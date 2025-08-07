Утренний бухгалтер № 5940. ФНС раскрыла самые частые ошибки в ЕНП-уведомлениях

Налоговая выявила самые частые ошибки налогоплательщиков в ЕНП-уведомлениях.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
ФНС: аннулирование чеков самозанятых может стать основанием для проверки.
Минфин: оплата питания считается доходом в натуральной форме и облагается НДФЛ.
Договор по смс — попробовать без ЭЦП
Депутат рассказал, что имущественный вычет можно получать раз в жизни, а социальные и стандартные — каждый год.
Законопроект: звонки компаний начнут маркировать с 1 декабря.
С начала 2025 года МВД возбудило более 860 дел об отмывании денег.
🔥 Годовая подписка для бухгалтера с часами ИПБР и ключевыми изменениями с 1 сентября!
А вы знаете, что с подпиской Клерк.Премиум на год можно получить 40 часов ИПБР? Ну вот, теперь знаете))
В подписку входят онлайн-курсы, в которых мы уже учли важные изменения для кадровика и бухгалтера с 1 сентября 2025 года, а также актуальные вебинары, безлимитные консультации по учету, налогам и отчетности, экспертные разборы, мастер-классы, онлайн-участие в конференциях, полезные инструменты и сервисы.
Подключайте Клерк.Премиум на 12 месяцев с ИПБР уже сейчас!
Разборы законов
— Дубликат и копия: в чем разница между документами. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в чем разница между копией документа и его дубликатом.
— Персональные данные на пропуск: как пропускной режим может под суд подвести
На предприятии установили современную систему контроля доступа – и все отлично? А ведь даже турникет может стать причиной претензий со стороны как РКН, так и Роструда, да и работника. Разберем,что можно, а что категорически запрещено.
— Дистанционный работник получил травму: можно ли считать ее производственной. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, можно ли признать травму производственной, если сотрудник работает дистанционно.
— Как правильно в БУ и НУ учесть расходы на создание видеофильма
Когда компания задумала продвинуть свой бренд или товар, часто она обращается к рекламщикам для создания ролика. Его нужно верно отразить в бухгалтерском и налоговом учете.
— Как перевести работника на другую должность и заполнить трудовую книжку. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как перевести работника на другую должность, какие для этого есть ограничения и как заполнить трудовую книжку.
Новости
1 Путин поручил ВЭБ.РФ поддерживать российские разработки
2 Малый бизнес в новых регионах получил больше 1,3 млрд рублей с господдержкой
3 Глава ФТС: посредники обманывают россиян при ввозе иномарок
4 Почти все гостиницы столкнулись с дефицитом кадров в 2025 году
5 В России могут запретить продавать конфеты в похожих на алкоголь упаковках
6 Налоговики назвали самые частые ошибки в ЕНП-уведомлениях
7 Аннулирование самозанятым чеков может стать поводом для проверки сокрытия доходов с целью ухода от уплаты НПД
8 При упрощенной ликвидации юрлица заявителями будут его учредители. И нужен только один документ
9 Число выявленных финансовых пирамид выросло на 20%
10 Получать социальные и стандартные вычеты можно каждый год, а имущественный – раз в жизни
11 Власти составят рейтинг бизнеса по молодежной политике
12 С 1 сентября приложение Max станет обязательным для установки на все смартфоны в России
13 ❗ ФНС установит новые коды видов доходов и вычетов по НДФЛ с 1 января 2026 года: таблицы с расшифровкой
14 Как перевыпустить КЭП в ЛК юрлица или ИП: ФНС рассказала
15 В компаниях вырос спрос на директоров по искусственному интеллекту
16 Выход на работу в середине смены Трудовым кодексом не предусмотрен
17 Сведения о матпомощи работнику не обязательно указывать в расчетном листке
18 Предприниматели должны обновить правила выявления подозрительных операций
19 РКН рассказал, как не допустить ошибок при работе с ЕРИР и назвал самые частые
20 👈👉 Минфин противоречит сам себе в вопросе начисления взносов ИП 1%
21 Звонки от компаний начнут маркировать с 1 декабря 2025 года
22 Если в назначении платежа вместо отпускных указали зарплату – ошибку нужно исправить. Есть два способа
23 «Красное & Белое» хочет в суде добиться восстановления лицензии на работу в Вологодской области
24 Новое правило-2025 о получении требования налоговой на шестой день работает не для всех
25 Санкт-Петербург получил от туристического налога 524,5 млн рублей
26 В июле 2025 года россияне инвестировали 230 млрд рублей на Мосбирже
27 ⚡️ Оформляйте подписку Клерк.Премиум на 3 месяца — все онлайн-курсы и консультации за 6 000 руб.
28 🚉 Работник переезжает в другую местность с работодателем: какие ему положены гарантии
29 🌅 Налоговики проверят чеки на пляжные лежаки. Юрист по налогам рассуждает, что может обелить эту сферу
30 🌀 С начала 2025 года МВД возбудило больше 860 дел об отмывании денег и назвало самые громкие
31 Справку об отсутствии статуса ИП можно получить через сервис ФНС
🔔 Совет от реакции
Разберитесь с учетом операций на маркетплейсах от первички, НДС и 1С до проверок ФНС. Опытный эксперт на вебинаре расскажет о нюансах работы с Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркетом и ответит на ваши вопросы.
