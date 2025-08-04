Утренний бухгалтер № 5937. 60-миллионный лимит для НДС на УСН не будут снижать до 2028 года

Лимит дохода по УСН, при котором можно не платить НДС, пока снижать не будут, заявили в Минфине. Потому что такое обещание ранее дали бизнесу.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Компанию, которая входит в реестр МСП, применяет УСН без НДС и не имеет налоговых долгов, можно закрыть в упрощенном порядке.
Маркетплейсы не будут делать скидки без ведома продавцов.Беспилотники можно будет продавать с НДС 0%.
Как сверить книги покупок и продаж с контрагентами.
С 1 августа бизнес из новых регионов обязан работать с ККТ.
Если арендодатель на УСН стал платить НДС, то об изменении цены аренды надо договариваться с арендатором.
Порядок распределения прямых расходов на НЗП компания определяет самостоятельно.
Право на ЕСХН сохранят для бизнеса, который не выполнил условие о доле доходов из-за терактов.
Цифровой рубль внедряют в бюджетный процесс. Будет счет цифрового рубля Федерального казначейства.
Разборы законов
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за июль 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений июля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Работа в жаркую погоду: что нужно учесть работодателю. Мини-курс
Работа в жаркую погоду или в мороз считается особым условием труда. В мини-курсе разберем, какими нормами СанПина нужно руководствоваться при работе в жару и какие условия в это время должен обеспечить работодатель.
— Как исправить ошибки в платежном поручении в ФНС. Мини-курс
Ошибки в налоговых платежках могут привести к начислению пеней и штрафов. В мини-курсе разберем, как исправить ошибки в платежном поручении в ФНС.
— Учет основных средств при УСН «доходы»
Учет основных средств на УСН отличается от учета других активов. К ним относят здания, транспорт, оборудование, мебель. Отражение операций с ОС в бухгалтерском и налоговом учете различается. Разберем особенности учета ОС для налогоплательщиков, применяющих УСН «доходы».
— Норма выработки в часах: что такое и как рассчитать
Понятия «норма выработки» ни в ТК, ни в иных «трудовых» законах и подзаконных актах нет. Но это норма труда, а от нормы труда зависит его оплата. Разбираемся, как определить то, что не определено, и подсчитать то, что важно.
💰 Кассы-2025, учет денежных средств и расчетных операций
Онлайн-курс для бухгалтера. Разберитесь, как правильно вести кассовые и расчетные операции, чтобы работать без ошибок:
☑️ контролировать соблюдение законодательства в части наличных и безналичных расчетов;
☑️ контролировать состояние расчетов с покупателями, поставщиками, подрядчиками, бюджетом и сотрудниками;
☑️ работать с онлайн-кассами.
Купить курс из 34 модулей обучения всего за 4 900 руб.
Новости
1 🤧 Работодателям уже дали официальные рекомендации по профилактике респираторных заболеваний
2 Эксперт по недвижимости: снижение ключевой ставки оживит спрос на ипотеку в 2025 году
3 В 2025 году модернизируют 480 кадровых центров
4 💢 Иностранцам могут отказать в регистрации, если жилплощадь не будет просторной
5 МСП можно закрыть в упрощенном порядке при соблюдении условий
6 ❗ Сазанов: лимит по упрощенке снизят не раньше 2028 года
7 Ипотечные каникулы для семей с детьми продлят: правительственный законопроект-2025
8 Путин подписал закон об увеличении госпошлин с 1 сентября 2025 года
9 📄 Банки будут предоставлять следователям справки о счетах клиентов
10 ✈ На продажу БПЛА установили нулевой НДС
11 Минфин хочет ограничить налоговые льготы для резидентов префрежимов
12 ИП может сняться с учета по загранпаспорту нового образца
13 Безработица в ЦФО упала до минимума — 1,4% в мае 2025 года
14 После снижения ЦБ ключевой ставки облигации стали прибыльнее и возрос интерес к акциям
15 Центробанк разрешил ПИФам поменять квалификацию с 1 марта 2026 года
16 Для резидентов МТОР установлены налоговые льготы
17 Табачные и алкогольные компании смогут получать электронные документы от Росалкогольтабакконтроля только после регистрации в ЕСИА
18 НДС-вычет по счету 19.01 автоматически не попадает в книгу покупок
19 📡 Спрос на Wi-Fi-роутеры вырос в два раза на фоне блокировок мобильного интернета
20 Цифровые платформы и маркетплейсы войдут в отдельный реестр
21 С 1 августа 2025 все ИП и юрлица в новых регионах обязаны применять ККТ
22 ❌ Маркетплейсам запретили ставить скидки без ведома продавцов — Путин подписал закон
23 Как мошенники атакуют интернет-магазины и как этому противостоять: специалист финтех-компании объяснил
24 Компания, которая помимо основной деятельности занимается майнингом, должна вести раздельный учет
25 Средняя зарплата россиян в апреле 2025 года почти добралась до 100 тысяч рублей
26 ® Число желающих зарегистрировать региональные бренды выросло на 20%
27 👏 Совместители при увольнении будут получать компенсации
28 Организаторы торгов будут наказывать участников за нарушения
29 До чего может довести любовь к ChatGPT — рассказал кофаундер Doczilla Кирилл Буряков
Мероприятия
Особенности налогового контроля в 2025 году
Дата проведения: 5 августа, вторник
HR Тренды 2025 года, или что происходит? и как с этим работать?
