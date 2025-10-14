Утренний бухгалтер № 5988. Власти не видят поводов для бизнеса закрываться или уходить в тень из-за снижения порога по НДС на УСН

Минфин: снижение порога дохода для НДС на УСН не уменьшит количество предпринимателей.

Обсуждают бухгалтеры: какая ставка НДС будет в 2026 году, если предоплата в 2025-м.

Силуанов: повышать НДФЛ в 2026 году было бы неправильно.

ФСБУ 10/25 «Расходы»: подробный обзор проекта — в статье.

Заполнить и подать декларацию по УСН теперь можно в ЛК, но пока в тестовом режиме. Понадобится КЭП.

Новый стандарт ФСБУ 9 «Доходы», изменения в работе с 1С и практические кейсы недели для бухгалтера — дайджест Клерк.Премиум #6

Минфин подготовит поправки в НК о расширении перечня доходов, не учитываемых в базе по налогу на прибыль.