Утренний бухгалтер № 6016. МСП будут отчитываться в налоговую раз в году

Бизнес ждут нововведения. В частности отчетность по НДФЛ — раз в году и предзаполненные декларации по НДС.
Власти хотят выделять квоты в такси для водителей на личных нелокализованных автомобилях.
Глава ФНС предложил ввести налоговые вычеты для арендаторов квартир.
Предприятия бухгалтеров-предпринимателей дольше всех живут на рынке.
С 2026 года будут брать плату за предоставление выписки из госреестра транспортных средств.
Компании и ИП не должны платить физлицам наличными на момент перехода на АУСН.
Законопроект: за рекламу на запрещенных ресурсах могут увеличить штрафы до 1 млн рублей.
Стимулирующие выплаты в 2025–2026 году: что это и как установить, узнаете из статьи.
Депутаты предлагают освободить от уплаты НДФЛ пенсионеров с доходами меньше полутора прожиточного минимума.
Разборы законов
— Может ли работодатель установить разный размер праздничных премий
Это больной вопрос. Казалось бы, почему нет, если сотрудница, например, заполучила дисциплинарное взыскание как раз накануне 8 марта, или сотрудник — лентяй, и в принципе не заслуживает никаких премий. Проблема в том, что такая дифференциация может подвести работодателя под суд.
— Осмотр ФНС: что проверяют и как вести себя бухгалтеру. Мини-курс
Как бухгалтеру подготовиться к осмотру ФНС? Расскажем по порядку.
— Какими налогами облагается компенсация сотруднику за личное авто: таблица
Лимит компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях применяется только для налога на прибыль.
— Налог на прибыль и НДС: как отчитаться за 2025 и подготовиться к изменениям – 2026. Конспект практической консультации с видео
Рассмотрели текущие и будущие изменения в НДС и налоге на прибыль, ответили на вопросы слушателей.
— Как получить вычет НДС за счет контрагента: судебная практика, налоговые оговорки
Суды по-разному разрешают вопрос о том, может ли деловой партнер, утратив право на вычет по вине контрагента, потребовать с него неполученное. Разбираемся, можно ли возместить убытки и при каких условиях.
Новости
1 💲 Центробанк понизил курс доллара до 79 рублей
2 Курьеров на электровелосипедах хотят обязать получать права категории «М»
3 🍫 Конфеты могут разделить на шоколадные и не шоколад
4 🤰 При расчете пособия по беременности и родам можно заменить годы, чтобы выплата была больше
5 Егоров назвал вершину развития реестров, которые ведет ФНС
6 Уже сегодня проведем интерактивный разбор судебного дела по конкретной налоговой проверке!
7 🎄 Больше трети россиян будут работать в новогодние праздники
8 ❗ Для уплаты косвенных налогов введут новые меры контроля с 2026 года
9 Изменились правила выплаты 13-й зарплаты
10 📅 В январе 2026 будет больше выходных дней, чем рабочих
11 Пенсионеров могут освободить от НДФЛ
12 Льготы по операциям с цифровыми рублями будут действовать до конца 2026 года
13 Объем наличных в обращении вырос в пять раз с июля по сентябрь 2025 года
14 Когда списанный дебиторский долг уменьшает налог на прибыль
15 За рекламу на запрещенных ресурсах могут увеличить штрафы до 1 млн рублей
16 Предприниматели Краснодарского края заплатили 12 млрд рублей после проверок ФНС в 2025 году
17 ФНС уточнила, когда сдать отчетность при закрытии ИП
18 Что изменится в счетах-фактурах с 2026 года, как не допустить утечки данных при увольнении, когда можно не ходить в суд по гражданскому делу: экспертные разборы за неделю
19 ❔ ФНС: когда перестать выдавать зарплату наличными для перехода на АУСН
20 Новый день — новое секретное слово в Bopdle!
