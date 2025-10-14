Утренний бухгалтер № 5988. Власти не видят поводов для бизнеса закрываться или уходить в тень из-за снижения порога по НДС на УСН

Минфин: снижение порога дохода для НДС на УСН не уменьшит количество предпринимателей.
Обсуждают бухгалтеры: какая ставка НДС будет в 2026 году, если предоплата в 2025-м.
Силуанов: повышать НДФЛ в 2026 году было бы неправильно.
ФСБУ 10/25 «Расходы»: подробный обзор проекта — в статье.
Заполнить и подать декларацию по УСН теперь можно в ЛК, но пока в тестовом режиме. Понадобится КЭП.
Новый стандарт ФСБУ 9 «Доходы», изменения в работе с 1С и практические кейсы недели для бухгалтера — дайджест Клерк.Премиум #6
Минфин подготовит поправки в НК о расширении перечня доходов, не учитываемых в базе по налогу на прибыль.
Разборы законов
— Какие документы прикладывать к авансовому отчету по командировке. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, какие документы нужно приложить к авансовому отчету по командировке и как его заполнить, если командировка зарубежная или подотчетные средства выданы в валюте.
— Новые формы отчетности в Росстат с 1 января 2026 года
Росстат еще в середине 2025 года объявил о существенной реформации методов федерального статистического наблюдения, чтобы охват социально-экономических явлений в стране был максимально сплошным и полным. Для этого обновили практически все формы статотчетности. Некоторые отчетные формы изменения затронут уже в конце 2025 года.
— Все условия для НДС-льготы в общепите в 2025 году. С учетом изменений с 1 октября
Кафе и рестораны освобождены от НДС на свои услуги. И это освобождение действует не только на ОСНО, но и на УСН. Но для этой льготы нужно соблюдать ряд условий.
— Наследство. Несколько неочевидных выплат, которые вы можете потерять
Когда заходит речь о том, что входит в наследственную массу, большинство наследников помнят о недвижимости, автомобилях, средствах на банковских счетах, ценных бумагах. Но в состав наследства могут входить и неочевидные суммы. Упускать их не стоит.
— Когда ИФНС обязана уплачивать проценты за блокировку банковского счета
Казалось бы, все просто: если ИФНС незаконно заблокировала счет или несвоевременно разблокировала его, то налогоплательщик вправе потребовать уплаты процентов (п. 9.2, 9.3 ст. 76 НК). Но быть «вправе» — не значит «получить».
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 13 октября 2025 года
2 🐈🐩 Количество домашних животных в квартире предлагают ограничить законодательно
3 Скидки за счет маркетплейсов продавцы назвали угрозой для бизнеса
4 До конца 2025 года на Госуслугах появится электронное удостоверение пенсионера
5 В НК уточнят правила признания задолженности сомнительной для налога на прибыль
6 Несовершеннолетние могут зарегистрироваться как ИП
7 Центробанк отменил голосование по дизайну 500-рублевой банкноты. Но только временно
8 В нескольких сферах средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей
9 Пенсии не будут принудительно переводить в цифровые рубли
10 Некоторые ошибки в НДС не приводят к отказу в приеме кассового чека, но требуют корректировки
11 Кому проиндексируют пенсию в ноябре 2025
12 Эксперты: в 2025 ключевую ставку снизят только до 16%
13 ⌛ До 15 октября 2025 нужно заплатить страховые взносы на травматизм
14 💳 Количество банковских карт на человека ограничат уже в декабре 2025
15 Минфин расширит перечень доходов, которые не увеличивают базу по налогу на прибыль
16 Идею Матвиенко об уплате взносов на ОМС безработными поддержали
17 👀 Что проверить при заполнении декларации НДС за 3 квартал 2025: рассказываем уже завтра, 14 октября
18 Минфин: снижение порога дохода для НДС на УСН не уменьшит количество предпринимателей
19 ❔ Сколько бухгалтеру брать с селлера на маркетплейсах: обсуждение сумм
20 ❗ ИП смогут сдавать декларации УСН через личный кабинет налогоплательщика
21 МСП-экспортеры могут ускорить возврат НДС через цифровую платформу
22 Необлагаемую матпомощь от работодателя предлагают увеличить
24 В ИТ-бизнесе ИП обогнали ООО
25 📱 У работников есть право на компенсацию расходов на связь и технику, но действующих норм ТК недостаточно
26 Володин: незаконным мигрантам грозит выдворение и штраф
27 👀 Силуанов прокомментировал повышение налога на роскошь (НДФЛ) с 2026 года
28 ❓ Какая ставка НДС будет в 2026 году, если предоплата в 2025-м
29 Работник может сам выбрать и поменять зарплатный банк
30 Налоговый вычет по семейным сбережениям увеличат до 1 млн рублей
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5987. Что будет страховым случаем для самозанятых
С 2026 года плательщики НПД при условии отчисления добровольных взносов в СФР смогут уходить на оплачиваемый больничный.
