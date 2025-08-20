Утренний бухгалтер № 5950. Минтруд объяснил, как округлять средние дни и часы для выходного пособия с 1 сентября 2025

Минтруд выпустил письмо, в котором дал ряд разъяснений относительно новых правил.
Пособие по больничному не дадут, если в это время работать, в том числе по совместительству дистанционно.
ФНС привела правила расчета авансовых платежей по налогу на прибыль + примеры.
Минтруд: работница на срочном трудовом договоре имеет право на декретный отпуск и пособие.
Оман и Бахрейн – новый Дубай. Все, что нужно знать о финансах, налогах и отчетности в этих странах, узнаете здесь.
Обсуждают бухгалтеры: на должника, по которому принято решение об исключении из ЕГРЮЛ, все равно можно подавать в суд. Но лучше сначала в налоговую.
С 1 января 2026 года применение универсального передаточного документа будет обязательным. Готовиться предлагают уже сейчас.
Поправки в НК предполагают отмену всех налоговых преференций для иностранных агентов, включая инвестиционные вычеты.
Изменения с 1 сентября 2025 года и как к ним подготовиться: памятка для бухгалтера и бизнеса.
ФНС: отсутствие прописки не является основанием для прекращения регистрации в качестве налогоплательщика НПД.
Разборы законов
— Что такое договор безвозмездного оказания услуг и как его распознать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что такое договор безвозмездного оказания услуг, как его можно распознать и как заключить такой договор.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в августе 2025 года
До 25.08.2025 надо сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ и взносы.
— Проводки по договорам ГПХ: памятка для бухгалтера
Отразить в учете начисление и выплату исполнителю положенных сумм по договору, а также налоги и сборы, возникшие в связи с этими выплатами, позволяют корректные бухгалтерские записи. Помимо того, какие проводки применять, у бухгалтеров возникают и другие вопросы, например, можно ли для таких расчетов использовать зарплатные счета.
— Что учесть при приеме на работу пенсионера. Мини-курс
Прием на работу пенсионера проходит в общем порядке. Нельзя отказать в приеме на работу из-за предпенсионного или пенсионного возраста. Подробнее расскажем в мини-курсе.
— Персональные данные на пропуск: как пропускной режим может под суд подвести
На предприятии установили современную систему контроля доступа – и все отлично? А ведь даже турникет может стать причиной претензий со стороны как РКН, так и Роструда, да и работника. Разберем,что можно, а что категорически запрещено.
Новости
1 🚌 Право бесплатно ездить на городском транспорте предлагают дать всем школьникам. Но не на маршрутках
2 🤰 Работница на срочном трудовом договоре имеет право на декретный отпуск и пособие
3 Прогноз: к 2032 году рынок РФ программного обеспечения вырастет в два раза
4 Небольшие банки предлагают доходность по вкладам выше, чем топ-10
5 СФР раскрыл механизм, как компенсирует оплату дополнительных выходных для сотрудников с детьми-инвалидами
6 Минтруд собирается помогать студентам при первом трудоустройстве
7 Иностранных работников в ряде отраслей в 2026 году будет меньше
8 Дата отказа от УСН должна соответствовать дате постановки на учет как самозанятого
9 Эксперт по трудовым отношениям объяснит, что изменится с 1 сентября 2025 года для бухгалтера и кадровика
10 📄 Для регистрации людей в системе индивидуального учета будут новые формы
11 📰 Оформлять бумажные медицинские книжки разрешили до 1 сентября 2026 года
12 Подтвердить возраст можно будет без паспорта. В том числе через мессенджер MAX
13 Размер доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего определяет соглашение, а не решение руководства
14 Дефицит кадров заставляет нанимать сотрудников без официального оформления. Таких уже больше 470 тысяч
15 Депутаты хотят до 20 тысяч рублей увеличить госпошлину за водительские права мигрантов
16 Соцфонд назвал средний размер пенсии по старости
17 ИФНС требует от собственников ПВЗ объяснить зарплату ниже средней по виду деятельности
18 В октябре 2025 года бюджетникам повысят оклады на 7,6%. Но не всем
19 В уведомлении об обработке персональных данных нужно оставить контактные данные: кого и какие
20 Транспортный налог платит тот, на кого авто зарегистрировано в ГИБДД. При лизинге тоже
21 🤒 СФР: закон не предусматривает случаев выборочной потери трудоспособности
22 Как округлять средние дни и часы для выходного пособия с 01.09.2025: Минтруд объяснил
23 На должника, по которому принято решение об исключении из ЕГРЮЛ, все равно можно подавать в суд. Но лучше сначала в налоговую
24 Россияне заказали товары из-за границы на 157 млрд рублей
25 Правила маркировки меховых изделий поменяют
26 Налоговая может не зачесть платежи по патенту, если нет данных о работнике от МВД
27 Иноагентов могут лишить налоговых льгот. Бизнес с их участием тоже
28 ❗ Налоговики рекомендуют переходить на использование УПД заранее
29 Кабмин направит больше 200 млн рублей на поддержку жителей Белгородской и Курской областей
30 Для расчета налога на имущество физлиц неважно, ведется ли деятельность на объекте
31 Слуцкий хочет освободить от НДФЛ россиян с доходом меньше 30 тысяч рублей
32 Сведения о сотрудницах с некоторыми специальностями работодатель отправляет в военкомат
33 При продаже подакцизных товаров срок эксплуатации фискального накопителя будет меньше
34 Блогеру Митрошиной разрешили вести бизнес из дома через доверенное лицо
36 ❔ ФНС разъяснила, может ли самозанятый работать без прописки
37 Налоговики привели правила расчета авансовых платежей по налогу на прибыль + примеры
38 Больше 100 тысяч человек прошли тестирование на получение соцконтракта для запуска бизнеса
39 🌹 Ассоциация цветоводов назвала среднюю стоимость букета к 1 сентября 2025
Мероприятия
Актуальные вопросы подготовки промежуточной бухгалтерской отчетности – 2025 с учетом ФСБУ 4/2023
Дата проведения: 20 августа, среда
Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023. Учет целевых средств и налоги НКО
Дата проведения: 21 августа, четверг
Изменения в ФЗ №152 «О персональных данных»: новые требования роскомнадзора и штрафы до 700 000 для всех организаций и ИП с 01.09.2025
Дата проведения: 21 августа, четверг
Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше
Дата проведения: 21 августа, четверг
Онлайн-кассы (ККТ): все изменения 2025-2026 гг. в Законе 54-ФЗ
Дата проведения: 22 августа, пятница
Налоговое планирование и реформа 2025-2026 гг. – полный курс изменений. Защита бизнеса до, во время
Дата проведения: 25 августа, понедельник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5948. Бизнес просит заменить штрафы на предупреждения за ошибки в отчетности
У Минфина просят заменить штрафы за отдельные налоговые правонарушения на предупреждения.