Мероприятия
HR Тренды 2025 года, или что происходит? и как с этим работать?
Дата проведения: 7 августа, четверг
Бухгалтер → Аналитик 1С: как перейти в одну из самых высокооплачиваемых IT-профессий
Дата проведения: 7 августа, четверг
Полный курс изменений и подготовки к отчетности в 2025 г. в Кисловодске. Новые ФСБУ
Дата проведения: 11 августа, понедельник
Учет операций с маркетплейсами от первички, НДС и 1С до проверок ФНС
Дата проведения: 12 августа, вторник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5939. Проверьте, как вас видит налоговая в ЛК ФНС. Уровень риска может вырасти на ровном месте
Налоговики присвоили налогоплательщику высокий уровень риска из-за того, что он не сдал расчет по страховым взносам. Проблема в том, что отчет был сдан.
— Честный рынок как основа устойчивой экономики: зачем России прозрачные правила игры
Мы спросили эксперта о том, что такое честный рынок и какая от него может быть польза. А также поговорили о роли налоговой прозрачности для страны, бизнеса и конечного потребителя.
— Личная карточка учета выдачи СИЗ в 2025 году: бланк, образец
Работодатели обязаны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, если на предприятии вредные и опасные условия труда. СИЗ защищают работников от ожогов, воздействия газов, проникновения бактерий, повышенного шума и т.д. Данные о сотруднике, типе СИЗ, ответственном лице вносятся в личную карточку учета выдачи СИЗ.
— Как самостоятельно закрыть ООО: пошаговая инструкция. Упрощенный порядок ликвидации
Настал момент, и необходима ликвидация ООО. Имейте в виду, что ошибки, допущенные в этом процессе, могут иметь далеко идущие последствия. Подробно расскажем, как проходит добровольная ликвидация ООО, какие этапы необходимо пройти, какие документы подготовить и куда обращаться.
Блоги компаний
Необоснованная налоговая выгода в торговле: претензии инспекторов и победные аргументы для бизнеса
Suno AI: как зарегистрироваться, купить и оплатить подписку в России в 2025 году
Что меняется в кассовых чеках с 1 сентября 2025: новые требования и риски
Роскомнадзор и персональные данные. Последние новости: Роскомнадзор заблокирует любой сайт, если он не соответствует требованиям ФЗ №152
Консультации
Ведение кассовой книги предприятием при наличии магазинов в разных городах
Как правильно учесть доход и реализацию на УСН "доходы" при агентском договоре
Применение льготы по УСН для ИП
Добрый день! сотрудник уволился и взял больничный получил расчет
ИП на ПСН розничная торговля может ли продать котел организации по договору розничной купли продажи
Удержание стоимости билетов с вахтовиков.
Налог на имущество.Силовые кабельные линии
ошибка в выборе ставки НДС при экспорте
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Главный бухгалтер Зарплата до 130000 ₽, Москва, Полный день
Резюме
Трибуна
Почему нельзя поддаваться на уговоры налоговой по «уточненкам»
КЕЙС: самозанятые — суд на стороне бизнеса
💰Пришли дивиденды от Сбербанка!
‼️ Стала известна «безопасная» доля вычетов по НДС за 2 квартал 2025 года
Кто такой бенефициар и что об этом говорит закон
🕋 Таблица биржевых фондов недвижимости V.1. Удобный выбор, на чем получать пассивных доход с ЗПИФов
Бизнес vs ФНС: учредитель-управляющий ИП. Когда законно не платить страховые взносы? Разбор свежего кассационного решения
В каких случаях покупают компанию (юрлицо), а не ее актив — основной интерес покупателя?
💥Обзор новостей: ФНС начала рассылать физлицам уведомления за 2024 год, 2 000 рублей за невыдачу расчетного листка, День подкаблучника
Сигнал для решительных действий все ближе. К чему готовиться инвестору
⚡ ТОП-5 Замещающих облигаций 2025 года. Как заработать на девальвации рубля, пока он ещё притворяется сильным...
Если участник ООО умер — налоговая теперь узнает об этом раньше вас
Большинство разногласий с ФНС происходят из-за ошибок бизнеса
Принят закон о кредитных каникулах для малых предприятий и самозанятых
НДФЛ по жилью мобилизованных, льготы предпенсионерам, обложение фантомов в обзоре
Важная новость для налогоплательщиков
Почему никому нельзя передавать свою именную карту
Облигации Славянск ЭКО БО 001Р-04. Купон USD до 13,00% на 3 года с ежемесячными выплатами
Документы
Минфин РФ: Письмо № 24-06-09/72349 от 25.07.2025
Центральный банк РФ: Письмо № 23-14/2127 от 23.07.2025
Центральный банк РФ: Информационное письмо № ИН-08-23/85 от 23.05.2025
Центральный банк РФ: Письмо № 23-6/2197 от 29.07.2025
Центральный банк РФ: Письмо № 56-21/6637 от 29.07.2025
Минфин РФ: Письмо № 24-06-09/72841 от 28.07.2025
Минфин РФ: Письмо № 05-09-06/3/73064 от 25.07.2025
Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/72099 от 25.07.2025
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-2774 от 16.06.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/57659 от 11.06.2025
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Памятка с формулировками налоговых оговорок в договоры с упрощенцами в 2025 году
Начать дискуссию