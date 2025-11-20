За директора ООО в 2026 году надо будет заплатить 97 тыс. руб. взносов. 💰💼«Ночной бухгалтер» № 2063

Взносы за директора

С 2026 года заработает новая норма НК, по которой за директора обязательно надо платить взносы как минимум с МРОТ. В 2026 году ежемесячная сумма взносов составит 8,1 тыс., а за год — 97 тыс. рублей.

Формулировка этой нормы НК довольно жесткая, но как ее будет трактовать Минфин пока непонятно. Бухгалтеры рассуждают, придется ли платить взносы всем нулевым фирмам, или оформление отпуска без сохранения зарплаты поможет обойти эту норму. Мы проводим опрос по этой теме. Голосуйте.