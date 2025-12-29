Утренний бухгалтер № 6040. Как дистанционно закрыть ИП

Статьи

— Утренний бухгалтер № 6039. Поправка в НК о взносах за директора распространяется и на АУСН. Но есть нюанс

Бухгалтеры обсуждают тему страховых взносов за руководителя с 2026 год и новое письмо ФНС.

— Вывоз мусора: что такое обращение с ТКО, когда можно за него не платить

Каждый житель многоквартирного или частного дома должен оплачивать услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Что именно входит в перечень услуг, почему за них нужно платить, и когда можно этого не делать — рассказываем в статье.

— Налоговый вычет за квартиру в 2026 году

Информация о налоговом вычете за квартиру в 2026 году. Узнайте, как получить вычет при покупке жилья, какие расходы можно учесть и как правильно оформить документы.

— Как провести сокращение штата в 2026 году: ограничения, процедура и выплаты

Сокращение штата сотрудников в 2026 году требует внимательного подхода к соблюдению законодательных норм и прав работников. Рассказываем: как провести процедуру, кого сокращать нельзя и какие выплаты положены сотрудникам.

— Топ-4 вопроса об отмене форматов электронных актов выполненных работ и ТОРГ-12 с 2026 года

С приближением 1 января 2026 года у пользователей возникают вопросы об отмене форматов электронных актов и товарных накладных, ведь приказы ФНС № 551 и № 552 прекращают действовать. В интернете появляется информация о том, что компаниям придется полностью отказаться от указанных документов и перейти на УПД. Так ли это?

— Увеличивают ли баллы Ozon налоговую базу по УСН

Когда Ozon устанавливает скидку на товары продавца, разница между установленной и сниженной стоимостью возвращается продавцу баллами. Рассказываем, как они влияют на налоговую базу на УСН.

— Прямые и косвенные расходы: как их разделять

Вопрос разделения прямых и косвенных расходов в налоговом учете часто вызывает споры. Рассматриваем с разных позиций: как все-таки правильно учитывать расходы и не запутаться.

— Какие кадровые документы можно хранить без согласия сотрудника, а какие — только с ним

Личные данные физлица можно использовать только при трудоустройстве, служебном продвижении или для обеспечения безопасности. Разбираемся, какую информацию можно хранить без согласия работника, а какие — только с ним.

— 🎄Конкурс на лучшую бухгалтерскую ёлку 2026 от «Клерка»

Новый год — это про традиции и у нас они тоже есть. И самая любимая — конкурс новогодних офисных елочек. Фото на конкурс принимаем до полуночи 29 декабря, а 30 декабря выберем лучшую бухгалтерскую елку! Читайте все о правилах и призах, и спешите сделать фото.

— План счетов бухгалтерского учета на 2026 год

Все российские организации обязаны использовать План счетов бухгалтерского учета. Нормативные документы и таблицу с планом счетов найдете внутри.

— Что сдаем в январе 2026 года: отчетные формы, сроки для компаний и ИП

Подготовили список отчетов, которые предстоит сдать бухгалтерам после новогодних каникул.

— Как уменьшить патент на сумму страховых взносов в 2026 году

В 2026 году ИП на ПСН без работников по-прежнему может полностью уменьшить налог на сумму страховых взносов за себя, а предприниматель со штатными сотрудниками — на 50%. Но есть особенности. Рассказываем, как уменьшить налог правильно.

— