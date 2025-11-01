Утренний бухгалтер №6002. Повышение утильсбора перенесли на 1 декабря

Повышение утильсбора перенесли на месяц: новые правила будут применяться с 1 декабря.

ФНС рассказала: можно ли перейти в середине года на уплату ежемесячных авансов по налогу на прибыль.

Досрочно применяем ФСБУ 9/2025: можно ли не признавать доходы по мере готовности продукции.

Что делать, если компания не нашла себя в реестре МСП — ФНС рассказала в инструкции.

Проценты на остаток на расчетном счете бизнеса: как отразить в бухгалтерском и налоговом учете — узнаете из статьи.

Минфин поделился, как рассчитывать туристический налог на путевки льготных категорий населения.