Для взносов 1% в 2026 году ИП на УСН не будут учитывать в расходах свои взносы. 🔃«Ночной бухгалтер» № 2029

Сегодня в выпуске:
На УСН «доходы минус расходы» и ЕСХН взносы ИП не будут уменьшать базу для взносов ИП 1%.
Предложили ввести страховку для работников, которые могут повредить имущество работодателя.
Общепиту улучшили льготу по НДС.
Для операций с банковскими картами отменили льготу по НДС.
ФНС против замены имущественного вычета на социальный в 3-НДФЛ.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Взносы ИП 1%
С 2026 года в НК РФ внесут норму о том, что на УСН «доходы минус расходы» и ЕСХН считать взносы 1% надо с разницы между доходами и расходами. Такое правило действует и сейчас, но оно не закреплено в НК.
Но учитывать для взносов 1% будут не все расходы. Надо будет исключить расходы в виде взносов ИП. То есть одни взносы не будут уменьшать базу для других.
Чтобы ФНС могла сама рассчитывать 1%, изменят декларацию по УСН.
Как бухгалтеру работать с нейросетями
Бухгалтерам важно уже сегодня осваивать нейронные сети и Power BI, потому что цифровые технологии кардинально меняют профессию: автоматизация рутинных операций и переход к аналитическим задачам требуют новых навыков, без которых специалист рискует утратить конкурентоспособность и не соответствовать требованиям современного рынка.
Научим применять современные технологии в бухгалтерии на новом онлайн-курсе «Нейросети и Power BI для бухгалтера».
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 33% за 9 900 рублей вместо
14 900 рублей.
Страхование ответственности работника
Водитель может попасть в аварию, в которой повредится автомобиль работодателя. Расходы за восстановление этого авто будут за счет работника. А это могут быть немалые деньги.
Чтобы снизить материальные риски работников, предложили ввести обязательное страхование ответственности работников перед работодателями (на случай повреждения имущества).
Это может быть актуально для водителей, курьеров, работников ЖКХ.
Общепит без НДС
Сейчас применять льготу по НДС могут организации общепита с выручкой до 2 млрд рублей (имеется в виду выручка за прошлый год).
Но с 01.10.2025 условия для освобождения от НДС в общепите меняются. Теперь работать без НДС можно с выручкой до 3 млрд рублей.
Банковские карты с НДС
С 2006 года операции по обслуживанию банковских карт и эквайрингу не облагаются НДС. Но в 2026 году (или даже раньше) этой льготе придет конец.
Такая поправка содержится в законопроекте, который недавно внесен в Госдуму.
Ваш налоговый советчик на 2026 год
Бухгалтеры, встречайте 2026 год в полной боевой готовности! Приходите на IX всероссийскую бухгалтерскую конференцию БУХ.СОВЕТ 2026, которая пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москве.
Лучшие спикеры страны и горящие темы, в том числе: налоговая реформа-2026, защита персональных данных-2026, топ претензий ФНС по налогам и зарплате и др.
Вас ждут: 🎁подарки от «Клерка» и спонсоров, 🥂предновогодний фуршет, именной бумажный сертификат на 16 часов обучения, красивые фото и живое общение со спикерами и коллегами.
Спешите забронировать билеты по лучшей цене!
Рокировка вычетов в 3-НДФЛ
Если ранее вы за какой-то год в 3-НДФЛ заявили имущественный налоговый вычет, и полностью вернули уплаченный налог, то пересдать эту декларацию, включив в нее еще и социальный вычет, нельзя.
ФНС утверждает, что такое перераспределение вычета не предусмотрено в НК РФ.
От себя отметим, что запрет на такое перераспределение в НК тоже не прописан.
Главред рекомендует
Оператор персональных данных: требования и порядок регистрации.
Стартап или новое направление? Как запустить прием онлайн-платежей за один день с минимальным бюджетом.
Сколько раз налоговая инспекция вправе осматривать помещения и документы в рамках одной проверки
Налоговая реформа 2026: переход на АУСН, введут ли лимит 10 млн руб.
Заполняем 6-НДФЛ за 3 квартал 2025 года — мастер-класс 22 октября в 11:00 мск.
Мем дня
Ваша заявляет в 3-НДФЛ сначала социальный, а уже потом имущественный вычет редакция
Начать дискуссию