С 1 ноября запретят письма в налоговую через ТКС. 💌«Ночной бухгалтер» № 2037

С 1 ноября запретят письма в налоговую через ТКС.
Беременных предлагают отправлять в декрет на ранних сроках.
У московского удаленщика должна быть московская зарплата.
В выписке из ЕГРЮЛ теперь два вида кодов ОКВЭД.
Для частных медклиник налог на прибыль могут поднять с 0% до 5%.
Письмо в ФНС по ТКС
С 1 октября к неформализованным обращениям, направляемым в налоговую инспекцию по ТКС, нельзя прикреплять никакие файлы. А с 1 ноября такие обращения вообще нельзя будет направлять по ТКС.
Электронное обращение в ФНС можно будет направить только через ЛК и Госуслуги. У ФНС есть 3 дня на регистрацию обращения и еще 30 дней на его рассмотрение.
В начале беременности – в декрет
Сейчас уйти в декретный отпуск на 140 дней женщина может на 30-ой неделе беременности. Лидер СРЗП Сергей Миронов предлагает разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности.
Кроме того, предлагается ввести оплачиваемый декретный отпуск для неработающих женщин.
МРОТ удаленщиков
Если провинциальная компания нанимает на работу по удаленке сотрудника, проживающего в Москве, то его зарплата должна быть не менее московского МРОТ. Ориентироваться надо на МРОТ в регионе проживания сотрудника, если в трудовом договоре указано место проживания работника.
Заявительные коды
Раньше в ЕГРЮЛ и ЕГРИП отражались те сведения о кодах ОКВЭД, которые компании и ИП указывали при регистрации бизнеса.
Теперь эти коды стали заявительными.
Кроме них будут еще отчетные сведения – сформированные на основании годовой отчетности организаций и ИП.
Налог на прибыль медклиник
Сейчас медицинские организации применяют ставку налога на прибыль 0%. Для частных клиник ставку предложили установить на уровне 5%.
Частники не в полной мере отвечают социальным запросам, люди платят им за медуслуги втридорога, отметили депутаты от ЛДПР.
Налог на прибыль 5% частных клиник — это все равно лучше, чем обычный налог 25%. Законопроект с повышением налога отправлен на отзыв в кабмин.
Налоговая реформа 2026: подробный разбор изменений для бизнеса.
Оплачиваемый больничный для самозанятых с 2026 года: как получить, условия.
Безопасность интернет-платежей 2025: как соблюдать закон и защитить бизнес от мошенничества.
Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2025 года