21 📄 Выписка из госреестра транспортных средств с 1 января 2026 года станет платной
22 Какие выплаты вырастут после увеличения МРОТ в 2026 году
23 49% предпринимателей продолжат работать, несмотря на налоговые изменения с 2026 года
24 👀 Компании бухгалтеров-предпринимателей дольше всех живут на рынке
25 Бюджетникам повысят зарплату: кабмин выделил на это 14 млрд рублей
26 ФНС уточнила, когда ИП на УСН не сдает 3-НДФЛ
27 😮 Егоров предложил ввести налоговые вычеты для арендаторов квартир
28 Глава ФНС: бизнес будет тратить меньше денег на налоговое сопровождение
30 Минфин: как учитывать для налога на прибыль компенсации на перенос объектов основных средств
31 Хорошая оценка компаний от ФНС не защитит от участия в схемах, потому что «люди очень креативные» — Егоров
32 На инвестиционные проекты на Дальнем Востоке направят еще 5 млрд рублей
33 🚕 В такси хотят выделять квоты для водителей на личных нелокализованных автомобилях
34 📅 У «Клерка» новый календарь на декабрь 2025 с полезными подсказками для бухгалтера
35 ❗❗ Малый и средний бизнес будет сдавать только годовую отчетность
36 Как совмещать патент и УСН в 2026 году: раздельный учет и легальная оптимизация налогов
37 До 1 декабря 2025 нужно отчитаться по контролируемым сделкам
Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов
Дата проведения: 25 ноября, вторник
Дата проведения: 26 ноября, среда
Налоги 2025-2026: последние новости и консультация с экспертом Надеждой Камышевой
Дата проведения: 26 ноября, среда
Аналитик 1С: как бухгалтеру превратить опыт в IT-карьеру и удвоить доход
Дата проведения: 27 ноября, четверг
— Инструкция для начинающего ИП на УСН 6%: как считать, что и когда платить, отчетность
Работа на УСН накладывает на ИП определенные обязанности по уплате налогов и сдаче отчетности. Разберем, какие платежи обязан перечислять в бюджет предприниматель-упрощенец, в какой срок и какую отчетность он обязан формировать в 2025 и в 2026 годах.
— Как посчитать пенсию за советский стаж
С 2015 года пенсия рассчитывается исходя из количества накопленных за трудовой путь пенсионных баллов. Но раньше никаких баллов не было. Был стаж, зарплата и взносы. Рассказываем, как советский и постсоветский стаж пересчитать в пенсионные баллы.
— Взносы за директора с МРОТ: поправки в НК-2026
Надо ли начислять взносы за директора, если у него нет зарплаты, потому что нет трудового договора или он в отпуске без сохранения зарплаты?
— Утренний бухгалтер № 6015. Соцфонд просит уточнить ЕФС-1, если среднесписочная численность нулевая, а списочная нет
Исполнителя на договоре ГПХ не включают в среднесписочную численность (ССЧ), но Соцфонд рассылает письма с предложением исправить отчеты.
— Как организации на УСН 6% учитывать доходы по продажам на Ozon
Организациям на УСН, которые торгуют на маркетплейсе, необходимо корректно отражать доход: вычитать стоимость возвращенных товаров и учитывать услуги онлайн-площадки. Рассказываем, как это сделать.
— Организация некорректно указала ОКТМО в декларации по НДС: что делать
Если организация допустила ошибку в декларации по НДС, то ее могут не принять. Как быть, если некорректно указан ОКТМО?
— Организация выявила переплату по зарплате: что делать
Если организация выявила переплату по авансу, то существует несколько вариантов выхода из ситуации: можно вычесть излишне выплаченную сумму из зарплаты за вторую половину месяца или оформить возврат по заявлению работника.
— Как оформить временно исполняющего обязанности
Когда руководители уходят в отпуск, нередко назначают замещающих сотрудников. Рассказываем, как оформить временно исполняющего обязанности.
— Гибридный график: миф или реальное решение для бизнеса
Гибридный формат давно перестал быть модным словом — он стал инструментом, который компании пытаются осмыслить и адаптировать под свои процессы. Одни считают его временной уступкой сотрудникам, другие — единственной адекватной моделью будущего. Повышает ли он эффективность на самом деле или создает лишь иллюзию гибкости, расскажем в статье.
— Как настроить в 1С:ЗУП трудовые функции и коды ОКЗ для электронной трудовой книжки, ЕФС-1
1С не любит работать с незнакомой для нее информацией, она любит справочники, классификаторы. Поэтому перед началом работы нужно их заполнить.
— Переход на НДС с 2026 года: как поступить с предоплатой в 2025-м
Ситуация типовая для сервисных компаний: в декабре выставили счёт, получили 100% оплаты за услуги, которые будут оказываться уже в следующем году. До 2026-го с этим жили спокойно, но теперь — привет, НДС. И начинается классический бухгалтерский триллер: надо ли доначислять налог? Что показывать в актах? Можно ли оставить «как есть»? И какой вариант удобнее?
