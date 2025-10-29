Утренний бухгалтер № 5999. ФНС: прекращение деятельности ИП не освобождает от налогов

Разборы законов

— Как рассчитать доход за 9 месяцев для перехода на УСН в 2026 году. Мини-курс

На УСН можно перейти только с нового налогового периода. Поменять ОСНО на УСН в середине года нельзя. В мини-курсе расскажем, как определить доход за 9 месяцев для перехода на УСН в 2026 году.

— Пояснения по декларации после завершения камеральной проверки: представлять или нет, последствия

Налоговая служба выставляет требование в последний день камеральной проверки, налогоплательщик игнорирует его — проверка-то уже завершена. Результат: штраф и определение налога расчетным путем. Кто прав?

— Электронные чеки: когда и как можно отправлять клиентам. Мини-курс

Бумажный и электронный чеки считаются равноценными. Каждый документ содержит обязательные реквизиты, которые позволяют идентифицировать продавца. Но выдавать электронные чеки можно не всегда. Подробности в мини-курсе.

— Как получить вычет НДС за счет контрагента: судебная практика, налоговые оговорки

Суды по-разному разрешают вопрос о том, может ли деловой партнер, утратив право на вычет по вине контрагента, потребовать с него неполученное. Разбираемся, можно ли возместить убытки и при каких условиях.

— Налоговые базы по НДС и УСН: почему они не совпадают

При УСН – кассовый метод признания доходов, по НДС – кассовый при авансах и начисления – при отгрузках. Поэтому базы по НДС и УСН могут не совпадать.