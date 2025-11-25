ЦОК КПК ОБЩ 24.11 Мобильная
Утренний бухгалтер № 6016. МСП будут отчитываться в налоговую раз в году

Бизнесу могут упростить налоговое администрирование.

Бизнес ждут нововведения. В частности отчетность по НДФЛ — раз в году и предзаполненные декларации по НДС.

Власти хотят выделять квоты в такси для водителей на личных нелокализованных автомобилях.

Глава ФНС предложил ввести налоговые вычеты для арендаторов квартир.

Предприятия бухгалтеров-предпринимателей дольше всех живут на рынке.

С 2026 года будут брать плату за предоставление выписки из госреестра транспортных средств.

Компании и ИП не должны платить физлицам наличными на момент перехода на АУСН.

Законопроект: за рекламу на запрещенных ресурсах могут увеличить штрафы до 1 млн рублей.

Стимулирующие выплаты в 2025–2026 году: что это и как установить, узнаете из статьи.

Депутаты предлагают освободить от уплаты НДФЛ пенсионеров с доходами меньше полутора прожиточного минимума.

Разборы законов

Может ли работодатель установить разный размер праздничных премий

Это больной вопрос. Казалось бы, почему нет, если сотрудница, например, заполучила дисциплинарное взыскание как раз накануне 8 марта, или сотрудник — лентяй, и в принципе не заслуживает никаких премий. Проблема в том, что такая дифференциация может подвести работодателя под суд.

Осмотр ФНС: что проверяют и как вести себя бухгалтеру. Мини-курс

Как бухгалтеру подготовиться к осмотру ФНС? Расскажем по порядку.

Какими налогами облагается компенсация сотруднику за личное авто: таблица

Лимит компенсации за использование личного автомобиля в служебных целях применяется только для налога на прибыль.

Налог на прибыль и НДС: как отчитаться за 2025 и подготовиться к изменениям – 2026. Конспект практической консультации с видео

Рассмотрели текущие и будущие изменения в НДС и налоге на прибыль, ответили на вопросы слушателей.

Как получить вычет НДС за счет контрагента: судебная практика, налоговые оговорки

Суды по-разному разрешают вопрос о том, может ли деловой партнер, утратив право на вычет по вине контрагента, потребовать с него неполученное. Разбираемся, можно ли возместить убытки и при каких условиях.

Новости

1 💲 Центробанк понизил курс доллара до 79 рублей

2 Курьеров на электровелосипедах хотят обязать получать права категории «М»

3 🍫 Конфеты могут разделить на шоколадные и не шоколад

4 🤰 При расчете пособия по беременности и родам можно заменить годы, чтобы выплата была больше

5 Егоров назвал вершину развития реестров, которые ведет ФНС

6 Уже сегодня проведем интерактивный разбор судебного дела по конкретной налоговой проверке!

7 🎄 Больше трети россиян будут работать в новогодние праздники

8 ❗ Для уплаты косвенных налогов введут новые меры контроля с 2026 года

9 Изменились правила выплаты 13-й зарплаты

10 📅 В январе 2026 будет больше выходных дней, чем рабочих

11 Пенсионеров могут освободить от НДФЛ

12 Льготы по операциям с цифровыми рублями будут действовать до конца 2026 года

13 Объем наличных в обращении вырос в пять раз с июля по сентябрь 2025 года

14 Когда списанный дебиторский долг уменьшает налог на прибыль

15 За рекламу на запрещенных ресурсах могут увеличить штрафы до 1 млн рублей

16 Предприниматели Краснодарского края заплатили 12 млрд рублей после проверок ФНС в 2025 году

17 ФНС уточнила, когда сдать отчетность при закрытии ИП

18 Что изменится в счетах-фактурах с 2026 года, как не допустить утечки данных при увольнении, когда можно не ходить в суд по гражданскому делу: экспертные разборы за неделю

19 ❔ ФНС: когда перестать выдавать зарплату наличными для перехода на АУСН

21 📄 Выписка из госреестра транспортных средств с 1 января 2026 года станет платной

22 Какие выплаты вырастут после увеличения МРОТ в 2026 году

23 49% предпринимателей продолжат работать, несмотря на налоговые изменения с 2026 года

