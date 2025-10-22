7862 ДР Премиум ссылка на лендос Mobile
🔴 Бесплатный вебинар: От главбуха до финдира — как прыгнуть в карьерный лифт →
Обзоры для бухгалтера
Маркетплейсы будут следить за налогами селлеров. 🔭«Ночной бухгалтер» № 2043

Маркетплейсы будут следить за налогами селлеров. 🔭«Ночной бухгалтер» № 2043

Крупные интернет-площадки будут бдить за тем, как продавцы платят налоги. Если что нет, маркетплейс передаст сигнал в ФНС и заблокирует карточки товаров.

Сегодня в выпуске:

  • Крупные маркетплейсы будут проверять полноту и своевременность уплаты налогов со стороны селлеров.

  • Минтруд дал два разъяснения про новый порядок расчета среднего заработка. Но понятнее не стало.

  • В одной компании может быть несколько главных бухгалтеров.

  • Астрологи и медиумы могут лишиться кодов ОКВЭД.

  • Ограничат использование самозанятых и ИП вместо штатных сотрудников.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Маркетплейсы — как ФНС

Маркеплейсам собираются вменить обязанность по контролю за налогами своих партнеров (селлеров). Крупные интернет-площадки будут проверять, правильно ли продавцы посчитали свои налоги и взносы и вовремя ли их уплатили. Если увидят нарушения, сообщат об этом в ФНС.

Далее если селлер не исправится, его заблокируют на всех маркетплейсах.

Если маркетплейс плохо будет выполнять свои контролирующие обязанности, ему грозит штраф до 100 тыс. рублей.

Законопроект с такими нормами подготовили в ФНС.

Непонятное округление для выходного пособия

Минтруду задали вопрос — до скольки знаков после запятой округлять новый показатель для расчета выходного пособия. Минтруд ответил, что округлять надо по правилам математики. А про количество знаков умолчал, хотя именно об этом (и только об этом) его и спрашивали.

Еще один вопрос задали про расчет двухнедельного выходного пособия по статье 83 ТК. Минтруд ответил, что пособие по статье 81 ТК надо считать в пропорции.

24 года — «Клерку», а скидка — вам!

Дарим скидку 24% на лучшую подписку для бухгалтера Клерк.Премиум! Вводите промокод, чтобы подключить подписку на год: КЛЕРК24.

Цена подписки с промокодом: 13 680 вместо 18 000 рублей.

Акция действует до 25 октября!

Подписаться со скидкой

Два главбуха в одной фирме

ТК РФ не регламентирует состав штата организаций. В штатном расписании может быть две и даже больше единиц главного бухгалтера.

Таким образом, в одной организации вполне может быть и два главбуха, разъяснил Роструд.

Астрологи без ОКВЭД

Планируют внести поправки в ОКВЭД: исключить оттуда деятельность астрологов и медиумов.

Минтруд не возражает и указал на тот факт, что таких профессий в принципе не существует ни в ОКЗ, ни в ОКПДТР, ни в ЕКС.

Таким образом, нет профессии астролога, не будет и кода ОКВЭД для такой деятельности.

Самозанятые вместо работников

Работодатели грешат тем, что подменяют трудовые отношения на гражданско-правовые с самозанятыми или ИП.

С этим будут активнее бороться. Планируются совместные проверки Минфин + ФНС + Минтруд, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Главред рекомендует

Мем дня

Ваша иногда слушает астрологические прогнозы редакция

Начать дискуссию

Главная Тарифы