— Все тарифы страховых взносов на 2026 год: таблица
Тарифы страховых взносов, которые будут действовать с 2026 года.
— Осенний пакет налоговых поправок принят: НДС 22%, УСН и льготы — что меняется с 2026 года
Осенний пакет налоговых поправок прошёл третье чтение: с 2026 года вырастет НДС, сузятся ИТ-льготы, изменятся правила по УСН и страховым взносам, а также появятся новые критерии для контролируемых сделок. Разбираем ключевые изменения и что они означают для бизнеса.
— Хотят ввести новый НДФЛ-вычет по аренде жилья. 🏨«Ночной бухгалтер» № 2065
При съеме жилья можно будет вернуть 13% НДФЛ.
За это вас посадят: когда УКЭП использовать нельзя
Как и где купить криптовалюту за рубли: пошаговая инструкция для новичков
Стимулирующие выплаты в 2025–2026 году: что это и как установить
Вызов к судебному приставу: полное руководство
Как перейти на УСН в 2026 году: пошаговая инструкция для ИП и ООО
Новые правила для инвесторов при применении налоговых льгот
Продвижение сайта банка: SEO-оптимизация и рост доверия в выдаче Яндекса
Личный кабинет Федресурса: как опубликовать сообщение?
Почему 80% внедрений 1С тормозят на старте — и как этого избежать
Три упрощения для бухгалтера в 2026 году: меньше уведомлений по налогам, единая форма по УСН, выписка ЕГРЮЛ вместо свидетельства ИНН
Маркировка товаров в продуктовом магазине 2026: как торговать без штрафов
Как принять к вычету НДС по авансовым отчетам в 2025 / 2026 году: шпаргалка для бухгалтера
Топ вопросов по АУСН 2026: самозанятые и полставки в численности сотрудников, ПВЗ, счета в других банках
5 сервисов, где можно создать и подписать документы онлайн
Утверждены новые правила работы на УСН с 1 января 2026 года: перечень доходов, лимиты и НДС на УСН
Как опытные бухгалтеры теряют тысячи в месяц зная НК наизусть? Рассказываем, какие 3 "дыры" в вашей работе обычно замечают аудиторы и налоговые эксперты
⚡️Лукойл рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2025 года
Календарь инвестора на последнюю неделю ноября
5 самых частых вопросов про НДС на УСН в 2026 году
IT-стартап и «адский» переход на НДС: чек-лист по спасению денег при переходе через 60 млн
На пороге коррекции: чем грозит рынку непримиримость сторон в переговорах
💥Обзор новостей: ФНС инвестирует в лояльность налогоплательщиков, налоговая идет к упрощению, Егоров про ЕНС: цель была достигнута, НДС — прозрачный налог
Что делать если незаконно отстранили от работы?
Как продать долю в квартире: полноценная инструкция
Налоговая реформа 2026: ключевые изменения для бизнеса и IT-сектора
Отмена льготных ставок по УСН в 2026г. Для кого миграция в льготный регион (налоговый туризм) станет бессмысленной
👓 Ключевые параметры налоговой реформы 2026, новые правила камеральных проверок, налоговая нагрузка на АУСН: топ-10 новостей у бухгалтеров на «Клерке» (17-23.11.2025)
О порядке отражения резерва по сомнительным долгам в ОФР с учетом ФСБУ 4/2023
Надо ли менять условия договора с ИП, перешедшим на уплату НПД с другого спецрежима?
⚡Собираем новогодний «БУХ.СОВЕТ» в Краснодаре! Мы привезем лучших спикеров страны
Как вывести артикул (код) в печатных формах документов реализации в 1С:Бухгалтерия
Как покупателю вернуть деньги за изъятую квартиру
Крипта несется вниз, а также признание Илона Маска, что он «жирный дебил»
Рост интереса к ипотеке в Москве
⚡Рабочая комиссия в ИФНС: разведка боем или начало налоговой проверки?
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/47810 от 15.05.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/67114 от 10.07.2025
Минтруд РФ: Письмо № 15-4/ООГ-2414 от 18.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/90091 от 16.09.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/95517 от 02.10.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/90912 от 18.09.2025
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 19-02/93616л от 26.09.2025
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 19-02/93621л от 26.09.2025
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 19-02/93362л от 26.09.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-03-08/91987 от 23.09.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин: как учитывать для налога на прибыль компенсации на перенос объектов основных средств
