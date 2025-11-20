За директора ООО в 2026 году надо будет заплатить 97 тыс. руб. взносов. 💰💼«Ночной бухгалтер» № 2063

Сегодня в выпуске:
Взносы за директора
С 2026 года заработает новая норма НК, по которой за директора обязательно надо платить взносы как минимум с МРОТ. В 2026 году ежемесячная сумма взносов составит 8,1 тыс., а за год — 97 тыс. рублей.
Формулировка этой нормы НК довольно жесткая, но как ее будет трактовать Минфин пока непонятно. Бухгалтеры рассуждают, придется ли платить взносы всем нулевым фирмам, или оформление отпуска без сохранения зарплаты поможет обойти эту норму. Мы проводим опрос по этой теме. Голосуйте.
НК-2026
Депутаты проголосовали за поправки в Налоговый кодекс, которые увеличивают ставку НДС и снижают лимиты для права работать без НДС на УСН. Кстати, 1 человек голосовал против.
Лимит также снизили для ПСН. В 2026 году работать по патенту можно с доходом до 20 млн руб.
IT-компаниям увеличили страховые взносы. Для производителей и импортеров электроники ввели новый сбор.
Есть и плюсы: перечень расходов на УСН сделали открытым, ввели новые льготы по имущественным налогам.
Отчетность и интернет
Депутаты Госдумы направили письмо главе ФНС с предложением внести поправки в НК РФ и КоАП, разрешающие бизнесу сдавать отчеты позже установленного срока в случае отключения интернета.
Подтвердить тот факт, что отчет не сдан именно из-за проблем с интернетом можно будет таким документом:
письмом от интернет-провайдера;
официальным уведомлением Минцифры;
сообщением ФНС или Роскомнадзора о технических неполадках в сетях.
Льготы по налогам на землю, имущество, транспорт
Поправки в НК РФ предусматривают, в том числе, новые льготы по имущественным налогам как для людей, так и для бизнеса.
В частности, по земельному налогу будет льгота за 600 м2 для участников СВО и их семей.
По транспортному налогу будет льгота у участников СВО, героев России и СССР.
Для сельхозпроизводителей будет льгота по налогу на тракторы, комбайны, самоходные машины для перевозки и внесения минеральных удобрений.
ИИ и менеджеры Сбера
Сбербанк до конца 2025 года сократит 20% персонала в своем центральном аппарате.
То, что именно эти люди лишние, подсказал искусственный интеллект. ИИ проанализировал проекты Сбера, выявил неэффективные, которые предложил закрыть.
В этой связи в Сбере закроют неэффективные проекты и сократят рабочие места для неэффективных сотрудников.
