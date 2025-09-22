Утренний бухгалтер № 5972. С 2026 года положительное сальдо ЕНС не будут учитывать в налоговых уведомлениях

Из налоговых уведомлений исключат сведения о положительном сальдо ЕНС физических лиц.
Обсуждают бухгалтеры: банк запросил КУДиР по 115-ФЗ, что отвечать?
Путин предложил вместо ежеквартальной индексации пенсий сдерживать рост цен.
Минфин пояснил, кто считается лицом, входящим в одну группу лиц с IT-организацией, для льготы по налогу на прибыль.
Как централизованное казначейство помогает управлять ликвидностью, узнаете здесь.
Депутаты обсуждают варианты льготных ставок по семейной ипотеке. Проценты будут ниже рыночных.
Налоговая служба: задача «выйти на проверку и начислить многомиллионные штрафы» давно устарела.
Больничный по уходу за ребенком в 2025 году: как оплачивают и что должен знать работодатель, узнаете из статьи.
Заместитель министра финансов: наличными долларами будут разжигать печки.
Уведомления по ЕНП, компенсации сотрудникам и что меняется осенью для бухгалтера. Что вышло за неделю в Клерк.Плюс — узнаете из статьи.
⭐ Совет от редакции: максимально полный обзор новаций в трудовых отношениях, расчете заработной платы, расчете и уплате НДФЛ, персонифицированной и налоговой отчетности по заработной плате — на семинаре 10 октября. Записаться.
🛍️Селлеры ищут бухгалтеров — специалистов по маркетплейсам
Продавцы нуждаются в бухгалтере, который не просто умеет свести дебет с кредитом и сформировать декларацию. Маркетплейсы имеют свою специфику, например, постоянно меняют формы отчетов по продажам, вводят баллы, комиссии, бонусы, за выставление от них документов иногда идет целая война.
Мы обучаем профессиональных и начинающих бухгалтеров работе с селлерами на курсе Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С: показываем работу с площадками на примере трех крупнейших маркетплейсов, даем практические навыки работы от настройки 1С до ведения учета и составления налоговых деклараций.
Цена курса по акции: 4 900 рублей. Курс доступен без подписки. Время действия акции ограничено.
Разборы законов
— НДФЛ с продажи долей в уставном капитале ООО в 2025 году
После 5 лет владения долю в уставном капитале организации можно продать без НДФЛ, но только если стоимость доли – менее 50 млн рублей.
— Когда можно вернуть деньги за туристическую путевку и как это сделать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, в каких случаях можно вернуть деньги за турпутевку и как это сделать.
— Изменения осени-2025 для бухгалтера. Конспект вебинара с видео
Собрали максимально полезную информацию о важных изменениях: ЭДО, счета-фактуры, маркировка, ТК, персональные данные, ФСБУ и т.д. Разобрали основные вопросы бухгалтеров.
— Что делать, если сотруднику переплатили отпускные. Мини-курс
Если сотруднику переплатили отпускные, нужно исправить ошибки в бухгалтерском учете и удержать переплаченную сумму. За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как это сделать.
— Налоговая инспекция требует документы, которых нет: что делать
Налоговики потребовали документы, но их нет, а за непредставление — штрафы. Казалось бы, безвыходная ситуация, но нет, можно избежать штрафов по закону.
⚡Конференция БУХ.СОВЕТ 2026 — экспертная среда высшего уровня
Бухгалтеры, встречайте 2026 год в полной боевой готовности! Приходите на IX всероссийскую бухгалтерскую конференцию БУХ.СОВЕТ 2026, которая пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москве.
Лучшие спикеры страны и горящие темы, в том числе: налоговая реформа-2026, защита персональных данных-2026, топ претензий ФНС по налогам и зарплате и др.
Вас ждут: 🎁подарки от «Клерка» и спонсоров, 🥂предновогодний фуршет, именной бумажный сертификат на 16 часов обучения, красивые фото и живое общение со спикерами и коллегами.
Спешите забронировать билеты по лучшей цене!
