Маркетплейсы будут следить за налогами селлеров. 🔭«Ночной бухгалтер» № 2043

Маркетплейсы — как ФНС

Маркеплейсам собираются вменить обязанность по контролю за налогами своих партнеров (селлеров). Крупные интернет-площадки будут проверять, правильно ли продавцы посчитали свои налоги и взносы и вовремя ли их уплатили. Если увидят нарушения, сообщат об этом в ФНС.

Далее если селлер не исправится, его заблокируют на всех маркетплейсах.

Если маркетплейс плохо будет выполнять свои контролирующие обязанности, ему грозит штраф до 100 тыс. рублей.

Законопроект с такими нормами подготовили в ФНС.