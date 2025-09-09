Утренний бухгалтер № 5963. Положительное сальдо на ЕНС снизит размер штрафа при сдаче уточненки

ФНС: подача уточненной декларации с увеличением налоговых обязательств после срока уплаты налога может повлечь штрафы и пени, но размер наказания можно смягчить.
С 1 октября 2025 года работникам, которые получают зарплату за счет федерального бюджета, проиндексируют на 7,6%.
Роструд: работодатель может ввести одновременно несколько систем премирования.
Что нового в бухгалтерском учете и отчетности за 9 месяцев, узнаете здесь.
Из-за цифрового рубля со вкладов уйдет до 20% денежных средств.
Депутаты внесут в Госдуму законопроект о снижении НДС на продукты питания с 10% до 5%.
Как определить налоговую базу по НДС в 2025 году, узнаете из статьи.
Налоговая служба напомнила, как правильно закрыть ИП.
Обсуждают бухгалтеры: что делать, если сайт налоговой завис при перевыпуске электронной подписи.
Увольнение в командировке, декларация по УСН за 2025 год и новые требования по персональным данным. Анонс материалов на 8 – 12 сентября.
Разборы законов
— Что делать со страховыми взносами, если организация поздно узнала об исключении из реестра МСП. Мини-курс
Если организация обнаружила, что ее исключили из реестра МСП с опозданием, необходимо предпринять определенные действия в отношении страховых взносов. Подробнее расскажем в мини-курсе.
— Увольнение в командировке: можно или нет
Увольнение работника во время командировки прямо не запрещено. Однако скажем сразу: практика, особенно судебная, свидетельствует о том, что это рискованно. Сотрудник может заявить, что его заставили уволиться и добиться восстановления на работе.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за август 2025 года
Подготовили для вас обзор разъяснений августа по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Патент на розничную торговлю: кто может получить, как рассчитать его стоимость. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто имеет право торговать в розницу на патенте, как рассчитать стоимость патента и как его получить.
— Можно ли работать во время больничного: разъяснения СФР
Бухгалтер-совместитель со сломанной ногой не может работать, если хочет получить оплату за больничный лист.
Новости
1 На Дальнем Востоке создадут три парка для субъектов МСП
2 В России могут провести эксперимент по поддержке МСП с демографическим стандартом
3 Как рассчитать НДФЛ с процентов по вкладам в 2025 году: инструкция от налоговиков
4 Нилов предложил перераспределить время, чтобы перейти на короткий рабочий день в пятницу
5 НДС на продукты питания предлагают снизить до 5%. А при высокой инфляции — до 0%
6 Льготных категорий по туристическому налогу может стать больше
7 Для новых регионов установят единый порядок расчета страховых выплат
8 В 2025 году бюджет может недополучить 1 трлн рублей с налога на прибыль
9 🥳 Как отмечают День финансиста в России в 2025 году
10 Из-за цифрового рубля банки могут потерять ликвидность и лишиться до 20% средств на вкладах
11 Акт в формате pdf с электронной подписью не нужно распечатывать и заверять для налоговой
12 Впервые с 30 июля 2025 года на межбанковском рынке курс доллара превысил 82 рубля
13 ФНС будет чаще проверять работодателей во второй половине 2025 года: кого именно
14 💰 Депутат рассказал, кому повысят зарплату с 1 октября 2025 года
15 Роструд: в компании может быть одновременно несколько систем премирования
16 Эксперт: есть весомые аргументы для снижения ключевой ставки на 2% в сентябре 2025
17 На УСН затраты на хранение, обслуживание и транспортировку товаров можно учитывать только по дате оплаты
18 ФНС: в 2026 году число участников налогового мониторинга вырастет до 882
19 ❗ Положительное сальдо во время сдачи уточненной декларации снизит размер штрафа
20 Сгенерированные данные на основе сведений от пользователей – это тоже персональные данные
21 Кабмин согласился отдать Генпрокуратуре инвентаризацию неналоговых платежей в бюджет. А их 167
22 🍺 Попадает ли безалкогольное пиво под акциз для сладких напитков – зависит от его состава
23 Может ли самозанятый платить НПД в другой стране, как получить скидку по взносам на травматизм, можно ли переплату включить в расходы: экспертные разборы за неделю
24 Эксперт по бухгалтерскому учету расскажет все о работе с маркетплейсами: как соблюдать правила и избежать штрафов и блокировок
25 ❔ Что делать, если сайт налоговой завис при перевыпуске электронной подписи
26 Ozon и Wildberries, ВК, Госуслуги и Rutube, а также другие сервисы будут доступны даже во время ограничений мобильного интернета: список 2025
27 💳 У бизнеса появился обратный эквайринг для выплат физлицам
28 Перед оплатой самозанятому нужно проверять его статус
29 Специалисты разберут эффективные стратегии защиты бизнеса на Шестом юридическом форуме мастеров
30 Для подписчиков Клерк.Плюс вышел анонс материалов на 8-12 сентября 2025
31 Т-Банк начал тестировать бесконтактную оплату покупок с помощью iPhone
32 Эксперт соберет в одном месте все новые требования к обработке персональных данных с сентября 2025 года
33 ❕ Продлили сроки уплаты НДС для общепита, который потерял право на освобождение с 1 января 2025
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5962. Минздрав: порядок выдачи больничных с 1 сентября 2025 не изменился
Информация об изменении порядка оформления больничных листов с 1 сентября не соответствует действительности.
