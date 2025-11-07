Утренний бухгалтер № 6004. Названы новые лимиты доходов по УСН для НДС с 2026 года!

Мишустин: будет поэтапное снижение порога доходов по УСН до 10 млн рублей в 2028 году.
Правительство решило не отбирать с 2026 года налоговые льготы у IT-компаний, а также оставить ПСН для сельских магазинов.
В 2026 году средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей.
Предприниматели просят, чтобы расходы самозанятых на аренду помещений и комиссии маркетплейсам учитывались при расчете налога.
Какой аудит нужен вашему бизнесу? Обязательный vs инициативный аудит: отличия и преимущества — в статье.
Обсуждают бухгалтеры: через ЭДО иногда приходят документы от незнакомых поставщиков. Можно случайно подписать и попасть на деньги.
Как финансисту совладать с ИИ и автоматизацией?
Обсудим онлайн 11-12 ноября на «КонФин 2025» – главной финансовой конференции этой осени.
Разберем:
ИИ в прогнозировании и бюджетировании;
кейсы автоматизации учёта;
карьерные треки на ближайшие 2–3 года.
Разборы законов
— Срок хранения персональных данных работников
Документы, содержащие персональные данные, необходимо хранить, причем в некоторых случаях довольно долго. И соблюдать надо сроки, указанные не только в законе, но и подзаконных актах. Разбираемся в сроках хранения.
— Блокировка счетов по 115-ФЗ: изменения и практика – 2025. Конспект вебинара с видео
Собрали актуальную информацию об изменении законодательства, какие операции теперь под подозрением у банков и как доказать, что вы все делаете законно.
— Счет 15 в бухгалтерском учете: зачем нужен, проводки
Счет 15 используют крупные производственные и торговые организации, компании, занимающиеся импортом, с большой номенклатурой МПЗ или особенностями деятельности, когда расходы на заготовку растянуты во времени. Разберем примеры оформления операций и основные проводки.
— Когда сотрудники могут отказаться от командировки. Мини-курс
Работодатель может направлять сотрудников в командировки в рамках ТК и трудового договора. Но иногда работник вправе отказаться от командировки. В мини-курсе разберем подробнее, кто может отказаться от командировки и возможны ли за это санкции в отношении работника.
— Как получить вычет НДС за счет контрагента: судебная практика, налоговые оговорки
Суды по-разному разрешают вопрос о том, может ли деловой партнер, утратив право на вычет по вине контрагента, потребовать с него неполученное. Разбираемся, можно ли возместить убытки и при каких условиях.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 6 ноября 2025 года
2 В России введут детские сим-карты
3 🎄 Миллениалы и зумеры больше всех интересуются предновогодними распродажами
4 👏 Котяков: уровень бедности в России сократился в четыре раза
5 Роструд: можно ли включить доплату за вредность в оклад
6 ❗ Хранить данные о пользователях придется в три раза дольше
7 📆 Фиксированные страховые взносы в 2025 году ИП нужно заплатить на три дня раньше
8 Тарифы на патенты для иностранцев в Москве повысят: новая сумма
9 👶 Женщин-ИП могут освободить от налогов в течение года после рождения ребенка
10 Минфин уточнил, какие доходы на УСН учитывать для освобождения от НДС
11 Доплата за совмещение может быть больше должностного оклада по совмещаемой должности
12 За трудоустройство молодежи могут дать вычет по страховым взносам
13 Льгота по НДС для общепита применима и при ОСНО, и при УСН
14 Когда нужно сдать декларацию по налогу на прибыль при открытии представительства. Даже нулевую
15 Депутаты хотят запретить магазинам делать наценку больше 15%
16 В 2025 году выросло число регионов РФ, где средняя зарплата больше 100 000 рублей
17 60% клиентов банков получают отказ в выдаче ипотеки
18 ФНС: какие документы нужны для перехода с УСН на ОСНО
19 МВД готовит для мигрантов реестровую модель и организованный въезд в РФ
20 Продление социальных выплат могут сделать автоматическим. Но будет исключение
21 Отцы получат дополнительный отпуск с сохранением средней зарплаты
22 Как бухгалтерам на аутсорсе соблюдать требования 115-ФЗ
23 Нужно ли начислять НДС при продаже цифровой валюты
24 😵 Если налоговики зарезервировали средства на ЕНС – все равно может появиться недоимка
25 🍕 Магазинам хотят запретить готовить еду
26 Какую отчетность должны сдавать ПВЗ: перечень 2025
27 Для мигрантов могут ограничить число сим-карт
28 😮 При подписании в ЭДО счетов-оферт будьте внимательны: реальные истории бухгалтеров 2025
29 ФНС: начисляет ли туристический налог санаторий, если путевку физлица оплатила компания
30 Wildberries и Ozon пересмотрели правила работы по требованию ФАС
