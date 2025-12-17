8054 Премиум 3 mobile Радость
Для работы в Google-таблицах надо уведомлять Роскомнадзор. 📩«Ночной бухгалтер» № 2082

Ведение таблиц в Google — это трансграничная передача персданных.

Сегодня в выпуске:

  • Если компания пользуется Google-таблицами, нужно уведомить Роскомнадзор о трансграничной передаче персданных.

  • Налоговые проверки станут более углубленными.

  • В ТК РФ пропишут нормы для платформенных работников.

  • Пособие по уходу за ребенком нельзя переоформить на другого члена семьи.

  • Иностранных туристов предложили ставить на налоговый учет в РФ.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Персданные

Использование Google-таблиц – это трансграничная передача персональных данных, что требует предварительного уведомления Роскомнадзора и отдельного согласия сотрудника.

Об этом в ходе конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре рассказала эксперт Елена Пономарева.

Налоговые проверки

Налоговые проверки бизнеса становятся точечными и более обоснованными, рассказала эксперт Людмила Ганичева в ходе конференции «Клерка».

Отбор претендентов происходит в два этапа:

  • Базовая проверка — выявление «красных флагов» (рост вычетов по НДС, долги, недостоверные данные в ЕГРЮЛ).

  • Углубленный анализ — формирование списка для выездных и камеральных проверок.

Работники маркетплейсов

В ТК РФ может появиться понятие платформенного работника. Профсоюзы разработали признаки, по которым такие удаленные отношения будут признавать трудовыми.

Это, например, когда платформа распределяет задания и ограничивает возможность выбора рабочего времени или отказа от заданий.

Работать такие люди будут не более 40 часов в день.

Пособие по уходу за ребенком

Если мама ушла в отпуск по уходу за ребенком, оформила пособие, а потом вышла из отпуска, то получать пособие продолжит именно она. В отпуск по уходу вместо мамы может уйти папа или бабушка, но переоформить на себя пособие они не могут, предупреждает СФР.

ИНН туристов

Всех иностранцев надо ставить в России на налоговый учет, и туристы — не исключение. Такое предложение озвучили в Госдуме.

Еще предложили ограничить количество счетов, которые может открыть иностранец: только один счет только в одном банке и только при наличии ИНН.

Дело в том, что 30% дропперов — это иностранцы.

