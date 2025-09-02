Контрагент из ЕАЭС оказывает транспортно-экспедиторские услуги: что будет с НДС и налогом на прибыль

При работе с контрагентами из ЕАЭС важно определить место реализации услуг. Это нужно как для исчисления НДС, так и для налога на прибыль. Рассказываем, как быть при транспортно-экспедиторских услугах.

НДС

При оказании услуг НДС взимается в государстве (члене ЕАЭС), территория которого признается местом реализации по п. 2 ст. 72 Договора о ЕАЭС от 29.05.2014 и п. 28 Протокола № 18 к договору ЕАЭС.

Местом реализации перевозки груза и транспортно-экспедиторских услуг признается территория государства (члена ЕАЭС), налогоплательщик которого оказывает услуги. Если их оказывает экспедитор из ЕАЭС, то местом реализации признается территория иностранного государства. Экспедитор платит налог в соответствии с законом своего государства.

Налог на прибыль

Иностранные компании, которые оказывают экспедиторские услуги в РФ не облагают их налогом на прибыль по п. 2 ст. 309 НК, если доходы от оказания услуг не приводят к формированию постоянного представительства в РФ по ст. 306 НК. Есть исключения, когда доходы от экспедиторских услуг облагаются налогом на прибыль:

если иностранная организация получает доходы от оказания услуг на территории РФ взаимозависимому лицу по пп. 9.4 п. 1 ст. 309 НК;

услуги, оказываемые в рамках договора транспортной экспедиции, по своему объему и характеру можно квалифицировать в качестве международной перевозки по пп. 8 п. 1 ст. 309 НК.

То есть если договор назван транспортно-экспедиторским, а на самом деле это договор перевозки, то нужно уплачивать налог на прибыль.

Может быть и такое, что через транспортно-экспедиторскую компанию (не перевозчика) выплачивают доход иностранной компании от международной перевозки с учетом стоимости услуг экспедитора. А если из стоимости международной перевозки нельзя выделить вознаграждение экспедитора, то весь доход стоит облагать налогом на прибыль по пп. 8 п. 1 ст. 309 НК.

