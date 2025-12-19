Утренний бухгалтер № 6034. Правила уплаты взносов за директора в 2026 году не зависят от количества учредителей

Налоговая служба разъяснила, нужно ли платить взносы с МРОТ, если директор – не единственный учредитель, а есть второй.
ФАС: ставка НДС для социально значимых продуктов питания на 2026 год останется без изменения — 10%. Взвинчивать цены запрещено.
Выручка магазина на УСН за 31 декабря 2025 года считается доходом 2026 года.
В чате ФНС уточнили, что делать с настройками ККТ при изменении системы налогообложения.
Если в гостевом доме размещают туристов, и он включен в реестр – то услуги облагаются туристическим налогом.
Какие 6 задач в работе с текстами решает ИИ-ассистент для бухгалтера, менеджера, юриста и маркетолога, узнаете из статьи.
Созданы первые национальные стандарты, которые будут применять компании при интеграции роботов.
С 2026 года снимут ограничения по включению в стаж периодов ухода за детьми.
Разборы законов
— Налоги-2026: НДС на УСН, взносы, налог на прибыль, декларации. 30 вопросов от бухгалтеров. Практическая консультация с видео
Разбираем последние изменения в налогах и проблемы, которые возникают в работе бухгалтеров в связи с ними, способы их решения, отвечаем на вопросы.
— Положение о филиале ООО: образец
Для открытия филиала положение о нем обязательно. В этом документе закрепляют, для чего создается это обособленное подразделение и как оно будет решать задачи, для которого оно создано.
— Какие товары и услуги не может реализовывать ИП, а для каких нужна лицензия. Мини-курс
Какие услуги и товары ИП не может реализовывать без лицензии? Разберемся со всем по порядку.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в декабре 2025
В декабре бухгалтеры уже сдали одно уведомление на НДФЛ до 03.12.2025, предстоит сдать еще два.
— Работник постоянно на больничном: что делать работодателю
Сотрудник заболевает — это ситуация, ставящая под угрозу нормальную работу организации. Еще хуже, когда он просто «прописался» на больничном. Эту ситуацию можно охарактеризовать как безвыходную, но варианты есть.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 18 декабря 2025 года
2 При выходе на пенсию с 2026 года не нужно подавать заявление для зачета периодов ухода за детьми
3 Минпромторг и «Яндекс» подготовили стандарты внедрения роботов на предприятия
4 Минфин не будет менять налогообложение маркетплейсов для борьбы с контрафактом
5 Отсрочку по акцизу на жидкую сталь для металлургов не продлили
6 СФР уточнил, когда перечисляет пособие по больничному
7 Новый закон уточнил порядок внесения средств на депозит арбитражного суда при банкротстве
8 На изменение объекта налогообложения АУСН есть ограничение
9 🏠 Нужно ли платить туристический налог в гостевых домах: позиция ФНС
10 Минцифры собирается создать базу IMEI номеров всех мобильных устройств
11 Для угольных предприятий могут ввести рассрочку по налогам и страховым взносам
12 ФНС уточнила, что менять в ККТ при смене системы налогообложения
13 Самозапрет на оформление сим-карт установили 800 тысяч человек
14 🍣 Суши и роллы – это не социально значимый товар, поэтому льгот по НДС не будет
15 ❗ Новые правила уплаты взносов за директора не зависят от количества учредителей
16 ИП на УСН продал помещение: учитывать ли доход для НДС
17 👉 Для работы в Новый год не всегда нужно согласие, но всегда платят в двойном размере
18 Иностранцам-ИП могут запретить нанимать мигрантов в течение 3 лет
19 🎊 Запускаем Новогодний розыгрыш от «Клерка»: бонусная подписка Клерк.Премиум и ценные призы
20 Для налогообложения доходов иностранных компаний важно, есть ли постпредство в РФ
21 До конца 2030 года предприниматели смогут получить от государства около 800 млрд рублей
22 👔 Какие разъяснения дала ФНС по страховым взносам с МРОТ за директора с 2026 года: обзор
23 💰 В 2025 году зарплаты специалистов с навыками в робототехнике выросли на 14%
24 Шохин: налоги повысили из-за крепкого рубля
25 Появился новый электронный кошелек для оплаты сервисов, которые не принимают российские карты
26 Госуслуги стали блокировать доступ на 72 часа и просят подтвердить личность через MAX
27 Налоговые долги россиян достигли рекорда: за год сумма выросла на 20%
28 ФАС: повышение НДС — не повод поднимать цены на продукты питания
30 ❓ В каком году учитывать выручку за 31 декабря 2025: ответ ФНС
31 🏡 Если у дома в СНТ нет адреса в государственном адресном реестре – могут отказать в регистрации. И не только
32 😱 Больше 800 тысяч предпринимателей перестали работать в 2025 году
33 Бизнесу в приграничных регионах продлили господдержку на 2026 год
34 Названы самые инновационные брокеры России 2025
35 👌 Снять с квартиры юридический адрес компании можно дистанционно
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6033. ФНС назвала срок сдачи годовой декларации УСН при отказе от упрощенки и переходе на АУСН
Налоговую декларацию по УСН при переходе на автоУСН представляют в соответствии п. 1 ст. 346.23 НК.
