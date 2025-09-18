Как топ-менеджеру продать себя на рынке труда: инсайдерские рекомендации карьерного советника Маши Светловой

Чем отличается поиск позиции руководителя высшего звена от прохождения отбора линейных сотрудников, какие ошибки совершают топ-менеджеры и как им начать говорить на одном языке с работодателями, чтобы повысить свои шансы на успех в конкурентной среде, обсудили с основателем Карьерного центра для топ-менеджеров Машей Светловой (mashasvetlova.ru).

— С какими основными вызовами сталкиваются топ-менеджеры, когда выходят на рынок труда? Стало ли им сейчас сложнее искать работу?

— Конкуренция на уровне руководителей высшего звена всегда была высокой. Но не только по этой причине поиск работы стал сложнее, чем несколько лет назад. Если проанализировать динамику открытых вакансий, то количество предложений сокращается из года в год. Цифры в 300–500 резюме кандидатов на одну топ-вакансию уже не удивляют никого в сфере рекрутинга.

Кроме того, в компаниях проходят волны сокращений. Бизнесы экстренно перестраивают стратегии. Это меняет подход к найму и увеличивает давление на сегмент управленцев. Организациям приходится подстраиваться. Они заранее формируют кадровый резерв, чтобы быстро находить замену сотрудникам или соискателям, если требования резко меняются в процессе отбора. Поэтому у руководителей нет запаса в 6–9 месяцев для спокойного поиска. Нужно быть готовым выходить на рынок, оперативно реагировать, ходить на собеседования.

— Чем поиск позиции уровня CEO, CFO или COO отличается от поиска работы менеджером на среднем или линейном уровне?

— Главное отличие, конечно, в уровне ожиданий и объеме проверки кандидата. Для линейных специалистов важны конкретные навыки, опыт и готовность решать задачи «здесь и сейчас». У топ-менеджеров работодатели хотят видеть стратегическое мышление, способность управлять командами и проектами, выстраивать бизнес-процессы.

Но этого мало. На первый план выходят так называемые гибкие навыки: лидерство, умение вести переговоры, управлять изменениями, справляться с кризисными ситуациями, договариваться со стейкхолдерами. И, пожалуй, ключевой критерий — адекватность кандидата в целом. Никто не хочет получить в команду руководителя с солидным опытом, но не умеющего выстраивать отношения с людьми или работать в условиях давления.

Поэтому процесс отбора для топ-менеджеров включает множество раундов собеседований: встречи с HR, будущим руководителем, членами совета директоров, ключевыми инвесторами или коллегами из смежных подразделений. Это осознанная стратегия работодателя — понять, какой человек стоит за резюме и может ли он быть партнером для бизнеса. Иногда итоги этих встреч даже важнее профессиональных компетенций. Жесткие навыки можно добрать, а если с человеком не получается найти общий язык, никакие знания это не компенсируют.

— Какие ошибки чаще всего совершают руководители высшего звена в процессе поиска новой должности?

— Зачастую кандидаты начинают готовиться только в момент выхода на рынок. Годами не обновляют резюме, не работают над инструментами самопрезентации. Если мы видим, что клиенту критически необходима практика собеседований, то рекомендуем рассматривать как можно больше вакансий в целях тренировки навыка.

Многим руководителям мешает упование на свои прошлые достижения. Успехи десятилетней давности перестают быть убедительными, если они не связаны с текущими запросами рынка. Работодателю важно понимать, как опыт кандидата помогает решать актуальные вызовы бизнеса. В Карьерном центре Маши Светловой с такими кандидатами мы начинаем с работы с мышлением, восстановления объективной самооценки, прояснения мотивации с карьерным консультантом.

И то, что вредит трудоустройству больше всего, это пассивная стратегия: разместить резюме и ждать, пока придет идеальная компания. На топ-уровне такой подход не работает. Здесь важно выстраивать общение, выходить на целевые компании напрямую, в целом быть проактивным.

— Как топ-менеджеру правильно упаковать свой опыт и достижения, чтобы они выглядели убедительно для работодателя?

— Недостаточно просто перечислить факты карьерной биографии. Должны быть результаты в цифрах: рост дохода компании, сокращение издержек, успешные проекты трансформации. Подачу нужно адаптировать под конкретную вакансию, а для этого стоит научиться читать их описания между строк.

Резюме и самопрезентация должны быть сфокусированными. Если вы сознательно показываете себя «многоруким» управленцем в ответ на запрос работодателя в вакансии, это одно. Но большинство соискателей пишут все достижения подряд по принципу «чем больше, тем лучше». Эффективнее выделить несколько ключевых зон экспертности, описать опыт, который подходит для решения задач компании.

— Что востребовано на рынке труда, какие запросы работодателей к кандидатам на управленческие позиции?