24 👀 Компании бухгалтеров-предпринимателей дольше всех живут на рынке

25 Бюджетникам повысят зарплату: кабмин выделил на это 14 млрд рублей

26 ФНС уточнила, когда ИП на УСН не сдает 3-НДФЛ

27 😮 Егоров предложил ввести налоговые вычеты для арендаторов квартир

28 Глава ФНС: бизнес будет тратить меньше денег на налоговое сопровождение

30 Минфин: как учитывать для налога на прибыль компенсации на перенос объектов основных средств

31 Хорошая оценка компаний от ФНС не защитит от участия в схемах, потому что «люди очень креативные» — Егоров

32 На инвестиционные проекты на Дальнем Востоке направят еще 5 млрд рублей

33 🚕 В такси хотят выделять квоты для водителей на личных нелокализованных автомобилях

34 📅 У «Клерка» новый календарь на декабрь 2025 с полезными подсказками для бухгалтера

35 ❗❗ Малый и средний бизнес будет сдавать только годовую отчетность

36 Как совмещать патент и УСН в 2026 году: раздельный учет и легальная оптимизация налогов

37 До 1 декабря 2025 нужно отчитаться по контролируемым сделкам

38 74% упрощенцев выбрали в 2025 году ставку НДС 5%

Статьи

Инструкция для начинающего ИП на УСН 6%: как считать, что и когда платить, отчетность

Работа на УСН накладывает на ИП определенные обязанности по уплате налогов и сдаче отчетности. Разберем, какие платежи обязан перечислять в бюджет предприниматель-упрощенец, в какой срок и какую отчетность он обязан формировать в 2025 и в 2026 годах.

Как посчитать пенсию за советский стаж

С 2015 года пенсия рассчитывается исходя из количества накопленных за трудовой путь пенсионных баллов. Но раньше никаких баллов не было. Был стаж, зарплата и взносы. Рассказываем, как советский и постсоветский стаж пересчитать в пенсионные баллы.

Взносы за директора с МРОТ: поправки в НК-2026

Надо ли начислять взносы за директора, если у него нет зарплаты, потому что нет трудового договора или он в отпуске без сохранения зарплаты?

Утренний бухгалтер № 6015. Соцфонд просит уточнить ЕФС-1, если среднесписочная численность нулевая, а списочная нет

Исполнителя на договоре ГПХ не включают в среднесписочную численность (ССЧ), но Соцфонд рассылает письма с предложением исправить отчеты.

Как организации на УСН 6% учитывать доходы по продажам на Ozon

Организациям на УСН, которые торгуют на маркетплейсе, необходимо корректно отражать доход: вычитать стоимость возвращенных товаров и учитывать услуги онлайн-площадки. Рассказываем, как это сделать.

Организация некорректно указала ОКТМО в декларации по НДС: что делать

Если организация допустила ошибку в декларации по НДС, то ее могут не принять. Как быть, если некорректно указан ОКТМО?

Организация выявила переплату по зарплате: что делать

Если организация выявила переплату по авансу, то существует несколько вариантов выхода из ситуации: можно вычесть излишне выплаченную сумму из зарплаты за вторую половину месяца или оформить возврат по заявлению работника.

Как оформить временно исполняющего обязанности

Когда руководители уходят в отпуск, нередко назначают замещающих сотрудников. Рассказываем, как оформить временно исполняющего обязанности.

Гибридный график: миф или реальное решение для бизнеса

Гибридный формат давно перестал быть модным словом — он стал инструментом, который компании пытаются осмыслить и адаптировать под свои процессы. Одни считают его временной уступкой сотрудникам, другие — единственной адекватной моделью будущего. Повышает ли он эффективность на самом деле или создает лишь иллюзию гибкости, расскажем в статье.

Как настроить в 1С:ЗУП трудовые функции и коды ОКЗ для электронной трудовой книжки, ЕФС-1

1С не любит работать с незнакомой для нее информацией, она любит справочники, классификаторы. Поэтому перед началом работы нужно их заполнить.

Переход на НДС с 2026 года: как поступить с предоплатой в 2025-м

Ситуация типовая для сервисных компаний: в декабре выставили счёт, получили 100% оплаты за услуги, которые будут оказываться уже в следующем году. До 2026-го с этим жили спокойно, но теперь — привет, НДС. И начинается классический бухгалтерский триллер: надо ли доначислять налог? Что показывать в актах? Можно ли оставить «как есть»? И какой вариант удобнее?

Все тарифы страховых взносов на 2026 год: таблица

Тарифы страховых взносов, которые будут действовать с 2026 года.

