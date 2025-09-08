Можно ли устанавливать аванс в процентах от зарплаты

Авансом называют зарплату за первую половину текущего месяца. Можно ли устанавливать ее в процентах от оклада?

Не рекомендуем устанавливать аванс в процентах от зарплаты. В ТК вообще понятия «аванса» нет, но есть зарплата за первую половину текущего месяца. Она не может быть меньше оклада или тарифной ставки за отработанное время или выполненную работу.

По мнению Минтруда из письма от 20.03.2019 № 14-1/В-178 несмотря на то, что в ТК не указан размер зарплаты за каждые полмесяца, безопаснее ее выплачивать пропорционально отработанному времени. Если установить аванс в процентах, то он может не совпасть с действительно отработанным временем.

Кроме того, после удержания НДФЛ сумма аванса уменьшится и может составить менее половины зарплаты. А это уже противоречит нормам ТК. В таком случае работник сможет обратиться в ГИТ, и тогда придется доплатить зарплату.

