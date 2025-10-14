С 1 ноября запретят письма в налоговую через ТКС. 💌«Ночной бухгалтер» № 2037

Письмо в ФНС по ТКС

С 1 октября к неформализованным обращениям, направляемым в налоговую инспекцию по ТКС, нельзя прикреплять никакие файлы. А с 1 ноября такие обращения вообще нельзя будет направлять по ТКС.

Электронное обращение в ФНС можно будет направить только через ЛК и Госуслуги. У ФНС есть 3 дня на регистрацию обращения и еще 30 дней на его рассмотрение.