Утренний бухгалтер № 5937. 60-миллионный лимит для НДС на УСН не будут снижать до 2028 года

Лимит дохода по УСН, при котором можно не платить НДС, пока снижать не будут, заявили в Минфине. Потому что такое обещание ранее дали бизнесу.

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Компанию, которая входит в реестр МСП, применяет УСН без НДС и не имеет налоговых долгов, можно закрыть в упрощенном порядке.

Маркетплейсы не будут делать скидки без ведома продавцов.Беспилотники можно будет продавать с НДС 0%.

Как сверить книги покупок и продаж с контрагентами.

С 1 августа бизнес из новых регионов обязан работать с ККТ.

Если арендодатель на УСН стал платить НДС, то об изменении цены аренды надо договариваться с арендатором.

Порядок распределения прямых расходов на НЗП компания определяет самостоятельно.

Право на ЕСХН сохранят для бизнеса, который не выполнил условие о доле доходов из-за терактов.

Цифровой рубль внедряют в бюджетный процесс. Будет счет цифрового рубля Федерального казначейства.