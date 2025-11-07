Утренний бухгалтер № 6004. Названы новые лимиты доходов по УСН для НДС с 2026 года!

Мишустин: будет поэтапное снижение порога доходов по УСН до 10 млн рублей в 2028 году.

Правительство решило не отбирать с 2026 года налоговые льготы у IT-компаний, а также оставить ПСН для сельских магазинов.

В 2026 году средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей.

Предприниматели просят, чтобы расходы самозанятых на аренду помещений и комиссии маркетплейсам учитывались при расчете налога.

Обсуждают бухгалтеры: через ЭДО иногда приходят документы от незнакомых поставщиков. Можно случайно подписать и попасть на деньги.