Новости
1 💲 Официальный курс доллара, евро и юаня на 19 сентября 2025 года
2 Родители стали больше переводить детям на карты и меньше давать наличность
3 В мессенджере MAX появилась двухфакторная аутентификация
4 Спортивное питание будут маркировать с 1 октября 2025 года
5 Соцфонд принял 3 тысячи заявок от студенток на пособие по беременности и родам
6 👦 Ставку по семейной ипотеке могут привязать к числу детей
7 🧱 Кабмин запустил программу субсидирования кредитов для застройщиков. Выделено 0,5 млрд рублей
8 Аксаков: в одном банке у человека должно быть не больше пяти карт
9 За серые зарплаты предлагают ввести уголовную ответственность
10 Путин назвал разумным введение налога на роскошь
11 Миронов предложил Путину ежеквартально индексировать пенсии
12 Работник переехал, но не встал на воинский учет на новом месте. Что делать работодателю
13 Новинки в Клерк.Плюс: уведомления по ЕНП, компенсации сотрудникам и что меняется осенью для бухгалтера
14 🚗 Нилов просит еще раз подумать над повышением утильсбора
15 Положительное сальдо ЕНС с 2026 года перестанут учитывать в налоговых уведомлениях
16 ✈️ Хакеры взломали сайт аэропорта Пулково
17 Если учитывать «чистый» доход при назначении пособий, малоимущих будет на 100 тысяч больше
18 Путин: вместо ежеквартальной индексации пенсий лучше подавить инфляцию
19 Минфин считает бюджет на 2026 год с ключевой ставкой 12-13%
20 Ремонтные работы, которые выполнила управляющая компания на УСН, попадают под НДС
21 📔 Банк запросил КУДиР по 115-ФЗ: что могло вызвать вопросы и как ответить
22 Маткапитал за второго ребенка могут увеличить до 1 млн рублей, на третьего — до 1,5 млн рублей
23 ФНС: задача «выйти на проверку и начислить многомиллионные штрафы» давно устарела
24 Роскомнадзор ожидает, что сбор с онлайн-рекламы принесет до 15 млрд рублей
25 👶 Назвали новые ставки по семейной ипотеке. При рождении третьего ребенка будут самые маленькие проценты
26 IT-компании имеют право на льготу по налогу на прибыль: но есть важное условие
27 Минфин: на поступления от налога на прибыль сильно влияет курс валют
28 ФНС утвердила форматы электронного единого транспортного документа
29 Замминистра финансов: наличными долларами будут разжигать печки
30 Минцифры будет каждую неделю обновлять список онлайн-сервисов: они будут доступны при ограничениях интернета
31 ФАС проверит новые правила Ozon по возврату товаров
32 Больше половины россиян уверены, что не спрячут доходы от налоговой
33 💥 В октябре 2025 будет длинная рабочая неделя, когда на УСН можно выставить счет с НДС, что делать, если получился налог к уменьшению. Топ новостей за неделю
Мероприятия
Отчетность за 9 месяцев 2025 г. Налоговая реформа 2026 г., новые ФСБУ и другие изменения
Дата проведения: 22 сентября, понедельник
Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов
Дата проведения: 23 сентября, вторник
Обобщение налоговой практики за 9 месяцев 2025 года
Дата проведения: 23 сентября, вторник
Как перейти в маркетинг и начать зарабатывать от 100.000₽ без опыта
Дата проведения: 25 сентября, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5971. Многодетным предложили давать отцовский капитал
Меру поддержку хотят внедрить для семей, в которых родились трое детей в одном браке.
— Как получить налоговый вычет за покупку земельного участка
Можно ли вернуть налог за покупку земли? Да, если на ней будет дом.
— Изменения осени-2025 для бухгалтера, уведомление по ЕНП в сентябре и компенсация расходов на питание: экспертная поддержка бухгалтеру
В сентябре 2025 года множество изменений вступило в силу: это коснулось поправок в ТК, новых правил по работе с персональными данными и маркировки. Чтобы вы были в курсе всех изменений и сразу их внедряли в работу, мы добавили много экспертного контента.
— Новые правила игры: почему «говорящие головы» перестали собирать просмотры и что пришло на замену
Еще недавно «говорящие головы» были главным форматом продвижения в соцсетях: блогер в портретном кадре рассказывает полезный совет, делится экспертным мнением или собственной историей. Это было просто, быстро и понятно: включил камеру, сказал, что думаешь, выложил ролик.
— На какие профессии лучше не брать интровертов
Один из важных факторов успеха в профессии — это тип темперамента. Рассмотрим, в каких сферах интровертам комфортно проявлять себя, а где они могут столкнуться с трудностями.
