Утренний бухгалтер № 6016. МСП будут отчитываться в налоговую раз в году

— Инструкция для начинающего ИП на УСН 6%: как считать, что и когда платить, отчетность

Работа на УСН накладывает на ИП определенные обязанности по уплате налогов и сдаче отчетности. Разберем, какие платежи обязан перечислять в бюджет предприниматель-упрощенец, в какой срок и какую отчетность он обязан формировать в 2025 и в 2026 годах.

— Как посчитать пенсию за советский стаж

С 2015 года пенсия рассчитывается исходя из количества накопленных за трудовой путь пенсионных баллов. Но раньше никаких баллов не было. Был стаж, зарплата и взносы. Рассказываем, как советский и постсоветский стаж пересчитать в пенсионные баллы.

— Взносы за директора с МРОТ: поправки в НК-2026

Надо ли начислять взносы за директора, если у него нет зарплаты, потому что нет трудового договора или он в отпуске без сохранения зарплаты?

— Утренний бухгалтер № 6015. Соцфонд просит уточнить ЕФС-1, если среднесписочная численность нулевая, а списочная нет

Исполнителя на договоре ГПХ не включают в среднесписочную численность (ССЧ), но Соцфонд рассылает письма с предложением исправить отчеты.

— Как организации на УСН 6% учитывать доходы по продажам на Ozon

Организациям на УСН, которые торгуют на маркетплейсе, необходимо корректно отражать доход: вычитать стоимость возвращенных товаров и учитывать услуги онлайн-площадки. Рассказываем, как это сделать.

— Организация некорректно указала ОКТМО в декларации по НДС: что делать

Если организация допустила ошибку в декларации по НДС, то ее могут не принять. Как быть, если некорректно указан ОКТМО?

— Организация выявила переплату по зарплате: что делать

Если организация выявила переплату по авансу, то существует несколько вариантов выхода из ситуации: можно вычесть излишне выплаченную сумму из зарплаты за вторую половину месяца или оформить возврат по заявлению работника.

— Как оформить временно исполняющего обязанности

Когда руководители уходят в отпуск, нередко назначают замещающих сотрудников. Рассказываем, как оформить временно исполняющего обязанности.

— Гибридный график: миф или реальное решение для бизнеса

Гибридный формат давно перестал быть модным словом — он стал инструментом, который компании пытаются осмыслить и адаптировать под свои процессы. Одни считают его временной уступкой сотрудникам, другие — единственной адекватной моделью будущего. Повышает ли он эффективность на самом деле или создает лишь иллюзию гибкости, расскажем в статье.

— Как настроить в 1С:ЗУП трудовые функции и коды ОКЗ для электронной трудовой книжки, ЕФС-1

1С не любит работать с незнакомой для нее информацией, она любит справочники, классификаторы. Поэтому перед началом работы нужно их заполнить.

— Переход на НДС с 2026 года: как поступить с предоплатой в 2025-м

Ситуация типовая для сервисных компаний: в декабре выставили счёт, получили 100% оплаты за услуги, которые будут оказываться уже в следующем году. До 2026-го с этим жили спокойно, но теперь — привет, НДС. И начинается классический бухгалтерский триллер: надо ли доначислять налог? Что показывать в актах? Можно ли оставить «как есть»? И какой вариант удобнее?

— Все тарифы страховых взносов на 2026 год: таблица

Тарифы страховых взносов, которые будут действовать с 2026 года.

— Осенний пакет налоговых поправок принят: НДС 22%, УСН и льготы — что меняется с 2026 года

Осенний пакет налоговых поправок прошёл третье чтение: с 2026 года вырастет НДС, сузятся ИТ-льготы, изменятся правила по УСН и страховым взносам, а также появятся новые критерии для контролируемых сделок. Разбираем ключевые изменения и что они означают для бизнеса.

— Хотят ввести новый НДФЛ-вычет по аренде жилья. 🏨«Ночной бухгалтер» № 2065

При съеме жилья можно будет вернуть 13% НДФЛ.