Утренний бухгалтер №6002. Повышение утильсбора перенесли на 1 декабря

Повышение утильсбора перенесли на месяц: новые правила будут применяться с 1 декабря.
ФНС рассказала: можно ли перейти в середине года на уплату ежемесячных авансов по налогу на прибыль.
Досрочно применяем ФСБУ 9/2025: можно ли не признавать доходы по мере готовности продукции.
Что делать, если компания не нашла себя в реестре МСП — ФНС рассказала в инструкции.
Проценты на остаток на расчетном счете бизнеса: как отразить в бухгалтерском и налоговом учете — узнаете из статьи.
Минфин поделился, как рассчитывать туристический налог на путевки льготных категорий населения.
Разборы законов
— Работник заболел в отпуске: всегда ли нужно продлевать отдых. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как продлить отдых, если работник заболел в отпуске и в каких случаях работодатель может отказать в продлении отдыха.
— Услуги кейтеринга: как учесть в расходах организации
Кейтеринг — направление в общепите, при которой заказчик сам выбирает место, где для него будет организовано питание, то есть на выезде. Разберемся, как отражать в учете расходы на кейтеринг.
— Кадры, воинский учет и персональные данные – 2025. Конспект практической консультации с видео
В конспекте вы найдете разъяснения по кадровому и воинскому учету, новые требования к оформлению кадровых документов, ознакомитесь с судебной практикой по увольнению, премированию и компенсации неиспользованного отпуска, а также узнаете нюансы работы с персональными данными.
— Суд изменил основание увольнения: как исправить запись в трудовой книжке. Мини-курс
Если работник не согласен с увольнением, он может обратиться в суд с просьбой изменить основание в трудовой книжке. При удовлетворении иска суд укажет в решении новую формулировку. В мини-курсе расскажем, как исправить запись в трудовой книжке на основании решения суда.
— Жалоба на военкомат: как составить, пример
С 1 января 2026 года призыв на срочную службу станет круглогодичным, с 1 января по 31 декабря, а не как сейчас, дважды в год. Разберем, как составить жалобу на военкомат при нарушении прав физических лиц.
Новости
1 ФНС рассказала, когда нужно подавать уведомление об участии в иностранных организациях
2 Суды: продажа имущества, используемого ИП, облагается по УСН, а не НДФЛ
4 💲 Курс доллара, евро и юаня на 31 октября 2025 года
5 За последние два года число присвоенных адресов в ФИАС выросло почти в два раза
6 Если перейти на АУСН, по кассе и в чеках будет тип налогообложения – УСН. Но это пока
7 С осени 2025 в ЕГРН добавляют новые данные о недвижимости
8 Что изменилось в госзакупках в 2025 году и как работать по новым правилам
10 МСП смогут заключать договоры об энергоснабжении в электронном виде
11 ФТС: подход к проверке уплаты утильсбора за машины из Казахстана не менялся
12 На поддержку резидентов СЭЗ в Крыму выделили допфинансирование
13 Не все могут получить КЭП для ЕГАИС в налоговой
14 😱 Банки без предупреждения стали менять ставки и размер ежемесячного платежа
15 КПРФ предлагает повысить МРОТ еще больше с 2026 года
16 Право на вычет по кассе есть у бизнеса и на ПСН, и на УСН
17 ❗ С 2025 года для ИП на ПСН изменился срок уплаты налога
18 Брокеров обязали предупреждать инвесторов о рисках с 7 ноября 2025 года
19 Центробанк аннулировал лицензию у очередного банка
20 Предлагаемая и ожидаемая зарплата инженеров-механиков в 2025 году почти сравнялись: суммы
21 ⌛ 1 ноября 2025 заканчивается срок отправки заявлений на скидку к тарифу на травматизм
22 Кабмин выделил фермерам на льготные кредиты 34 млрд рублей
23 Можно ли в середине года перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей из фактической прибыли
24 Депутаты предлагают штрафовать должностных лиц за незаконные штрафы водителей
25 ❔ Что делать, если компания не нашла себя в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства
26 Экономист: россиян, которые не платят налоги, станет на 25% меньше
27 Можно ли при досрочном применении ФСБУ 9/2025 не признавать доходы по мере готовности продукции
29 ❗ Глава Роскомнадзора: нужно отказаться от согласий на обработку персональных данных
30 Блогер Шабутдинов получил за мошенничество 7 лет колонии и штраф 5 млн рублей
31 Роструд: входит ли вынужденный простой в стаж работы для дополнительного отпуска
32 Введение повышенного утилизационного сбора перенесли: новый срок
33 Нужно ли проводить СОУТ на рабочих местах, если уже прошло пять лет
34 Минфин: как считать туристический налог на путевки льготников
35 Ростехнадзор будет устанавливать виды работ, куда не допустят работников частных агентств
36 С какого возраста можно открыть ИП или стать учредителем ООО
37 Новый порядок взыскания налоговых долгов с физлиц с 1 ноября 2025: что ФНС будет делать со спорной суммой
38 ❗ Шохин: система налогообложения для самозанятых и ИП должна стать единой
Статьи
— Утренний бухгалтер №6001. Налоговые агенты должны сдать уведомление по НДФЛ и уплатить его в один день — 5 ноября
Из-за праздников и переноса с выходных уведомление по НДФЛ за 23-31 октября подадут 5 ноября. Уплатить его придется в тот же день.
— Как застраховать свой бизнес от кибератак
Еще недавно страхование от киберинцидентов воспринималось с недоверием: компании и физлица сомневались в его необходимости. Всего за пару лет ситуация изменилась.
— Пояснения по декларации после завершения проверки, вычет НДС за счет контрагента, учет расходов на лечение сотрудника: обзор для бухгалтера
Налоговики в процессе проверки могут истребовать документы и пояснения по декларации. При этом налогоплательщик формально может узнать об этом уже после окончания проверки.
— Оценка бизнеса ФНС с 2026 года: чем это грозит налогоплательщикам и что важно сделать прямо сейчас
С 2026 года согласно новому закону № 254-ФЗ в России начинает действовать принципиально новая система налогового администрирования, основанная на автоматизированной оценке рисков бизнеса.
— Как поменять участкового врача: пошаговая инструкция
Решили сменить своего участкового врача, но не знаете, как это оформить? Мы подготовили подробную инструкцию, которая поможет вам легко и быстро изменить прикрепление к другому специалисту.
Проценты на остаток на расчетном счете бизнеса: как отразить в бухгалтерском и налоговом учете
Консультации
Здравствуйте. Можно в счёт-фактуру на аванс писать "Предварительная оплата?1с сама так пишет, но от контрагента поступило требование исправить счет-фактуру
Учет расходов на строительство ледовой переправы
Расчет отпускных при увольнении
