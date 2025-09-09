Утренний бухгалтер № 5963. Положительное сальдо на ЕНС снизит размер штрафа при сдаче уточненки

Разборы законов

— Что делать со страховыми взносами, если организация поздно узнала об исключении из реестра МСП. Мини-курс

Если организация обнаружила, что ее исключили из реестра МСП с опозданием, необходимо предпринять определенные действия в отношении страховых взносов. Подробнее расскажем в мини-курсе.

— Увольнение в командировке: можно или нет

Увольнение работника во время командировки прямо не запрещено. Однако скажем сразу: практика, особенно судебная, свидетельствует о том, что это рискованно. Сотрудник может заявить, что его заставили уволиться и добиться восстановления на работе.

— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за август 2025 года

Подготовили для вас обзор разъяснений августа по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

— Патент на розничную торговлю: кто может получить, как рассчитать его стоимость. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто имеет право торговать в розницу на патенте, как рассчитать стоимость патента и как его получить.

— Можно ли работать во время больничного: разъяснения СФР

Бухгалтер-совместитель со сломанной ногой не может работать, если хочет получить оплату за больничный лист.