Для взносов 1% в 2026 году ИП на УСН не будут учитывать в расходах свои взносы. 🔃«Ночной бухгалтер» № 2029

Взносы ИП 1%

С 2026 года в НК РФ внесут норму о том, что на УСН «доходы минус расходы» и ЕСХН считать взносы 1% надо с разницы между доходами и расходами. Такое правило действует и сейчас, но оно не закреплено в НК.

Но учитывать для взносов 1% будут не все расходы. Надо будет исключить расходы в виде взносов ИП. То есть одни взносы не будут уменьшать базу для других.

Чтобы ФНС могла сама рассчитывать 1%, изменят декларацию по УСН.