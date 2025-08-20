Утренний бухгалтер № 5950. Минтруд объяснил, как округлять средние дни и часы для выходного пособия с 1 сентября 2025

Минтруд выпустил письмо, в котором дал ряд разъяснений относительно новых правил.

Пособие по больничному не дадут, если в это время работать, в том числе по совместительству дистанционно.

ФНС привела правила расчета авансовых платежей по налогу на прибыль + примеры.

Минтруд: работница на срочном трудовом договоре имеет право на декретный отпуск и пособие.

Оман и Бахрейн – новый Дубай. Все, что нужно знать о финансах, налогах и отчетности в этих странах, узнаете здесь.

Обсуждают бухгалтеры: на должника, по которому принято решение об исключении из ЕГРЮЛ, все равно можно подавать в суд. Но лучше сначала в налоговую.

С 1 января 2026 года применение универсального передаточного документа будет обязательным. Готовиться предлагают уже сейчас.

Поправки в НК предполагают отмену всех налоговых преференций для иностранных агентов, включая инвестиционные вычеты.

Изменения с 1 сентября 2025 года и как к ним подготовиться: памятка для бухгалтера и бизнеса.

ФНС: отсутствие прописки не является основанием для прекращения регистрации в качестве налогоплательщика НПД.