— Ребенок едет без родителей: документы для поездок по России и за границу. Образец согласия на выезд
Отправляя ребенка в путешествие без сопровождения взрослых, родители сталкиваются с рядом юридических формальностей и бюрократических процедур. Какие именно документы понадобятся ребенку, если он путешествует самостоятельно или с сопровождающими лицами — рассказали в статье.
— Как проверить содержание исполнительного листа по номеру
Узнать сумму и статус долга по исполнительному листу можно за пару минут — достаточно номера документа или производства. Рассказываем, как проверить информацию на сайте ФССП, через Госуслуги, а также что делать, если данные не найдены.
— Можно ли продать машину, если она находится в залоге у банка
Продажа автомобиля в залоге требует соблюдения определенной процедуры и согласования с банком. Разбираемся, как правильно оформить сделку, избежать рисков и защитить свои права при реализации заложенного транспорта.
— Организация купила у молдавского контрагента ПО: что будет с налогом на прибыль
По п. 2 ст. 309 НК доходы иностранных организаций от передачи имущественных прав, не облагаются налогом на прибыль у покупателей. Разбираемся, относится ли это правило к покупке программного обеспечения.
— Почему Wildberries утилизирует товар
Иногда товары на Wildberries приходится утилизировать. Маркетплейс производит операцию самостоятельно, а продавцу направляет акты об утилизации. Рассказываем, по каким причинам и когда Wildberries утилизирует товары.
— Организация передала долг другой компании: как отразить корректировку в 1С
Если организация возвращает товар, а затем переуступает долг поставщика другой компании по договору цессии, такую операцию нужно отразить в 1С. Рассказываем, как провести корректировку долга между тремя сторонами.
— Будет ли выплачена 13 пенсия в декабре 2025 года
Ежегодно перед новогодними праздниками обсуждают инициативу выплаты 13-й пенсии в декабре. Рассказываем, что ждать пенсионерам в 2025 году.
— Когда и на сколько в 2026 году повысят пенсии
В 2026 году повышение пенсий будет в январе, апреле и августе. Рассказываем, кому и на сколько.
— Сотрудник-инвалид: как принять на работу, что делать, если работнику дали инвалидность, условия труда, льготы
Инвалидность — не помеха нормальному труду. Но игнорировать наличие инвалидности у сотрудника, тем более не предоставлять ему положенных гарантий — значит, тратиться на штрафы. Рассказываем почти обо всем, что надо знать о работниках с инвалидностью.
— Как встать на учет по безработице в 2026 году: сроки, размер пособия, продолжительность выплаты
Безработные могут встать на учет в центре занятости и получать пособие, пока ищут новую работу. Рассказываем о процедуре постановки на учет, размере пособия и продолжительности выплаты.
— Что делать, если начальник не пускает в отпуск
Начальник отказывается отпустить вас отдохнуть? Разберем, как грамотно действовать в ситуации, когда руководство игнорирует ваше право на заслуженный отдых.
— Как защитить капитал от инфляции: самое важное об инвестициях в 2026 году
Инфляция — постоянный спутник современной экономики. В 2026 году защита капитала от обесценивания потребует от инвестора не только понимания базовых принципов, но и учета новых макроэкономических трендов. Рассмотрим ключевые из них и выстроим практический план действий.
— НДФЛ при продаже нежилой недвижимости в 2026 году
Нежилую недвижимость можно продать без НДФЛ при сроке владения от 5 лет и при условии, что она не использовалась в бизнесе.
— График выплаты пособий и пенсий в январе 2026
Из-за длинных праздников график пособий и пенсий смещается. Когда ждать выплату — рассказали в статье.