31 ❗ Самозанятым могут устранить двойное налогообложение расходов
32 За трудоустройство инвалидов предлагают снизить ставку налога на прибыль
33 ⚡️ Больше интересных кейсов и практики с интерактивными тренажерами: что это и как ими пользоваться
34 Назван средний размер пенсии на 2026 год
35 📉 По данным ФНС, выручка компаний и ИП упала на 21% в октябре 2025 года
36 При уплате налогов, пеней, штрафов за других важен ИНН
37 ❗ IT-компании сохранят льготы по НДС, а патент разрешат применять для розничной торговли на селе
38 К концу 2025 года объем онлайн-торговли составит 15,2 трлн рублей: регионы-лидеры
39 С 1 января 2026 в Рязанской области вводится АУСН
40 ❗❗❗ Мишустин: лимиты доходов по УСН для НДС будут снижать постепенно. МСП не будут штрафовать за нарушения по НДС
Мероприятия
Обязанности бухгалтеров-аутсорсеров и других специалистов по соблюдению 115-ФЗ: требования, риски и практика
Дата проведения: 7 ноября, пятница
Строительство: все изменения 2025-2026 гг. Бухгалтерская и налоговая отчетность
Дата проведения: 10 ноября, понедельник
1С-2025: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским
Дата проведения: 10 ноября, понедельник
КонФин 2025: AI. Автоматизация. Компетенции
Дата проведения: 11 ноября, вторник
Налоговая реформа - 2026 для бухгалтеров маркетплейсов: ключевые изменения и новые требования
Дата проведения: 11 ноября, вторник
Субсидиарная и солидарная ответственность: как не взять на себя чужие налоговые обязательства
Дата проведения: 11 ноября, вторник
Кадры, воинский учет и персональные данные – 2025: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой
Дата проведения: 11 ноября, вторник
Практические вопросы в области регламентированного учета при внедрении 1С:ERP
Дата проведения: 11 ноября, вторник
Штрафы и остановка бизнеса 2025-2026: как избежать санкций в работе с ККТ, ОФД, чеками и маркированным товарами
Дата проведения: 12 ноября, среда
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6003. ФНС стала проявлять повышенное внимание к общепиту
Чтобы попасть под льготу по НДС, бизнес прячет выручку, скрывает сотрудников, подгоняет официальную зарплату под требования, занимается дроблением и маскирует розничную торговлю под услуги общественного питания.
— Вилла на Пхукете: как купить дом для отдыха и превратить его в источник дохода
Многие задумываются о доме у моря — личной вилле в Таиланде, где можно проводить зиму, наслаждаться комфортом и природой. Но современный подход к владению зарубежной недвижимостью ушел далеко от формулы «либо для себя, либо для дохода».
— Налоговики забрали у ИП деньги в личные налоги и начисляют пени за авансы по УСН. 😧«Ночной бухгалтер» № 2053
ИП уплатил аванс по УСН за 3 квартал. Но эти деньги с сальдо ЕНС зарезервировали под имущественные налоги, а на УСН начисляют пени. Хотя такого быть не должно.
Консультации
Уменьшение налога при УСН "Доходы" на Торговый сбор и страховые взносы
Транспортный налог на автомобили ввезенные как товар.
Перенос переплаты от одной организации другой
Учесть расходы по бух. и налоговому учету
Здравствуйте! Директор ООО находится с 2023г. в отпуске без зп.По его распоряжению выплата алиментов на содержание его ребенка идет с р/сч ООО. ИФНС требует 6-НДФЛ и РСВ.
Трибуна
⚡️ Топ-13 дивидендов по фундаментально сильным акциям от аналитиков БКС
45 тысяч за здоровье: в Совфеде предложили новый сбор за ОМС для неработающих россиян
💥Обзор новостей: налоговики начали проверять неработающих, пенсия по старости в 2026 году превысит 27 тыс. руб, увеличили срок хранения данных интернет-пользователей
Рынок просел на ядерной риторике и падении нефти. Какие уровни брать на прицел?
Почему во «Вкусно — и точка» всегда очереди? И нужно ли всегда делать лучший оффер
🏮 Яндекс: триллионная выручка, рост ИИ и паника из-за «допэмиссий» и «страшного долга». Почему рынок ищет проблемы, когда их нет?
Управляйте бизнесом уверенно: опцион на долю в компании!
Усложнение порядка организации заграничных поездок россиян для детей до 14 лет
Как облачная CRM помогает юристам не утонуть в делах и клиентах
ФНС дало старт проверкам доходов
⚡️ Что делать, если со следующего года вы становитесь плательщиком НДС
Льготы за инвалидов, достоинство налогоплательщиков, отмена льгот для бизнеса в обзоре
Как уговорить власти не проводить налоговую реформу 2026?
Как правильно составить договор с китайской компанией?
Может ли биткоин рухнуть до $50 000 или нас ждут новые максимумы? Реальный взгляд на 2025 год
Уменьшение ЕНС по уточненным декларациям возможно и после трехлетнего срока
ФНС России обеспечит доступ к аудиторским заключениям о финотчетности
Определение предыдущих налоговых периодов для сообщений об исчисленных налогах
