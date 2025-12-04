ЦОК КПК НР26 02.12 Мобильная
Ввели новые коды доходов и вычетов по НДФЛ. 🔡«Ночной бухгалтер» № 2073

Для образовательного соцвычета по НДФЛ будут разные коды вычетов при обучении в РФ и за границей.

  • С 2026 года обновится перечень кодов доходов и вычетов по НДФЛ.

  • За директора без трудового договора и на СВО с приостановленным трудовым договором тоже надо платить взносы.

  • Регистрация сделок по продаже квартир пенсионерами будет идти дольше.

  • За домработницу-иностранку надо платить страховые взносы.

  • ИП на АУСН должны следить за лимитом стоимости своих ОС.

Коды для НДФЛ

Вышел приказ ФНС, уточняющий перечень кодов для НДФЛ. В частности, коды вычетов 320 и 321 (социальный налоговый вычет по расходам на обучение) будут применяться только при оплате обучения в российских образовательных учреждениях. При обучении за границей коды вычетов будут 333 и 334.

Еще добавили новые коды доходов и вычетов.

Взносы за директора

ФНС утверждает, что в 2026 году платить взносы за директора надо при любых обстоятельствах, потому что в НК нет исключений.

Если у директора нет трудового договора, взносы будут. Если директор находится на СВО, взносы будут.

Квартиры пенсионеров

Планируют увеличить срок государственной регистрации прав применительно к договорам купли-продажи жилья, собственниками которого являются лица пожилого возраста.

Поправки в закон разработает Росреестр, чтобы пресечь мошеннические схемы, в которых задействованы пенсионеры.

Иностранный домашний персонал

Физические лица, которые нанимают для домашней работы иностранцев, должны платить за них страховые взносы и сдавать отчетность: РСВ, ПСФЛ, уведомления по ЕНП.

Но для начала надо встать на учет в качестве плательщика страховых взносов, сдав заявление по форме КНД 1112525.

ИП на АУСН

При применении АУСН стоимость основных средств не должна превышать 150 млн рублей. Формально по закону № 17-ФЗ это ограничение касается только организаций.

Но фактически ИП тоже должны соблюдать этот лимит, поясняет ФНС.