— Какой налог платить за дарение квартиры в 2026 году
В 2026 году при получении квартиры в подарок надо платить НДФЛ по ставкам 13% и 15%. Но если даритель – ваш близкий родственник, то налога не будет.
— Дачная амнистия: до какого года продлена и как оформить
Дачная амнистия в России продлена до 1 марта 2031 года, что позволяет оформить в собственность дачные и садовые дома, а также участки под ними по упрощенным правилам — без полного набора разрешений на строительство и сложных согласований.
Полный гайд по PS Store Турции в 2025 году: как создать аккаунт, пополнить баланс и активировать PSN-коды из России
Карта для оплаты за границей: какую иностранную карту оформить россиянам для подписок в 2025–2026
Тренды налогового контроля — 2026: какие задачи стоят перед налоговыми инспекторами и меры безопасности для бизнеса
Продвижение региональных сайтов: стратегия, ошибки и примеры роста в поиске
Сервис рекуррентных платежей: как подключать и применять
Переход ООО с УСН на ОСНО в 2026 году: пошаговая инструкция и подводные камни
ТОП-10 бухгалтерских ошибок за 2025 год: чему научил бизнес уходящий год
«Адвокат-с»: вышел первый номер корпоративного журнала — юридического альманаха коллегии адвокатов «Советник»
Стратегия успеха 2026: создание идеального портфеля проектов и заказов
Вестник государственной регистрации: как опубликовать объявление в 2026 году
Вы еще ведете табели в Excel? Почему пора перейти на связку 1С + Битрикс24
Как законно уволить дистанционного сотрудника и что недопустимо в КДП
Новая декларация по НДС с 2026 года: что изменится
Воинский учет: как вести, какие сведения предоставлять и в какие сроки
Как выбрать конструктор документов: чек-лист для бухгалтера и директора
6 задач в работе с текстами, которые ИИ-ассистент решает для бухгалтера, менеджера, юриста и маркетолога
Как рассчитать остаточную стоимость основных средств для перехода на УСН в 2026 году
ТОП-10 дизайн-студий интерьера Санкт-Петербурга 2026-2027: обновленный рейтинг
Консультации
Может ли ООО, на УСН доходы - расходы, принять в расходы сумму по товарной накладной не по ТОРГ-12 с отсутствующими обязательными реквизитами
Здравствуйте. В ООО деятельности нет. Директор(совиеститель)-единственный учредитель. Обязательно ли начислять и выплачивать зарплату на АУСН?
НДС с аванса при переходном периоде
Добрый день, транспортная компания РФ оказывает транспортные услуги по России. Но заказчиком выступает Дубай. Какие документы необходимо оформить?Какая ставка налога НДС?
ст 54 и ИП - расходы прошлых лет
Несколько расчетных счетов на АУСН
Можно ли учесть расходы, оплаченные работником по карте третьего лица?
Трибуна
⚡️Инвестиционные покупки в декабре!
Различия налогового и бухгалтерского учета
2026 год: Финальный шаг. Мужчины 1962 и женщины 1967 года рождения — на пороге пенсии
Как непробитый чек становится приговором и что делать
🎯Скам от Долгового центра ФНС? Или как отвечать на «письма счастья»
💥Обзор новостей: КС обязал учитывать банкротство при уголовных арестах, перечень ОКВЭД расширят, МРОТ в Москве с 2026 года — 39 730 руб
День решений: Экспирация, саммит ЕС по активам и ставка ЦБ на фоне санкционной лихорадки
Блокировка счета налоговой или таможней: причины и как быстро снять ограничения
Займ у инвестора: отзывы, риски и формула идеального сотрудничества
Бухгалтер исчезла после корпоративной фотосессии. А потом вскрылся один файл…
Налоги 2026: что ждет бизнес? Простыми словами о главном
Увольнение в 2025 году: обзор судебной практики
Определение Верховного Суда РФ по делу Долиной-Лурье опубликовано. Подробный разбор судебного акта от юриста Евгения Рябова
Миграция в облако: пошаговый план переезда бизнеса без рисков и простоев
Держать криптовалюту или выходить в деньги? Ошибки, которые совершают в конце 2025 года
Дело Долиной: разбор решения ВС РФ. Схему прикрыли, но лазейка осталась?
Как повысить стабильность облигаций в вашем портфеле
Банковская гарантия в закупках: когда она спасает контракт, а когда — приводит к потерям
С 15 декабря при снятии пенсии с карты потребуется подтверждение – новые правила
