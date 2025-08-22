Может ли продавец выкупить сам у себя товар на маркетплейсе

Иногда продавцы на маркетплейсах выкупают у себя товар, чтобы повысить его рейтинг или стимулировать первые продажи. Можно ли использовать самовыкупы и что говорит закон о таких сделках?

Самовыкуп — популярный инструмент повышения продаж на маркетплейсах. Однако с точки зрения ГК он не совсем легальный. По ст. 413 ГК обязательство прекращается при совпадении должника и кредитора.

Помимо этого, при самовыкупе даже нельзя будет отразить продажу в бухгалтерском и налоговом учете. Например, принять НДС к вычету или учесть его в расходах по налогу на прибыль. С точки зрения закона такая сделка не может быть проведена.

В 1С тоже не предусмотрена продажа от юридического лица ему же. Поэтому и отразить ничего не получится. Соответственно проводить выкуп товара самому себе — рискованно и неоправданно.

Самовыкуп можно использовать, но с помощью других инструментов. Например, продавать товары другим компаниям или знакомым. Еще можно воспользоваться специальными сервисами с базами данных покупателей. Это будет надежнее, да и в учете такую реализацию можно будет отразить.