— Маркетплейсы: экономия денег и времени или враги в накоплении
Удобство, гигантский ассортимент и манящие скидки до 90% заставляют нас заходить на маркетплейсы и постоянно покупать. Как избежать лишних трат и ловко обходить финансовые ловушки? Есть ли способ сэкономить на подобных платформах? В статье расскажем, как грамотно пользоваться маркетплейсами.
— Как оформить поручение на обработку персданных, выплаты по наследству, о которых вы не знали, личное имущество ИП: экспертные разборы за неделю
Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 6 по 10 октября 2025 года.
— Ваши аккаунты не взлетят без этих форматов
Социальные сети уже давно стали ключевым каналом для бизнеса. Но у многих компаний по-прежнему остаются иллюзии: достаточно красиво вести аккаунт — и продажи польются рекой. На деле это не так: выигрывают те бренды, которые гибко используют форматы, идут в ногу с трендами и выстраивают живое общение с аудиторией.
— Одностраничный или многостраничный сайт: что выбрать для малого бизнеса в 2026 году
В 2026 году сайт перестал быть «опцией» для малого бизнеса. Это обязательный элемент работы на рынке: он формирует доверие, помогает находить клиентов и служит центром всех маркетинговых активностей.
— Что такое тарифная ставка, чем отличается от оклада и как посчитать
Вознаграждение за выполненную работу — вопрос, который волнует и сотрудников, и самих работодателей, тем более что расчет заработной платы может происходить в различных форматах. Один из них — тарифная ставка (ТС). Рассказываем, что представляет собой ТС, чем она отличается от оклада и как происходит расчет зарплаты по тарифной ставке.
— Больничные для самозанятых с 2026 года: сколько платить и сколько получать
С 2026 года заработает система страхования самозанятых на случай временной нетрудоспособности.
Трибуна
Налоговые изменения: как будем пополнять федеральный бюджет?
🔋Закрыл позицию по акциям Россети Ленэнерго
Ритейл вернулся в народный портфель сентября
НДС для УСН 2026: тревожные прогнозы для бизнеса
Испытание на прочность: сможет ли рынок найти точки роста в сплошном негативе?
👓 Власти взялись за безработных, льготные ставки УСН могут резко ограничить, чек-лист для АУСН, грядет 6-дневка: топ-10 новостей у бухгалтеров на «Клерке» (6-12.10.2025)
3 вопроса, которые Яндекс обязательно задаст вашему сайту [если бы он был человеком]
Обзор ключевых изменений в 1С:ЗУП — что нового в программе?
⚡Энергетики и дивиденды — всё! Как так получилось, что правительство вносит законы, уничтожающие дивидендную политику сектора?
СПИ по неотделимым улучшениям в арендованное имущество
Как выиграть электронный аукцион и не уйти в минус
НДФЛ при отмене дарения, учет расходов и доходов самозанятыми в обзоре позиций Минфина
Как налоговая контролирует переводы с карты на карту? Официальная информация с сайта ФНС
Самозанятым конец? Что делать: советы эксперта
Умные инвестиции в персонал: как добиться высокой отдачи от корпоративного обучения
