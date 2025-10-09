Как выбирать топ-менеджеров

Если отрасли услуг, промышленности и строительства уже частично адаптировались и успешно закрывают вакансии для рабочих, то подбор квалифицированных руководителей остается большой проблемой для многих крупных организаций. В статье делимся рекомендациями по поиску и мотивации таких специалистов.

Если опираться на свежее исследование, проведенное hh.ru и компанией VIUM, то основными требованиями, которые работодатели сегодня предъявляют топ-менеджерам, являются:

Лидерство. 83% работодателей считают это главным качеством. Способность вдохновлять и вести команду к целям — важнейший фактор успеха.

Умение с тратегически мыслить. 78% респондентов отмечают важность способности видеть наперед, оценивать риски и принимать решения в нестабильной ситуации.

Предпринимательская инициатива. Около 62% выделили эту компетенцию, позволяющую видеть новые возможности дополнительного дохода.

Навыки запуска новых проектов внутри компании. Важны для 71% опрошенных.