— Ищут не только функциональных управленцев, но и лидеров трансформации. Востребованы руководители, которые умеют работать с изменениями, внедрять цифровые инструменты, управлять в условиях неопределенности.

Ценится умение быстро адаптироваться. Бизнес не готов платить за все сразу, предпочитая инвестировать в конкретные навыки для решения бизнес-задач здесь и сейчас. Например, ищут CFO с опытом внедрения новых систем отчетности, CEO, который умеет запускать новые направления или резко менять стратегию проекта.

— Расскажите об особенностях подготовки к собеседованиям для руководителей. В чем отличия от интервью для линейных специалистов?

— Для топ-менеджеров собеседование — это не просто проверка знаний. Это диалог на уровне партнерства. Важно уметь говорить на языке бизнеса: демонстрировать стратегическое мышление и предлагать решения. Внимание цепляет не описание своих обязанностей, а рассказ о конкретном вкладе в предыдущие проекты или компанию.

Интервью может включать встречи с членами совета директоров, акционерами, ключевыми инвесторами. Проверяются не только компетенции, но и личностная совместимость, умение вести переговоры, способность вдохновлять и удерживать доверие.

— Насколько сегодня востребованы услуги помощи в поиске работы для топ-менеджеров и что они дают кандидату?

— Спрос на такие услуги растет. Поиск работы на позициях с высоким уровнем ответственности занимает много времени и требует правильного расставления акцентов в позиционировании. Вместе с наставником можно получить реальную оценку своего опыта, сразу же правильно упаковать его под перспективную роль и задачи. Без актуальных знаний рынка это превращается в хаотичный процесс: отклики впустую, отсутствие четкой стратегии, потеря времени и мотивации.

Профессиональная поддержка помогает сфокусироваться: определить карьерные цели, выстроить стратегию поиска, доработать резюме и самопрезентацию, подготовиться к переговорам. Это ускоряет процесс и повышает вероятность получения оффера именно на ту позицию, которая соответствует уровню кандидата.

— Есть ли слабые места у топ-менеджеров? Что мешает их поиску работы?

— Парадокс в том, что у сильных управленцев часто слабая самопрезентация. Они настолько привыкают говорить о результатах компании, что не выделяют свои заслуги. С этим мы работаем при помощи тренировок самопрезентации, объективного анализа достижений, формирования своих историй успеха, которые звучат убедительно.

Часто мешает и перфекционизм. Есть те, кто вчитывается в каждое слово в описании вакансии и считают, что раз они не подходят под все требования, то их опыт не востребован. Руководителю при поиске работы важно быть бизнес-ориентированным — понимать реальные запросы работодателей. Выделять их из стандартных текстов вакансий, делать акцент на своих подходящих качествах и опыте.

— Какие тенденции в подборе высшего менеджмента вы видите на рынке?

— Процессы найма ускоряются. Компании не ждут месяцами, пока кандидат примет решение. Если руководитель заявил о планах уйти, его могут заменить за неделю.

Усиливается роль «узких» компетенций. Работодатели менее готовы платить за широкий бэкграунд и больше ценят релевантный опыт, который решает их текущие задачи.

Но самое важное то, что процесс отбора топ-менеджеров стал еще более комплексным. Компании не проверяют навыки, оценивают, насколько кандидат гибок и способен действовать именно в контексте поставленных целей. Социально приемлемые ответы на собеседованиях больше не спасают. До результата доходят те, кто понимает, чего от него ждут на каждой ступени, начиная от первичного скрининга HR и заканчивая проверкой уровня зрелости и мышления на встрече с собственником.

— Какую стратегию вы рекомендуете руководителям, которые впервые за долгое время оказались в активном поиске?

— Во-первых, действовать целенаправленно и системно. Неторопливый поиск с целью посмотреть варианты ничего не даст. Нужны четкий фокус и ресурсы на активное взаимодействие с рынком труда. Во-вторых, смотреть шире на потенциальные возможности, не устанавливать жестких критериев, работать с возражениями работодателей. Любую возможность выйти на контакт с компанией нужно использовать. В практике Карьерного центра Маши Светловой были случаи, когда кандидаты, которым сначала отказали по причине слишком высокой квалификации или не совсем релевантного опыта, впоследствии получали оффер на более широкую или смежную роль, чем та, на которую они изначально откликнулись.

В чем я убеждена: не нужно сидеть в ожидании, пока ситуация улучшится. Тенденция роста конкуренции в управленческом сегменте наблюдается давно. Чтобы выстраивать карьеру и получать преимущество перед другими кандидатами, нужно нарабатывать навык искать работу в периоды турбулентности, быть быстрее, решительнее.

Поиск работы на уровне топ-менеджмента — это не разовая кампания, а стратегический процесс, требующий внимания к деталям, активных действий и умения управлять своей карьерой так же системно, как бизнес-процессами.