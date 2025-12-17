Для работы в Google-таблицах надо уведомлять Роскомнадзор. 📩«Ночной бухгалтер» № 2082

🎁 Выиграйте ценные подарки и получите гарантированные бонусные месяцы подписки Клерк.Премиум

Только 18-19 декабря вы можете купить подписку на 9 месяцев за 10 900 руб. и получить еще два месяца в подарок!

После оплаты ваш номер заказа станет номером участника розыгрыша, по которому будут разыгрываться призы 25 декабря в эфире вебинара «Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера». Вы сможете выиграть кофемашину, умную колонку, фитнес-браслет, сертификаты на покупки в маркетплейсе.

Купить подписку

Успейте воспользоваться уникальным шансом и забрать как можно больше призов на нашем новогоднем розыгрыше.