть в России ООО. Даже через посольство
32 По электронной визе в РФ въехали 940 тысяч иностранных туристов
33 💥 Новые вводные по взносам 1% и освобождение от НДФЛ, первые уведомления от Реестра воинского учета, операторы персданных не видят себя в реестре. Топ новостей за неделю
Мероприятия
УСН: расчет авансовых платежей за 2 квартал, на что обратить внимание
Дата проведения: 15 июля, вторник
ВЭД: Беспроцентный товарный кредит от поставщика в Китае
Дата проведения: 16 июля, среда
Новый порядок расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 года: разбираем Постановление №540
Дата проведения: 16 июля, среда
Отчетность за 2 квартал 2025 года: ключевые изменения и рекомендации аудитора
Дата проведения: 17 июля, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5921. Для НДФЛ-вычета за нормы ГТО их надо сдать в 2025 году, а не в 2024-ом
Если в 2024 году вы сдали нормы ГТО, а в 2025 году получили документ о этом, то стандартного вычета в 2025 году у вас не будет.
— Организация на ОСНО арендует офис: как провести в 1С
Организация на ОСНО арендует офис сроком менее 12 месяцев. Нужно ли применять ФСБУ 25/2018 для учета предмета аренды и как отражать в 1С эту операцию?
— Как учесть отрицательное вознаграждение Wildberries
При работе с маркетплейсами нужно учитывать комиссию агента и дополнительные услуги. Как учитывать отрицательное вознаграждение и почему оно возникает?
— Может ли ИП получать оплату от физлиц на личный счет
В некоторых случаях ИП может понадобиться принимать оплату на личный счет. Это сопряжено с рисками как со стороны ФНС, так и со стороны банков. Рассказываем, что стоит учесть при таких расчетах.
Блоги компаний
HR-гайд: как создать программу адаптации сотрудников
Как оплачивать сверхурочные без претензий со стороны работника и Роструда
Как зарегистрироваться в спотифай в России в 2025? Простой способ, который работает
Правила премирования и депремирования работников — с 1 сентября 2025 года
Как организовать подписание документов онлайн, если у вашего бизнеса много клиентов
Дизайн офиса 2025: идеи для оформления интерьера современного офиса с фото
НДС, уплата НДФЛ по обособленным подразделениям, учет 3% налога и других рекламных расходов: самые важные темы и практические рекомендации экспертов
Что пишет Минфин? Ежедневные статьи-разборы и выжимки в подписке Клерк.Премиум
Пять полезных функций 1С, о которых вы могли не знать, но они точно упростят вам работу
Консультации
Электронный УПД 2: не соотв-т подписанты указанные в УПД и в эл.подписи
Налог на прибыль при переходе с УСН на ОСНО
Декларация по прибыли по подразделениям
Бухгалтерские проводки по ОМС, бухгалтерская и налоговая отчетность по ОМС
РСВ среднесписочная при отсутствии начислений
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер на кассовые операции Зарплата от 100000 ₽, Москва, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Что оказалось выгоднее стройки? Полугодовой рейтинг от ЦБ
Признаки трудового договора: Минтруд предлагает закрепить в ТК РФ их расширенный список
О дистанционной работе: как оформить трудовые отношения такого сотрудника без рисков и с минимальной бюрократией
💥Обзор новостей: налог на достойную старость, сумку Биркин продали за $10 млн, ИИ не заберет работу у людей
ФНС уходит из ЭДО: что изменится с 1 ноября 2025 года
🤦♂️ Россиян хотят защитить от доходности, а капитал, необходимый для финансовой уверенности, вырос до 4,5 млн рублей
Где заканчивается налоговая оптимизация — и начинается нарушение закона
Без триггера индекс потеряет импульс к дальнейшему восстановлению. К чему готовиться инвестору
Жизнь – это игра. Какую игру вы играете?
Как исправить признак налогоплательщика в уведомлении на уменьшение налога
Личный бренд главбуха: зачем он нужен и как его выстраивать в Telegram
Самые популярные и высокодоходные специальности в интернете: кем работать в цифровую эпоху
🧠Пятничный мозгонапрягатель. 27/52
Признаки выгорания команды. Как вовремя их увидеть и предотвратить
Поступление в вуз в 2025 году: главные изменения
Обзор: уменьшение зарплаты на вычеты по ГТО, НДФЛ при отмене продажи недвижимости, лучшие налогоплательщики России
Кредит для иностранцев в России: как получить на личные цели, жилье или авто
30% в бизнесе превратились в 30 рублей. Как корпоративная отчетность стала оружием против собственников
Документы
Минтруд РФ: Приказ № 356н от 05.06.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Минтруд добавил еще один индикатор риска для назначения трудовых проверок
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/18162 от 11.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/18094 от 11.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/18227 от 11.03.2020
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/4240 от 11.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/18156 от 11.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-12-12/2/18234 от 11.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-01/18155 от 11.03.2020
Минфин РФ: Письмо № 24-03-07/18517 от 11.03.2020
Последние темы форума
— Почему в 1С при формировании передачи на реализацию на основании отчета от маркетплейса сумма отличается от той, которая указана в отчете?
— Расчет налога на прибыль при продаже объекта недвижимости: какие расходы и когда можно учесть?
— ЕФС -1 подраздел 3 ДСВ-3 Нужно ли мне его сдавать?
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Начать дискуссию