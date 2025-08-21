Утренний бухгалтер № 5950. Минфин хочет отменить льготы по страховым взносам для МСП

Сейчас власти обсуждают варианты урезания льготы по взносам для МСП. Законопроект могут рассмотреть на осенней сессии Госдумы.
В сентябре 2025 года начинает действовать множество новшеств в российском законодательстве: собрали обзор для бухгалтера.
На Госуслугах теперь можно заключить договор аренды жилья.
С момента запуска национального мессенджера MAX в нем зарегистрировались 18 млн человек.
Власти хотят ввести самозапрет для граждан на доступ к потенциально опасной информации в интернете.
Новый закон: с 20 августа 2025 Росфинмониторинг будет получать сведения об операциях с драгметаллами дороже 1 млн рублей.
❗️ С 1 сентября за ошибки в персданных будут штрафовать
С начала осени согласие на обработку персональных данных нужно будет оформлять отдельно от остальных документов, которые подписывает субъект ПД. Штраф за несоблюдение этого требования — до 700 тыс. рублей.
Разборы законов
— Изменения в ТК с 1 сентября 2025 года
Разбираем положения законов от 07.06.2025 № 144-ФЗ, от 07.04.2025 № 63-ФЗ, которые скорректирует ряд положений ТК, касающихся правил премирования, договоров о полной матответственности, рабочего времени и времени отдыха отдельных работников, труда детей.
— Как оформить увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания. Мини-курс
Если сотрудник неоднократно нарушает трудовую дисциплину, руководитель вправе применить к нему меры дисциплинарного взыскания. Можно ли уволить сотрудника в этом случае и как это сделать, расскажем в мини-курсе.
— Какие обращения ФНС не примет с 1 ноября 2025 года
Новый порядок электронного «общения» с ФНС изменяет правила нашего взаимодействия: с 1 ноября 2025 года ФНС отказывается принимать наши обращений по ТКС через операторов ЭДО. Революция — не революция, но полное обновление. Какие обращения ФНС не станет принимать, а что можно будет представлять по-прежнему?
— Что такое договор безвозмездного оказания услуг и как его распознать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что такое договор безвозмездного оказания услуг, как его можно распознать и как заключить такой договор.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в августе 2025 года
До 25.08.2025 надо сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ и взносы.
Новости
1 📉 Инфляция в июле 2025 продолжила снижаться
2 Минобрнауки готовит список приоритетных специальностей для студентов
3 Роспатент охраняет права 300 региональных брендов
4 В реестре отечественного ПО уже больше 27 тысяч продуктов
5 Минтруд рассказал о трудовых правах тех, кто работает и учится
6 Кабмин дополнительно направит 1 млрд рублей для поддержки малого бизнеса
7 О переезде ИП в налоговую сообщит МВД
8 💼 Миронов призвал ввести выплату на сборы в школу всем семьям вообще
10 Ждать возвращения западных IT-компаний еще рано
11 В России предложили ввести налог на роботов
12 🍝 Депутаты предлагают давать всем школьникам бесплатное горячее питание
13 Банки смогут выдавать кредиты компаниям в банкротном состоянии
14 Бизнес в Белгородской области получит 180 млн руб. на выплату зарплат
15 Жители приграничных регионов получат отсрочку по взысканию долгов
16 Для бесплатной юридической помощи предлагаю создать цифровую платформу
17 В мессенджере MAX уже 18 млн пользователей
18 ❗ На Госуслугах появилась возможность заключить договор аренды жилья. Юрист рассказала, что в него обязательно включить
19 Кабмин выделит на льготные кредиты аграриев 2 млрд рублей
20 Российская компания, владеющая сайтом в другой стране, должна соблюдать закон РФ о персданных в одном случае
21 В новых регионах пошли штрафы за неприменение ККТ. С 1 августа 2025 все отсрочки закончились
22 🏨 Из-за новой нормы НК в 2025 году краснодарцы заплатят больше НДФЛ с продажи квартиры, чем москвичи: пример
23 С иноагентов хотят удерживать НДФЛ по ставке 30%
24 😲 Льготы по страховым взносам для МСП могут отменить
25 Мобильных операторов и провайдеров могут обязать уведомлять силовиков о признаках цифровых преступлений
26 С 20 августа 2025 Росфинмониторинг будет получать сведения об операциях с драгметаллами дороже 1 млн рублей
27 В доход на УСН идет вся сумма по цессии
28 Кабмин предложил ввести самозапрет на доступ к потенциально опасной информации в интернете
30 Финансовым компаниям и ИП нужно до 10 сентября 2025 актуализировать правила внутреннего контроля
31 При трудоустройстве пенсионера ставить его на воинский учет не нужно
32 Минфин хочет отменить льготы по страховым взносам для МСП из-за дефицита Соцфонда
33 Онлайн-предприниматели смогут получить бесплатную аналитику бизнеса
34 👓 Все основные изменения с 1 сентября 2025 года для бухгалтера: обзор
35 Депутаты предложили бизнесу платить сотрудникам премии за долгую работу
36 Госуслуги будут присылать в MAX коды для входа
37 🚗 ФНС ответила, можно ли уменьшить НДФЛ с дохода от продажи автомобиля
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5950. Минтруд объяснил, как округлять средние дни и часы для выходного пособия с 1 сентября 2025
С 1 сентября 2025 года изменятся правила расчета среднего заработка, в том числе для выходного пособия.
— Беспроводная печать: как избежать утечки корпоративных данных
Современные технологии позволяют печатать документы дистанционно — достаточно отправить файл на принтер через Wi-Fi или Bluetooth. Однако удобство имеет свою цену: беспроводная печать создает дополнительные риски безопасности.
— Тайное становится явным: ужесточение ответственности по ст. 183 УК
Защита коммерческой тайны критически важна для бизнеса. Утечка информации может привести к значительным убыткам, потере конкурентных преимуществ и даже к банкротству и ликвидации компании. Разберемся, что такое коммерческая тайна, и какая ответственность установлена за ее разглашение с учетом июльских изменений, внесенных в ст. 183 УК.
— Как начислить компенсацию за задержку зарплаты в 1С:ЗУП
Разберем порядок начисления компенсации в программе 1С 8.3 ЗУП.
— Как определить срок аренды помещения для расчета обязательств по ФСБУ 25/2018
Договор аренды на помещение под офис заключен на 11 месяцев. Пролонгация не предусмотрена. На новый аналогичный срок заключается новый договор. Как рассчитывать арендное обязательство по ФСБУ: исходя из срока договора или нужно обозначить более длительный срок?
— Как IT-компании считать взносы в 2025 году, если аккредитация получена или аннулирована в середине года
Из-за того, что в Налоговом кодексе четко не прописана дата начала применения пониженных страховых взносов IT-компаниями, у бизнеса возникают вопросы. Но скоро внесут поправки в НК по вопросу взносов айтишников.