— Доставка «от двери до двери»: как работает современная логистика
Сегодня заказать продукты, бытовую технику или мебель с доставкой на дом стало привычным делом. Такой подход все чаще используют и в бизнесе: услуга door-to-door (от двери до двери) приобретает все большую популярность в мировой логистике.
— Печатные формы в 1С:Бухгалтерия 3.0. Как отредактировать макет: добавить логотип, текст
Иногда нужно внести изменения в печатную форму документа, которая есть в программе, под свои задачи. Это может быть изменение шрифта, добавление какого-то текста, логотипа, подписи факсимиле и т.д.
— Первые впечатления и отзывы о проекте Tengu: симуляторе трейдера
На симулятор трейдера Tengu я наткнулся случайно в Телеграмм и решил протестировать. Сначала показалось, что это что-то вроде простого демо-проекта, но со временем стало ясно: авторы изначально задумывали его как учебную площадку. Здесь можно воспроизводить рыночные ситуации, пробовать стратегии и отрабатывать навыки без риска потерять деньги.
— Личный кабинет военнослужащего: регистрация, функции и как пользоваться
Всю информацию о начисленных выплатах, отпусках, решениях и назначениях военнообязанные могут посмотреть в личном кабинете. Рассказываем: как зарегистрироваться в нем и как пользоваться в разных ситуациях.
Блоги компаний
Как предпринимателю продать бизнес
Новое в работе самозанятых на маркетплейсах с 1 октября 2026 года
Маркировка в интернет-магазине: особенности работы
Больничный по уходу за ребенком в 2025 году: как оплачивают и что должен знать работодатель
Новые правила маркировки с 1 сентября 2025 года: что изменилось для бизнеса
Почему ИИ еще не скоро заменит авторов-экспертов при написании текстов
Внедрение КЭДО: пошаговая инструкция в 2025 году
ФНС будет делиться важной информацией о юрлицах и ИП со всеми желающими
Уведомление по ЕНП, осенние нововведения для бухгалтеров и другие актуальные темы этой недели
Консультации
Как провести выплату сотруднику?
Больничный после декретного отпуска
Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет в отпуске по уходу за ребенком до 3х лет.
Как отражается в бухгалтерском и налоговом учете (УСН 15%) изъятие предмета лизинга при возвратном лизинге (финансовой аренде)?
больничный по беременности и родам ген. директора
Как законно можно продать панно с алмазной крошкой без НДС.
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Топ-7 акций на короткий срок от SberSIB
Частые ошибки в НДС-декларациях: на что обращает внимание ФНС
💥Обзор новостей: налог на роскошь — разумно, патенты для мигрантов могут отменить, храмы — «бензоколонки» с божественной энергией
⛽️ Где дивиденды, Татнефть? Стоит ли покупать акции Татнефти под пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы
⚠️ Минусы ИИС: о чем важно знать перед открытием счета
Налог на имущество: когда платить, кому положены льготы и что будет, если игнорировать
Имиджевая реклама: для чего она нужна юридическому бизнесу
Что скрывается за отметкой 2780 пунктов? К чему готовиться инвестору
Закон о платформенной экономике: что бизнесу надо о нем знать. Часть 3. Что не так и чего хотелось бы
Электронный документооборот: как легально отказаться от бумаги. Часть 2
О расходах на добровольное страхование жизни сотрудников
Как автоматизировать отражение данных в регламентированном учете в 1С:КА и 1С:ERP
Уведомления по ЕНП, компенсации сотрудникам и что меняется осенью для бухгалтера. Новые материалы в Клерк.Плюс
Ищем деньги в собственном бизнесе
🌟 Селигдар — 175 тонн золота в земле и 100 млрд долгов на балансе. Сможет ли компания вырваться из тени Полюса и побороться за инвесторов?
Как бухгалтеру начать продвигать себя без бюджета
Делаю лендинг для тарифов Клерка и сижу думаю, что такое Клерк. Памагите !!!
Судьям напомнили о запрете заниматься репетиторством в качестве самозанятых
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/81197 от 20.08.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/81031 от 20.08.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/82603 от 25.08.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/83044 от 26.08.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/83498 от 27.08.2025
Минфин РФ: Письмо № 24-06-09/88144 от 10.09.2025
Минфин РФ: Письмо № 24-06-09/88825 от 11.09.2025
ФНС РФ: Письмо № БС-16-11/262@ от 12.09.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/109799 от 15.12.2020
Начать дискуссию