Утренний бухгалтер № 5972. С 2026 года положительное сальдо ЕНС не будут учитывать в налоговых уведомлениях

Из налоговых уведомлений исключат сведения о положительном сальдо ЕНС физических лиц.

Обсуждают бухгалтеры: банк запросил КУДиР по 115-ФЗ, что отвечать?

Путин предложил вместо ежеквартальной индексации пенсий сдерживать рост цен.

Минфин пояснил, кто считается лицом, входящим в одну группу лиц с IT-организацией, для льготы по налогу на прибыль.

Как централизованное казначейство помогает управлять ликвидностью, узнаете здесь.

Депутаты обсуждают варианты льготных ставок по семейной ипотеке. Проценты будут ниже рыночных.

Налоговая служба: задача «выйти на проверку и начислить многомиллионные штрафы» давно устарела.

Больничный по уходу за ребенком в 2025 году: как оплачивают и что должен знать работодатель, узнаете из статьи.

Заместитель министра финансов: наличными долларами будут разжигать печки.

Уведомления по ЕНП, компенсации сотрудникам и что меняется осенью для бухгалтера. Что вышло за неделю в Клерк.Плюс — узнаете из статьи.