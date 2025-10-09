Как выбирать топ-менеджеров

Если отрасли услуг, промышленности и строительства уже частично адаптировались и успешно закрывают вакансии для рабочих, то подбор квалифицированных руководителей остается большой проблемой для многих крупных организаций. В статье делимся рекомендациями по поиску и мотивации таких специалистов.
Если опираться на свежее исследование, проведенное hh.ru и компанией VIUM, то основными требованиями, которые работодатели сегодня предъявляют топ-менеджерам, являются:
Лидерство. 83% работодателей считают это главным качеством. Способность вдохновлять и вести команду к целям — важнейший фактор успеха.
Умение стратегически мыслить. 78% респондентов отмечают важность способности видеть наперед, оценивать риски и принимать решения в нестабильной ситуации.
Предпринимательская инициатива. Около 62% выделили эту компетенцию, позволяющую видеть новые возможности дополнительного дохода.
Навыки запуска новых проектов внутри компании. Важны для 71% опрошенных.
Сохранение баланса между стратегическим взглядом и гибкостью желают увидеть в своем топ-менеджере 76% работодателей, 70% ждут от его решений роста прибыли и повышения эффективности предприятия.
Что сегодня мотивирует топ-менеджера
Для управленцев такого уровня эффективная мотивация — это баланс интересных задач, финансовой поддержки, признания и комфортных условий, которые вместе создают среду для роста и достижения целей.
Постановка новых задач
Главное для опытного управленца — смысл и развитие. Топ-менеджеру интересно продвижение вперед, достижение новых высот, возможность работать над свежими проектами, принимать нестандартные решения и расширять полномочия. Регулярное предоставление таких возможностей поддерживает высокий уровень мотивации и помогает избежать стагнации.
Финансовый фактор
Деньги остаются важным мотиватором, но их влияние кратковременно. Повышение зарплаты должно сопровождаться новыми вызовами и развитием, иначе даже хорошо оплачиваемый лидер будет искать более интересное место работы.
Признание и сильная команда
Для топ-менеджера важно признание коллег и быть частью команды с общими амбициями. Руководитель должен создавать поддержку и единство в коллективе, ведь достижения невозможны в одиночку.
Привилегии и корпоративная культура
Социальные бонусы — гибкий график, фитнес-клуб, расширенный соцпакет, забота о семье — помогают сохранять баланс и эмоциональное здоровье. Контроль над выгоранием и своевременный отдых повышают эффективность руководителя.
Комплексное решение вопроса поиска кадров
В современных условиях кризисов и быстрых изменений топ-менеджерам необходимо применять комплексный подход к поиску и удержанию ценных сотрудников, опираясь на сочетание различных инструментов и методов. Способность руководителя быстро оценивать обстановку и полагаться на опыт, знания и интуицию становится ключевым фактором успешного подбора и перераспределения кадров.
Такие управленцы — драйверы компании в кризисные периоды, они способны адаптироваться к новым реалиям: санкциям, пандемиям, технологическим изменениям.
Комплексный подход в поиске кадров предполагает использование как твердых инструментов (программы развития, оценки, карьерный рост), так и мягких методов (импровизация, интуиция, адаптивное управление). Такой баланс обеспечивает высокую скорость реакции, качество подбора и помогает компании успешно справляться с любыми внешними вызовами.
Как развивать импровизацию и собирать высокоэффективную команду
Постоянное обновление знаний и практика позволяют наработать интуицию и умение быстрого принятия решений. Поэтому самообразование становится ключевым элементом как для руководителя, так и для команды.
Обмену знаниями и развитию гибкости будет способствовать баланс в команде — такая форма работы, при которой новичков ставят рядом с опытными специалистами, умеющими импровизировать. В подобной ситуации молодые сотрудники учатся правильно распределять ресурсы и успешно справляться с неопределёнными проектами.
Главные шаги на пути к высокоэффективной команде
1. Использовать внутренний и внешний кадровый резерв. Внутренний резерв — искать среди своих. Определить толковых, грамотных специалистов, готовых к росту. Они знают специфику, внутренние процессы, коллектив, с ними вы говорите «на одном языке». Но нельзя отказываться и от внешнего поиска. Это всегда свежий взгляд на привычные вещи, новые идеи.
Таких специалистов обычно переманивают у конкурентов, отбирают из выпускников профильных вузов. Если ваш HR-специалист умеет находить специалиста по внутреннему и внешнему контурам, то это залог успешного кадрового подбора.
2. Готовить себе смену. Хочется вам думать об этом или нет, постепенное обновление состава коллектива необходимо включать в стратегию развития компании. Это задача не будущего времени, это — вопрос настоящего, которое уже наступило. Он не решается впопыхах, а является результатом целенаправленной бизнес-стратегии, которая состоит из пошаговых моментов: семинаров и тренингов, деловых игр и конференций для развития будущих лидеров.
3. Следить за нагрузкой. Грамотный руководитель должен контролировать атмосферу в коллективе, в зависимости от ситуации менять режим работы, создавать комфортные условия. Позитивно на результатах работы скажется его совместная работа с командой, учитывающая пожелания большинства, а не применение авторитарного стиля управления.
4. Обеспечить достойный отдых и поддержку. Качественный отдых — неотъемлемая часть высокого результата. Причем отдыхать должны не только сотрудники, но и члены их семей. Укрепить стабильность и успех помогут равенство и поддержка в коллективе — нельзя разделять команду на «чужих» и «своих».
Ну, и конечно, легко справится с проблемой нехватки кадров руководитель, который имеет бесспорный авторитет и уважение в коллективе. При этом он сам постоянно учится и развивается. Такая позиция мотивирует команду сопровождать его на пути к успеху, что по ценности не уступает достойной оплате труда.