— Утилизация товаров маркетплейсом: можно ли взять в расходы
При утилизации товаров маркетплейс не выдает документов по ЭДО, компания списывает товар на основании отчета о списании на сайте маркетплейса. Можно ли эти расходы принимать в налоговом учете?
В эпоху цифровых технологий бизнес все чаще уходит в интернет. Онлайн-торговля стала удобной и привычной, а покупатели готовы заказывать даже те товары, которые раньше считались сложными для покупки без личного осмотра. Но офлайн-точки по-прежнему открываются, и у этого есть свои причины.
— Прозрачное пожертвование: 7 маркеров, что средства пойдут по назначению
«Спешите делать добрые дела» — такой девиз многие берут за основу и готовы помогать тем, кто оказался в беде. Это касается не только простых людей, но и компаний, которые регулярно поддерживают различные фонды и благотворительные организации. Однако тех, кто только планирует заняться благими деяниями, волнуют вопросы о целевом расходовании средств.
— НДПИ: что это за налог, как рассчитывается, кто платит в 2025 году
В статье разобрали, что такое налог на добычу полезных ископаемых, кто его платит, как рассчитать НДПИ и какие существуют льготы по этому налогу.
— Контрагент не сдал декларацию по НДС: что делать
В организацию поступило требование от ФНС, так как контрагент-поставщик не подал декларацию по НДС. Как поступать в такой ситуации? Организации снимут вычет?
— Уступка права требования по валютному контракту: как отразить в бухгалтерском и налоговом учете
Организация оплатила аванс иностранному поставщику в валюте, который из-за санкций не смог ни вернуть аванс, ни поставить товар. Право требования организация передала резиденту РФ. Как отразить взаимозачет долга по договору цессии в БУ и НУ с учетом возникшей курсовой разницы?
Блоги компаний
Как заставить компанию уважать бухгалтерию
Купить подписку Cursor AI и как пользоваться сервисом в 2025 году из России
Квартальные премии работникам в 2025 году: как рассчитать и заплатить налоги
Финансовая безопасность компании: как избежать блокировок и доначислений
Просрочка по кредиту: какие штрафы, и как решить проблему
Новые требования ФНС к кассам с 1 сентября 2025 и изменения в маркировке
Федресурс: как разместить сообщение на сайте реестра?
Реестр контролируемых лиц: может ли в него попасть иностранец-самозанятый и что делать бизнесу
Для чего нужен Контур.Налоговый мониторинг: обзор сервиса
Субсидиарная ответственность в банкротстве и защита руководителя от ответственности на 10 миллионов рублей
Изменения с 1 сентября 2025 года и как к ним подготовиться: памятка для бухгалтера и бизнеса
Консультации
Учет операций по оказанию юридических услуг
Покупка товара у физ.лица для перепродажи
Розничный магазин продуктов негативное воздействие на окружающую среду
Отпуск по уходу за ребенком в 1С.Бухгалтерия
ИП если закроет ИП и откроет новое ИП,он ИП смена системы налогообложения путем ИП смена СНО путем закрытия/открытия
Трибуна
ФНС получила новые полномочия по оценке вашей компании! Разбираем ФЗ № 254-ФЗ
Иконка WhatsApp1 на сайте: почему цвет фона лучше не менять?
Военная служба и пенсия: как подтвердить стаж без трудовой книжки в 2025 году
Недополученная пенсия умершего: почему наследники не смогут оспорить приостановление выплат? Разбор скандального дела ВС РФ
УСН на НДС в 2025 году: разбор новых правил для упрощенцев
Как защищаться от обвинений налоговой на стадии проверки
✈️ Думал, что взлетит круче ракеты. Инвестировал только в акции Самолета и Аэрофлота с 2020 года — что из этого вышло?
Корпоративные споры: Верховный Суд разъяснил, как взыскать убытки с директора
💥Обзор новостей: бюджетников ждет повышение окладов, школьные чаты «переезжают» в Max, Wildberries запустил продажу квартир
Какими качествами обладает действительно крутой главбух?
🍷«Алкоголь мертв, россияне не пьют». Как падение продаж алкоголя повлияет на экономику? Три компании, которые могут налить инвесторам прибыли
📌Диверсификация инвестиций: как не потерять всё и спать спокойно
Голосовые под запретом, реклама банкротства и деньги вместо отпуска. Юридический дайджест #36
Какое расписание школьных каникул на 2025-2026 учебный год?
Почему налог НПД нельзя автоматически зачесть в счет НДФЛ
Как поднять цену на услуги и не потерять клиентов
Как ввести нового участника в ООО: два пути
ГОСТ Р 7.0.97-2025: изменения в делопроизводстве
