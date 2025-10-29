Утренний бухгалтер № 5999. ФНС: прекращение деятельности ИП не освобождает от налогов

ФНС напомнила, что при прекращении деятельности ИП нужно сдать декларации и уплатить налоги за период работы.
Законопроект: за несообщение в военкомат о переезде будут штрафовать без привязки ко времени призыва.
Региональное УФНС: расчет налога по АУСН делают налоговики.
Минфин разъяснил порядок расчета НДС по отслеживанию перевозок иностранцам.
ФНС разместила проект нового уведомления о переходе или отказе от применения УСН.
Какие семь частых ошибок совершают предприниматели в отчетности и как их решать — узнаете из статьи.
Призыв на военную службу будет круглогодичным — Госдума приняла закон.
— Как рассчитать доход за 9 месяцев для перехода на УСН в 2026 году. Мини-курс
На УСН можно перейти только с нового налогового периода. Поменять ОСНО на УСН в середине года нельзя. В мини-курсе расскажем, как определить доход за 9 месяцев для перехода на УСН в 2026 году.
— Пояснения по декларации после завершения камеральной проверки: представлять или нет, последствия
Налоговая служба выставляет требование в последний день камеральной проверки, налогоплательщик игнорирует его — проверка-то уже завершена. Результат: штраф и определение налога расчетным путем. Кто прав?
— Электронные чеки: когда и как можно отправлять клиентам. Мини-курс
Бумажный и электронный чеки считаются равноценными. Каждый документ содержит обязательные реквизиты, которые позволяют идентифицировать продавца. Но выдавать электронные чеки можно не всегда. Подробности в мини-курсе.
— Как получить вычет НДС за счет контрагента: судебная практика, налоговые оговорки
Суды по-разному разрешают вопрос о том, может ли деловой партнер, утратив право на вычет по вине контрагента, потребовать с него неполученное. Разбираемся, можно ли возместить убытки и при каких условиях.
— Налоговые базы по НДС и УСН: почему они не совпадают
При УСН – кассовый метод признания доходов, по НДС – кассовый при авансах и начисления – при отгрузках. Поэтому базы по НДС и УСН могут не совпадать.
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 28 октября 2025 года
2 Для единого пособия учтут доходы по банковским вкладам
3 Срок подачи таможенной декларации при ввозе многокомпонентного оборудования составит 10 лет — Путин подписал закон
4 👶 Работодатель должен оборудовать комнату для кормления ребенка
5 ФНС: прекращение деятельности не освобождает ИП от налоговых обязательств
6 До 1 ноября 2025 нужно оставить себе не более 20 сим-карт
7 Если открыт счет в Озон Банке – перейти на АУСН не получится
8 Как сдать РСВ при переходе с УСН на АУСН
9 Набиуллина: инфляционные ожидания вырастут из-за повышения НДС и утилизационного сбора
10 Что нового в АУСН с 2026 года, когда бухгалтеру грозит уголовная ответственность, что делать с УКЭП при смене директора: экспертные разборы за неделю
11 Штрафовать за несообщение в военкомат о переезде будут в любое время
12 Убытки прошлых налоговых периодов переносят, а ошибки — нет
13 У ИП на АУСН может быть счет физлица в любом банке
14 Новинки в Клерк.Премиум: консультации с экспертами и новые разборы для бухгалтеров
15 💰 Зарплаты водителей за два года выросли на 68%. Предлагают даже 900 тыс. рублей в месяц
16 Если уточненную декларацию сдали в общий срок – ее и будут проверять налоговики
17 Как подать ЕНП-уведомление по НДФЛ после переезда компании
18 С 2026 года патент будут пересчитывать по новым правилам
19 На АУСН не нужно считать налог – это сделает инспекция
20 Минфин против исключения из налоговой базы по УСН компенсаций от страховой или виновников
21 Прогноз Счетной палаты: только каждый 10-й самозанятый будет делать взносы на пенсию
22 Призыв на военную службу будет проходить весь год: Госдума приняла закон 2025
23 Как учесть командировочные расходы в 2025 году: новое положение о командировках
24 ❗ Новые образцы платежного поручения по налогам с 27 октября 2025 года
25 На Wildberries открыли ранее заблокированные контрафактные товары
26 Минфин внес ясность про НДС с услуг иностранцам по отслеживанию перевозок
27 Госдума усилит ответственность за нарушение требований к майнингу
28 В декабре 2025 Мосбиржа откроет счета «Ин» для зарубежных инвесторов
29 ❗ Работодатели на АУСН не освобождены от обязанностей налогового агента по НДФЛ
30 Глава ЦБ считает, что ключевая ставка продолжит снижаться весь 2026 год
31 С 1 января 2026 могут запустить систему оценки локализации медизделий
32 Депутат: трудовой стаж до 1997 года могут не зачесть автоматически
33 📄 С 2026 года будет новый бланк для перехода на УСН и отказа от упрощенки
34 Единственное жилье в ипотеке хотят освободить от налога с 1 января 2026 года
35 Минтруд собирается привлечь на 19% больше квалифицированных трудовых мигрантов
Новое Положение о командировках. Учет командировочных расходов – 2025
Дата проведения: 29 октября, среда
Налоговый контроль и налоговое консультирование в период изменений НК РФ – 2026
Дата проведения: 30 октября, четверг
Госзакупки и национальный режим в 2025 году: что изменилось и как работать
Дата проведения: 31 октября, пятница
Новая отчетность и учет основных средств и НМА по правилам 2025-2026 гг.
