Для работы в Google-таблицах надо уведомлять Роскомнадзор. 📩«Ночной бухгалтер» № 2082

Если компания пользуется Google-таблицами, нужно уведомить Роскомнадзор о трансграничной передаче персданных.
Налоговые проверки станут более углубленными.
В ТК РФ пропишут нормы для платформенных работников.
Пособие по уходу за ребенком нельзя переоформить на другого члена семьи.
Иностранных туристов предложили ставить на налоговый учет в РФ.
Персданные
Использование Google-таблиц – это трансграничная передача персональных данных, что требует предварительного уведомления Роскомнадзора и отдельного согласия сотрудника.
Об этом в ходе конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре рассказала эксперт Елена Пономарева.
Налоговые проверки
Налоговые проверки бизнеса становятся точечными и более обоснованными, рассказала эксперт Людмила Ганичева в ходе конференции «Клерка».
Отбор претендентов происходит в два этапа:
Базовая проверка — выявление «красных флагов» (рост вычетов по НДС, долги, недостоверные данные в ЕГРЮЛ).
Углубленный анализ — формирование списка для выездных и камеральных проверок.
Работники маркетплейсов
В ТК РФ может появиться понятие платформенного работника. Профсоюзы разработали признаки, по которым такие удаленные отношения будут признавать трудовыми.
Это, например, когда платформа распределяет задания и ограничивает возможность выбора рабочего времени или отказа от заданий.
Работать такие люди будут не более 40 часов в день.
Пособие по уходу за ребенком
Если мама ушла в отпуск по уходу за ребенком, оформила пособие, а потом вышла из отпуска, то получать пособие продолжит именно она. В отпуск по уходу вместо мамы может уйти папа или бабушка, но переоформить на себя пособие они не могут, предупреждает СФР.
ИНН туристов
Всех иностранцев надо ставить в России на налоговый учет, и туристы — не исключение. Такое предложение озвучили в Госдуме.
Еще предложили ограничить количество счетов, которые может открыть иностранец: только один счет только в одном банке и только при наличии ИНН.
Дело в том, что 30% дропперов — это иностранцы.
Расширенное казначейское сопровождение: что это, как работает и когда применяется.
Ставки НДС 5 и 7% на УСН в 2026 году: в каких случаях можно выставить счет-фактуру со ставкой 20%.
Как заполнить РСВ за 2025 год: подробная инструкция с образцом.
Дальневосточная и арктическая ипотека в 2026 году: кто сможет взять и какие города входят в программу.
