Утренний бухгалтер № 6034. Правила уплаты взносов за директора в 2026 году не зависят от количества учредителей

С 2026 года страховые взносы с МРОТ нужно платить только за директора – ЕИО.

Налоговая служба разъяснила, нужно ли платить взносы с МРОТ, если директор – не единственный учредитель, а есть второй.

ФАС: ставка НДС для социально значимых продуктов питания на 2026 год останется без изменения — 10%. Взвинчивать цены запрещено.

Выручка магазина на УСН за 31 декабря 2025 года считается доходом 2026 года.

В чате ФНС уточнили, что делать с настройками ККТ при изменении системы налогообложения.

Если в гостевом доме размещают туристов, и он включен в реестр – то услуги облагаются туристическим налогом.

Какие 6 задач в работе с текстами решает ИИ-ассистент для бухгалтера, менеджера, юриста и маркетолога, узнаете из статьи.

Созданы первые национальные стандарты, которые будут применять компании при интеграции роботов.

С 2026 года снимут ограничения по включению в стаж периодов ухода за детьми.

Разборы законов

Налоги-2026: НДС на УСН, взносы, налог на прибыль, декларации. 30 вопросов от бухгалтеров. Практическая консультация с видео

Разбираем последние изменения в налогах и проблемы, которые возникают в работе бухгалтеров в связи с ними, способы их решения, отвечаем на вопросы.

Положение о филиале ООО: образец

Для открытия филиала положение о нем обязательно. В этом документе закрепляют, для чего создается это обособленное подразделение и как оно будет решать задачи, для которого оно создано.

Какие товары и услуги не может реализовывать ИП, а для каких нужна лицензия. Мини-курс

Какие услуги и товары ИП не может реализовывать без лицензии? Разберемся со всем по порядку.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в декабре 2025

В декабре бухгалтеры уже сдали одно уведомление на НДФЛ до 03.12.2025, предстоит сдать еще два.

Работник постоянно на больничном: что делать работодателю

Сотрудник заболевает — это ситуация, ставящая под угрозу нормальную работу организации. Еще хуже, когда он просто «прописался» на больничном. Эту ситуацию можно охарактеризовать как безвыходную, но варианты есть.

Статьи

Утренний бухгалтер № 6033. ФНС назвала срок сдачи годовой декларации УСН при отказе от упрощенки и переходе на АУСН

Налоговую декларацию по УСН при переходе на автоУСН представляют в соответствии п. 1 ст. 346.23 НК.

Ребенок едет без родителей: документы для поездок по России и за границу. Образец согласия на выезд

Отправляя ребенка в путешествие без сопровождения взрослых, родители сталкиваются с рядом юридических формальностей и бюрократических процедур. Какие именно документы понадобятся ребенку, если он путешествует самостоятельно или с сопровождающими лицами — рассказали в статье.

Как проверить содержание исполнительного листа по номеру

Узнать сумму и статус долга по исполнительному листу можно за пару минут — достаточно номера документа или производства. Рассказываем, как проверить информацию на сайте ФССП, через Госуслуги, а также что делать, если данные не найдены.

Можно ли продать машину, если она находится в залоге у банка

Продажа автомобиля в залоге требует соблюдения определенной процедуры и согласования с банком. Разбираемся, как правильно оформить сделку, избежать рисков и защитить свои права при реализации заложенного транспорта.

Организация купила у молдавского контрагента ПО: что будет с налогом на прибыль

По п. 2 ст. 309 НК доходы иностранных организаций от передачи имущественных прав, не облагаются налогом на прибыль у покупателей. Разбираемся, относится ли это правило к покупке программного обеспечения.

Почему Wildberries утилизирует товар

Иногда товары на Wildberries приходится утилизировать. Маркетплейс производит операцию самостоятельно, а продавцу направляет акты об утилизации. Рассказываем, по каким причинам и когда Wildberries утилизирует товары.

Организация передала долг другой компании: как отразить корректировку в 1С

Если организация возвращает товар, а затем переуступает долг поставщика другой компании по договору цессии, такую операцию нужно отразить в 1С. Рассказываем, как провести корректировку долга между тремя сторонами.

Будет ли выплачена 13 пенсия в декабре 2025 года

Ежегодно перед новогодними праздниками обсуждают инициативу выплаты 13-й пенсии в декабре. Рассказываем, что ждать пенсионерам в 2025 году.

Когда и на сколько в 2026 году повысят пенсии

В 2026 году повышение пенсий будет в январе, апреле и августе. Рассказываем, кому и на сколько.

Сотрудник-инвалид: как принять на работу, что делать, если работнику дали инвалидность, условия труда, льготы

Инвалидность — не помеха нормальному труду. Но игнорировать наличие инвалидности у сотрудника, тем более не предоставлять ему положенных гарантий — значит, тратиться на штрафы. Рассказываем почти обо всем, что надо знать о работниках с инвалидностью.

Как встать на учет по безработице в 2026 году: сроки, размер пособия, продолжительность выплаты

Безработные могут встать на учет в центре занятости и получать пособие, пока ищут новую работу. Рассказываем о процедуре постановки на учет, размере пособия и продолжительности выплаты.

Что делать, если начальник не пускает в отпуск

Начальник отказывается отпустить вас отдохнуть? Разберем, как грамотно действовать в ситуации, когда руководство игнорирует ваше право на заслуженный отдых.

Как защитить капитал от инфляции: самое важное об инвестициях в 2026 году

Инфляция — постоянный спутник современной экономики. В 2026 году защита капитала от обесценивания потребует от инвестора не только понимания базовых принципов, но и учета новых макроэкономических трендов. Рассмотрим ключевые из них и выстроим практический план действий.

НДФЛ при продаже нежилой недвижимости в 2026 году

Нежилую недвижимость можно продать без НДФЛ при сроке владения от 5 лет и при условии, что она не использовалась в бизнесе.

График выплаты пособий и пенсий в январе 2026

Из-за длинных праздников график пособий и пенсий смещается. Когда ждать выплату — рассказали в статье.

Какой налог платить за дарение квартиры в 2026 году

В 2026 году при получении квартиры в подарок надо платить НДФЛ по ставкам 13% и 15%. Но если даритель – ваш близкий родственник, то налога не будет.

Дачная амнистия: до какого года продлена и как оформить

Дачная амнистия в России продлена до 1 марта 2031 года, что позволяет оформить в собственность дачные и садовые дома, а также участки под ними по упрощенным правилам — без полного набора разрешений на строительство и сложных согласований.

