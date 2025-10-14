ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
С 1 ноября запретят письма в налоговую через ТКС. 💌«Ночной бухгалтер» № 2037

Сейчас к заявлениям в ФНС (в свободной форме) нельзя прикрепить файл для отправки по ТКС. Скоро и без файла их не отправишь.

Сегодня в выпуске:

  • С 1 ноября запретят письма в налоговую через ТКС.

  • Беременных предлагают отправлять в декрет на ранних сроках.

  • У московского удаленщика должна быть московская зарплата.

  • В выписке из ЕГРЮЛ теперь два вида кодов ОКВЭД.

  • Для частных медклиник налог на прибыль могут поднять с 0% до 5%.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Письмо в ФНС по ТКС

С 1 октября к неформализованным обращениям, направляемым в налоговую инспекцию по ТКС, нельзя прикреплять никакие файлы. А с 1 ноября такие обращения вообще нельзя будет направлять по ТКС.

Электронное обращение в ФНС можно будет направить только через ЛК и Госуслуги. У ФНС есть 3 дня на регистрацию обращения и еще 30 дней на его рассмотрение.

В начале беременности – в декрет

Сейчас уйти в декретный отпуск на 140 дней женщина может на 30-ой неделе беременности. Лидер СРЗП Сергей Миронов предлагает разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности.

Кроме того, предлагается ввести оплачиваемый декретный отпуск для неработающих женщин.

МРОТ удаленщиков

Если провинциальная компания нанимает на работу по удаленке сотрудника, проживающего в Москве, то его зарплата должна быть не менее московского МРОТ. Ориентироваться надо на МРОТ в регионе проживания сотрудника, если в трудовом договоре указано место проживания работника.

Заявительные коды

Раньше в ЕГРЮЛ и ЕГРИП отражались те сведения о кодах ОКВЭД, которые компании и ИП указывали при регистрации бизнеса.

Теперь эти коды стали заявительными.

Скрин выписки из ЕГРЮЛ

Кроме них будут еще отчетные сведения – сформированные на основании годовой отчетности организаций и ИП.

Налог на прибыль медклиник

Сейчас медицинские организации применяют ставку налога на прибыль 0%. Для частных клиник ставку предложили установить на уровне 5%.

Частники не в полной мере отвечают социальным запросам, люди платят им за медуслуги втридорога, отметили депутаты от ЛДПР.

Налог на прибыль 5% частных клиник — это все равно лучше, чем обычный налог 25%. Законопроект с повышением налога отправлен на отзыв в кабмин.

Мем дня

