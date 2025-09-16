Прозрачность целей, непрерывное обучение и никакой токсичности. Как ESG-повестка влияет на работу с сотрудниками

Из этой статьи вы узнаете, как экологическая, социальная и корпоративная повестка трансформирует HR от кадрового делопроизводства к созданию ценности для бизнеса и общества.

ESG — это уже не просто тренд или дань моде со стороны инвесторов. Это новая парадигма ведения бизнеса, где устойчивое развитие становится конкурентным преимуществом. И если вопросы экологии (E — Environmental) часто делегируются профильным департаментам, то социальный блок (S — Society) ложится на плечи HR-служб (служб по персоналу), превращая их из вспомогательной функции в стратегического партнера.

Компании, которые воспринимают социальную ответственность как набор разрозненных благотворительных акций, упускают главное. Речь идет о глубокой интеграции принципов справедливости, инклюзии и развития в ДНК компании, начиная с ее основы — сотрудников.