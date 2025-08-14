Маркетплейс выставил УПД за продавца: как отражать в учете этот документ
Такой документ, выставленный маркетплейсом, необходимо отразить как продажу товара юридическому лицу, указанному в УПД. А задолженность по оплате перенести на Wildberries, так как оплату юридическое лицо производит маркетплейсу.
Необходимо проверить статус УПД: «1» или «2» , поскольку от этого зависит, имеет ли право покупатель взять НДС с этой покупки к вычету.
Если в личном кабинете продавца применяется опция «Возврат НДС покупателем», то тогда статус у УПД будет «1». Это значит, что покупатель может принять НДС к вычету.
Для того, чтобы продавец мог начислить НДС с авансов от юридических лиц, есть специальный отчет: Отчет по предоплатам юридических лиц и ИП. Его можно найти в личном кабинете маркетплейса.
Для того, чтобы продавец мог начислить НДС с авансов от юридических лиц, есть специальный отчет: Отчет по предоплатам юридических лиц и ИП. Его можно найти в личном кабинете маркетплейса.
Мне в этих взаимоотношениях - когда маркетплейс, являясь комиссионером юрлица на ОСН, продает что-то покупателю юрлицу - непонятно, какое имеют право отказывать в предоставлении счета-фактуры. Кажется, или маркетплейс или сам продавец это должны сделать. Нам один раз после получения УПД со статусом 2 удалось добиться от продавца счета-фактуры, получили его по почте - но невозможно же каждый раз выпрашивать.