Утренний бухгалтер № 5940. ФНС раскрыла самые частые ошибки в ЕНП-уведомлениях

Разборы законов

— Дубликат и копия: в чем разница между документами. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в чем разница между копией документа и его дубликатом.

— Персональные данные на пропуск: как пропускной режим может под суд подвести

На предприятии установили современную систему контроля доступа – и все отлично? А ведь даже турникет может стать причиной претензий со стороны как РКН, так и Роструда, да и работника. Разберем,что можно, а что категорически запрещено.

— Дистанционный работник получил травму: можно ли считать ее производственной. Мини-курс

В этом мини-курсе разберем, можно ли признать травму производственной, если сотрудник работает дистанционно.

— Как правильно в БУ и НУ учесть расходы на создание видеофильма

Когда компания задумала продвинуть свой бренд или товар, часто она обращается к рекламщикам для создания ролика. Его нужно верно отразить в бухгалтерском и налоговом учете.

— Как перевести работника на другую должность и заполнить трудовую книжку. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как перевести работника на другую должность, какие для этого есть ограничения и как заполнить трудовую книжку.