Осенний пакет налоговых поправок принят: НДС 22%, УСН и льготы — что меняется с 2026 года

Осенний пакет налоговых поправок прошёл третье чтение: с 2026 года вырастет НДС, сузятся ИТ-льготы, изменятся правила по УСН и страховым взносам, а также появятся новые критерии для контролируемых сделок. Разбираем ключевые изменения и что они означают для бизнеса.

Хотят ввести новый НДФЛ-вычет по аренде жилья. 🏨«Ночной бухгалтер» № 2065

При съеме жилья можно будет вернуть 13% НДФЛ.

За это вас посадят: когда УКЭП использовать нельзя

Как и где купить криптовалюту за рубли: пошаговая инструкция для новичков

Стимулирующие выплаты в 2025–2026 году: что это и как установить

Вызов к судебному приставу: полное руководство

Как перейти на УСН в 2026 году: пошаговая инструкция для ИП и ООО

Новые правила для инвесторов при применении налоговых льгот

Продвижение сайта банка: SEO-оптимизация и рост доверия в выдаче Яндекса

Личный кабинет Федресурса: как опубликовать сообщение?

Почему 80% внедрений 1С тормозят на старте — и как этого избежать

Три упрощения для бухгалтера в 2026 году: меньше уведомлений по налогам, единая форма по УСН, выписка ЕГРЮЛ вместо свидетельства ИНН

Маркировка товаров в продуктовом магазине 2026: как торговать без штрафов

Как принять к вычету НДС по авансовым отчетам в 2025 / 2026 году: шпаргалка для бухгалтера

Топ вопросов по АУСН 2026: самозанятые и полставки в численности сотрудников, ПВЗ, счета в других банках

5 сервисов, где можно создать и подписать документы онлайн

Утверждены новые правила работы на УСН с 1 января 2026 года: перечень доходов, лимиты и НДС на УСН

Как опытные бухгалтеры теряют тысячи в месяц зная НК наизусть? Рассказываем, какие 3 "дыры" в вашей работе обычно замечают аудиторы и налоговые эксперты

⚡️Лукойл рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2025 года

Календарь инвестора на последнюю неделю ноября

5 самых частых вопросов про НДС на УСН в 2026 году

IT-стартап и «адский» переход на НДС: чек-лист по спасению денег при переходе через 60 млн

На пороге коррекции: чем грозит рынку непримиримость сторон в переговорах

💥Обзор новостей: ФНС инвестирует в лояльность налогоплательщиков, налоговая идет к упрощению, Егоров про ЕНС: цель была достигнута, НДС — прозрачный налог

Что делать если незаконно отстранили от работы?

Как продать долю в квартире: полноценная инструкция

Налоговая реформа 2026: ключевые изменения для бизнеса и IT-сектора

Отмена льготных ставок по УСН в 2026г. Для кого миграция в льготный регион (налоговый туризм) станет бессмысленной

👓 Ключевые параметры налоговой реформы 2026, новые правила камеральных проверок, налоговая нагрузка на АУСН: топ-10 новостей у бухгалтеров на «Клерке» (17-23.11.2025)

О порядке отражения резерва по сомнительным долгам в ОФР с учетом ФСБУ 4/2023

Надо ли менять условия договора с ИП, перешедшим на уплату НПД с другого спецрежима?

⚡Собираем новогодний «БУХ.СОВЕТ» в Краснодаре! Мы привезем лучших спикеров страны

Как вывести артикул (код) в печатных формах документов реализации в 1С:Бухгалтерия

Как покупателю вернуть деньги за изъятую квартиру

Крипта несется вниз, а также признание Илона Маска, что он «жирный дебил»

Рост интереса к ипотеке в Москве

⚡Рабочая комиссия в ИФНС: разведка боем или начало налоговой проверки?

Как купить квартиру через лизинг на вторичке

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/47810 от 15.05.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/67114 от 10.07.2025

Минтруд РФ: Письмо № 15-4/ООГ-2414 от 18.07.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/90091 от 16.09.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/95517 от 02.10.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/90912 от 18.09.2025

Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 19-02/93616л от 26.09.2025

Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 19-02/93621л от 26.09.2025

Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 19-02/93362л от 26.09.2025

Минфин РФ: Письмо № 03-03-08/91987 от 23.09.2025

Минфин: как учитывать для налога на прибыль компенсации на перенос объектов основных средств

