Утренний бухгалтер № 5950. Минфин хочет отменить льготы по страховым взносам для МСП

❗️ С 1 сентября за ошибки в персданных будут штрафовать

С начала осени согласие на обработку персональных данных нужно будет оформлять отдельно от остальных документов, которые подписывает субъект ПД. Штраф за несоблюдение этого требования — до 700 тыс. рублей.

Расскажем, как работать с новой формой, в каком порядке получать согласие и как его оформить, на курсе «Новые правила по защите персданных - 2025». Получите чек-лист по новым требованиям Роскомнадзора и пример новой формы согласия.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс со скидкой 67% за 4 900 руб. вместо 14 990 руб.

Купить курс