— Накопительный счет или вклад: что выбрать для сбережений
Сегодня рынок банковских продуктов сильно изменился, а привычные сценарии перестали работать. Но желание «сохранить и приумножить» свои средства у россиян никуда не делось. В статье ответим на вопрос, который волнует многих: что выбрать для накоплений — вклад или накопительный счет?
— Можно ли устанавливать аванс в процентах от зарплаты
Авансом называют зарплату за первую половину текущего месяца. Можно ли устанавливать ее в процентах от оклада?
— Учет долгосрочных активов к продаже
Внеоборотные активы представляют собой ресурсы предприятия, предназначенные для длительной эксплуатации бизнесом. Однако, возникают ситуации, когда компания принимает решение о продаже таких активов раньше запланированного срока.
— Когда организации на УСН нужно перейти на НДС 7%
Организации и ИП на УСН, у которых с 2025 года появилась обязанность уплаты НДС, могут выбрать специальные (5 и 7%) или общие ставки (10 и 20%). Рассказываем, когда придется перейти со ставки 5 на 7%.
— Как оформить безвозмездную передачу товара контрагенту из Казахстана
Организация отгрузила товар контрагенту из Казахстана, а спустя время он прислал претензию о некачественном товаре. Компания решила прислать новый товар без возврата бракованного.
— Положительный ЕНС не равно деньги на счете. Позиция ФНС и суда
Когда налогоплательщики пытаются использовать ЕНС не для уплаты налогов, а чтобы вывести средства под видом образовавшейся переплаты по налогам (ошибочно зачислили, просим вернуть разницу и пр.), а по сути использует ЕНС как некий транзитный счет, то это обычно плохо заканчивается.
— Главные изменения в законе о персональных данных с 1 сентября 2025
С началом осени в силу вступили важные изменения в законе о персональных данных. Рассказываем, какие нововведения теперь действуют для операторов персональных данных и как работать по-новому.
— Как физическому лицу уплатить налог без квитанции: четыре способа
Для уплаты налогов многие пользуются налоговыми уведомлениями, которые обычно называют квитанциями. Но что делать, если документ не пришел? Скажем сразу, отсутствие уведомления — не повод не платить налоги. Рассказываем, как исполнить обязательства без квитанции.
Блоги компаний
💼 Как наладить бизнес с Китаем во время безвизового режима: где искать поставщиков и получать сертификаты о качестве товаров
Как определить налоговую базу по НДС в 2025 году
Работа с самозанятыми: как инспекторы вычисляют трудовые отношения и какие санкции грозят компаниям и ИП
Какие документы нужно выдать при увольнении сотрудника в 2025 году: чек-лист для бухгалтера
Регистрация в Роскомнадзоре: инструкция для организаций и ИП по проведению процедуры без нарушений
Совмещение патента и УСН в 2025 году: как вести раздельный учет и распределять страховые взносы
Чеки ККТ по-новому: что изменилось с 1 сентября 2025 года
Криптообменник в Москве: как обменять криптовалюту в 2025 году
Тайные риски предоплаченных карт в 2025 году: что вам не рассказывают эмитенты
Штрафы до 700 тысяч рублей: что изменилось в законе о персональных данных с 1 сентября
ИП самостоятельно ведет учет: самые частые ошибки и как их избежать
Консультации
НДФЛ при продаже долей в двух квартирах
покупка недвижимости ООО на УСН
Факторинг дебиторской задолженности. Перевод к другому фактору
НДФЛ сотрудника, если нерезидент
Застройщик с функцией генподрячика
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Возник вопрос: Есть ИП, у которого точки продаж в разных городах, через которые производится торговля как ЮЛ/ИП, так и ФЛ. Есть одна касс
Досрочное прекращение действие патента по одной торговой точке.
Трибуна
Белый список сайтов при отключении интернета
Когда компенсацию за отпуск не выплатят
💵 Топ-10 долларовых облигаций от аналитиков Финуслуг
💥Обзор новостей: В МВД призвали не верить рассылке от фейкового ПФР, соцпенсия в 2025 году — 8824 руб, сверхприбыль банков пойдет в бюджет
Почему российские банки не дают кредиты для бизнеса
Триггеры и риски предстоящей недели. Что купить перед решением ЦБ?
Новые правила о составе участников ООО и АО
🚫💨Ошибка №5: скорость нужна только при ловле блох
Почему бухгалтеры боятся цифр, хотя именно они их спасают
Налоговая продлила проверку. Что это значит и как бизнесу действовать
Как правильно ввести остатки по ОС при реорганизации путем присоединения
Новая труба в Китай, а также секс-рецессия в США
Об отражении операций у лизингодателя, связанных с установкой доп. оборудования на предмете лизинга
👓 Важные разъяснения ФНС по самозанятым, сюрпризы производственного календаря осени, новая форма по УСН: топ-10 новостей для бухгалтера на «Клерке» (1-7 сентября 2025)
Схема ухода от уплаты налогов и отмывания денег из фильма «Мебиус» (2013)
Увольнение в командировке, декларация по УСН за 2025 год и новые требования по персональным данным. Анонс материалов на 8 – 12 сентября
Дробление на 2 млрд руб. и ответственность номинальных ИП
Дезинфекция без лицензии: вы готовы к штрафу в 200 000 рублей?
Облигации НорНикель БО-001Р-14. Купон USD до 7,00% на 4 года с ежемесячными выплатами
