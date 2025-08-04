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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5937. 60-миллионный лимит для НДС на УСН не будут снижать до 2028 года

Сейчас НДС платит 4% упрощенцев. Если снизить лимит, их число увеличится. Пока снижать не будут.

Лимит дохода по УСН, при котором можно не платить НДС, пока снижать не будут, заявили в Минфине. Потому что такое обещание ранее дали бизнесу.

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Утренний бухгалтер

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Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

Компанию, которая входит в реестр МСП, применяет УСН без НДС и не имеет налоговых долгов, можно закрыть в упрощенном порядке.

Маркетплейсы не будут делать скидки без ведома продавцов.Беспилотники можно будет продавать с НДС 0%.

Как сверить книги покупок и продаж с контрагентами.

С 1 августа бизнес из новых регионов обязан работать с ККТ.

Если арендодатель на УСН стал платить НДС, то об изменении цены аренды надо договариваться с арендатором.

Порядок распределения прямых расходов на НЗП компания определяет самостоятельно.

Право на ЕСХН сохранят для бизнеса, который не выполнил условие о доле доходов из-за терактов.

Цифровой рубль внедряют в бюджетный процесс. Будет счет цифрового рубля Федерального казначейства.

Разборы законов

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за июль 2025 года

Подготовили для вас обзор разъяснений июля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Работа в жаркую погоду: что нужно учесть работодателю. Мини-курс

Работа в жаркую погоду или в мороз считается особым условием труда. В мини-курсе разберем, какими нормами СанПина нужно руководствоваться при работе в жару и какие условия в это время должен обеспечить работодатель.

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Ошибки в налоговых платежках могут привести к начислению пеней и штрафов. В мини-курсе разберем, как исправить ошибки в платежном поручении в ФНС.

Учет основных средств при УСН «доходы»

Учет основных средств на УСН отличается от учета других активов. К ним относят здания, транспорт, оборудование, мебель. Отражение операций с ОС в бухгалтерском и налоговом учете различается. Разберем особенности учета ОС для налогоплательщиков, применяющих УСН «доходы».

Норма выработки в часах: что такое и как рассчитать

Понятия «норма выработки» ни в ТК, ни в иных «трудовых» законах и подзаконных актах нет. Но это норма труда, а от нормы труда зависит его оплата. Разбираемся, как определить то, что не определено, и подсчитать то, что важно.

💰 Кассы-2025, учет денежных средств и расчетных операций

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Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году

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