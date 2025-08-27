Как на УСН списать испорченные товары в учете

Торговые организации часто сталкиваются с порчей товаров. Она может произойти по разным причинам: из-за погодных условий, истечения срока годности до реализации. Рассказываем, как правильно списать испорченные товары в бухгалтерском учете.

Ситуация: из-за погодных условий склад организации на УСН был затоплен. Некоторые товары пришли в негодность, как их списать?

Чтоб списать товар в бухгалтерском учете нужно провести инвентаризацию — это поможет определить, какой именно товар пришел в негодность. Результаты инвентаризации оформляют с помощью ИНВ-3, ИНВ-19 и ИНВ-26 (формы необязательны, можно использовать свои). Помимо этого нужно издать приказ о результатах инвентаризации и наказании материально ответственных лиц.

В 1С:Бухгалтерия для списания товарно материальных ценностей со склада используют документ «Списание товаров». Списание товаров и материалов по этому документу проводят на основании инвентаризации.

В п. 1 ст. 346.16 НК приведен перечень расходов, которые учитывают при определении базы по УСН. В нем не указаны убытки от порчи имущества. По п. 2 ст. 346.16 и пп. 2 п. 7 ст. 254 НК убытки, которые произошли в рамках норм по естественной убыли, можно учесть в расходах.