Дата проведения: 7 августа, четверг
Бухгалтер → Аналитик 1С: как перейти в одну из самых высокооплачиваемых IT-профессий
Дата проведения: 7 августа, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5936. Что изменится с августа 2025 для бухгалтера: обзор
В августе 2025 года начинает действовать ряд важных новшеств в российском законодательстве.
— Что такое сроки и почему они важны для проектной деятельности
До вылета осталось 20 минут. Опаздывающий пассажир бежит по аэропорту, чтобы успеть сесть в самолет и все-таки улететь. А почему так получилось?
Блоги компаний
Солидарная и субсидиарная ответственность: отличия и порядок привлечения
Календарь бухгалтера на август 2025
Разработка сервиса продажи редких вин по подписки и обучения
Как заранее узнать о выездной налоговой проверке
Как оплатить подписку ChatGPT в России 2025: все способы
Маркировка 2025: новые категории товаров, обязательное ЭДО и другие ключевые изменения
Изменения в ЕФС-1, штрафы за VPN, учет в E-commerce и другие актуальные темы этой недели в подписке Клерк.Премиум
Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных. Как организациям или ИП правильно пройти регистрацию?
Системы налогообложения для ИП: что выгоднее для бизнеса в 2025 году
Консультации
ИП на УСН доходы сменило ОКВЭД и перешла на обычную ставку, вместо льготной. Как считать налог?
Покупка автомобиля ИП плательщик НДС
как создать в 1с реализацию с кодами gtin для отчета комиссионера
переезд ИП с льготного региона
Вычет НДС по авансовому счету-фактуре
УСН + НДС компенсация коммунальных расходов арендодателю
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
Ничего не найдено.
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Ничего не найдено.
Трибуна
Как обжаловать штрафы за «Платон» и вернуть деньги: пошаговая инструкция
Облигации ГТЛК — лизинг лизингу рознь
Что меняется в ЭДО с 2025 года: налоговая, УПД, счета и безопасность
Пенсионный пропуск: почему в 2025 никто не вышел на пенсию и что делать вам
Ваши скрытые льготы: какие выплаты предпенсионеры получают автоматически в 2025 году
💥Обзор новостей: за экстремзапросы — штраф, нулевой НДС через «Одно окно», ФНС будет взыскивать долги без суда
Насколько велика вероятность попасть под вторичные санкции Америки. К чему готовиться инвестору
🔩 Северсталь — производим много, зарабатываем мало, или как жить с эффектом «дешёвой стали». Есть ли смысл после отказа от дивидендов?
Сделка с банкротом — не повод отказывать в вычете НДС
Долги не умирают: посмертная субсидиарка для главного бухгалтера
💼 Итоги 49 месяцев инвестиций. Портфель 7,409 млн рублей. Прибыль за июнь 100 тысяч
О признании в составе расходов затрат, связанных с оплатой услуг, оказываемых утилизирующей компанией
Об ответственности за достоверность сведений для выплаты страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии
🧠Пятничный мозгонапрягатель. 30/52
Почему автоматизация – не всегда хорошо
Обзор: кредитные каникулы самозанятых, внесудебное взыскание налогов с граждан, новые льготы и пошлины
Календарь вебинаров для бухгалтера в августе. Выбирайте и смотрите!
Анализ и прогнозирование налоговых рисков в цифровую эпоху
Документы
Минтранс России: Приказ № 398 от 11.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Основные изменения для перевозчиков в 2025–2026 годах
Правительство РФ: Постановление № 229 от 26.02.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Основные изменения для перевозчиков в 2025–2026 годах
Правительство РФ: Постановление № 381 от 27.03.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Основные изменения для перевозчиков в 2025–2026 годах
Последние темы форума
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Начать дискуссию