Дата проведения: 3 ноября, понедельник
— Утренний бухгалтер № 5998. Кабмин: с 1 января 2026 ставки таможенных сборов на импортные товары вырастут
Правительство будет повышать ставки таможенных сборов на импортные товары в связи с накопленной инфляцией.
— Ошибки руководителя отдела продаж и как их исправить
Любой отдел компании имеет свои особенности, но продажи — это отдельная история. Здесь всегда высокое напряжение: конкуренция, борьба за клиента, давление плана, эмоциональные качели. И ошибки руководителя отдела продаж сразу становятся видны, потому что они мгновенно отражаются на результатах.
— Как бухгалтеру перестать работать ночами и все равно закрывать месяц в срок
Как бухгалтеру передать рутинные операции RPA-роботам, облегчить обработку первички, сверку данных и формирование проводок, чтобы отвлечься от повседневных задач и освободить время для аналитики и стратегического планирования, рассказываем в статье.
— Что можно брать в ручную кладь в самолет: размеры, габариты и ограничения у разных компаний
Собираетесь в путешествие налегке? Не забудьте проверить правила провоза ручной клади у конкретной авиакомпании. Габариты могут существенно отличаться. Рассказываем, что можно брать в ручную кладь и какие ограничения есть у разных перевозчиков.
Как принимать платежи в Телеграм и повысить конверсию в оплату
Донат в Роблокс: как купить робуксы безопасно и быстро в 2025 году
👻 Бууу...хгалтер! Скидки, от которых мурашки по коже
Что нужно знать инвестору о дивидендах
Налоговая реформа 2026: кому выгоднее перейти на АУСН
Заявление в СФР до 1 ноября: как получить скидку по взносам на травматизм в 2026 году
Как правильно составить акт выполненных работ и оказанных услуг
УПД — главный отгрузочный документ с 2026 года. Он заменит ТОРГ-12, акты и счет-фактуру. ФНС рекомендует сделать переход уже сейчас
Допрос свидетеля в налоговой: что нужно знать и как себя вести
7 частых ошибок предпринимателей в отчетности и как их решает Контур.Эльба
Итоги года в HR: цифровизация, культура и новое лидерство. Тренды и смыслы на 2026
Топ-6 вопросов по кадровому и воинскому учету в октябре 2025 года с ответами эксперта «Клерка»
😱 Бууу...хгалтер! Скидки, от которых дрожат калькуляторы
Условие/я в договорах, касательно ставки НДС.
Госпошлина на продление лицензии на продажу алкогольной продукции при УСН
Оплата аренды ИП от физического лица
Компенсация расходов на страхование лизингодателю
При отсутствии военнообязанных, нужно ли подавать план в военкомат и ф18 в администрацию
счет-фактура на уступку дебиторской задолженности фактору
Декларация НДС с сч-фактурой 0
ВНЖ в Сербии для фрилансеров и IT-специалистов в 2025 году: три пути легализации — таланты, ИП и Digital Nomad
Товарный знак и чужая картинка: сравниваем без ошибок
🛢Лучшие облигации нефтегазового сектора
Минфин объяснил, почему не стоит путать НДС и льготы по МСП
🅰️ Лидеры по дивидендной доходности на ближайший год для пассивного дохода
Доплата к пенсии за стаж: кому и когда добавят 10 000 рублей по новому закону о «Ветеране трудовой деятельности»
Наказание за бедность: как долги ЖКХ и отъезд могут оставить без крыши над головой
Испугать Трампа не вышло. Почему падение до 2380 пунктов — лишь вопрос времени?
💥Обзор новостей: пенсия в 2026 году — 27 тыс. руб, маткапитал при рождении первого ребенка — 737 205 руб, в ГД отказались повышать штрафы для чиновников за оскорбления
Консультация с Верой Владимировной Сокуренко: все, что нужно знать о НДС перед изменениями
Как правильно вести переговоры о зарплате: советы и примеры
Налоговая реформа 2026: кто и когда может перейти на АУСН и будут ли бухгалтеры рекомендовать АУСН своим клиентам
Жизнь и иммиграция в Сербию: от обучения к гражданству
Порядок применения дисциплинарных взысканий
Налоговые коллекторы, льготы для ветеранов, инвесторов, фермеров, отсрочка у банкротов в обзоре
Как новые требования к бизнесу изменят работу компаний к 2026 году
Илон Маск запустил Grokipedia: ИИ-энциклопедия с 885 000 статей бросает вызов Википедии — что известно о новой альтернативе
«2Б Диалог» вошла в топ-10 оценочных групп по версии RAEX
Как вдвое снизить лимит без НДС так, чтобы бизнес еще и поблагодарил
Частичное списание ОС: когда можно списать часть основного средства
