Маркетплейсы будут следить за налогами селлеров. 🔭«Ночной бухгалтер» № 2043

Сегодня в выпуске:
Крупные маркетплейсы будут проверять полноту и своевременность уплаты налогов со стороны селлеров.
Минтруд дал два разъяснения про новый порядок расчета среднего заработка. Но понятнее не стало.
В одной компании может быть несколько главных бухгалтеров.
Астрологи и медиумы могут лишиться кодов ОКВЭД.
Ограничат использование самозанятых и ИП вместо штатных сотрудников.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Маркетплейсы — как ФНС
Маркеплейсам собираются вменить обязанность по контролю за налогами своих партнеров (селлеров). Крупные интернет-площадки будут проверять, правильно ли продавцы посчитали свои налоги и взносы и вовремя ли их уплатили. Если увидят нарушения, сообщат об этом в ФНС.
Далее если селлер не исправится, его заблокируют на всех маркетплейсах.
Если маркетплейс плохо будет выполнять свои контролирующие обязанности, ему грозит штраф до 100 тыс. рублей.
Законопроект с такими нормами подготовили в ФНС.
Непонятное округление для выходного пособия
Минтруду задали вопрос — до скольки знаков после запятой округлять новый показатель для расчета выходного пособия. Минтруд ответил, что округлять надо по правилам математики. А про количество знаков умолчал, хотя именно об этом (и только об этом) его и спрашивали.
Еще один вопрос задали про расчет двухнедельного выходного пособия по статье 83 ТК. Минтруд ответил, что пособие по статье 81 ТК надо считать в пропорции.
24 года — «Клерку», а скидка — вам!
Дарим скидку 24% на лучшую подписку для бухгалтера Клерк.Премиум! Вводите промокод, чтобы подключить подписку на год: КЛЕРК24.
Цена подписки с промокодом: 13 680 вместо 18 000 рублей.
Акция действует до 25 октября!
Два главбуха в одной фирме
Астрологи без ОКВЭД
Планируют внести поправки в ОКВЭД: исключить оттуда деятельность астрологов и медиумов.
Минтруд не возражает и указал на тот факт, что таких профессий в принципе не существует ни в ОКЗ, ни в ОКПДТР, ни в ЕКС.
Таким образом, нет профессии астролога, не будет и кода ОКВЭД для такой деятельности.
Самозанятые вместо работников
Работодатели грешат тем, что подменяют трудовые отношения на гражданско-правовые с самозанятыми или ИП.
С этим будут активнее бороться. Планируются совместные проверки Минфин + ФНС + Минтруд, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
Главред рекомендует
Проверка декларации по НДС в 2025 году: как сдать с первого раза.
Как отражать в отчетности НДФЛ и страховые взносы по командировочным расходам.
Аванс по УСН за 3 квартал 2025 года: руководство по расчету и оптимизации налогов.
Как составить резюме и пройти собеседование: практическая консультация с экспертом Ириной Морозовой — 27 октября в 11:00 мск.
Мем дня
Ваша иногда слушает астрологические прогнозы редакция
Начать дискуссию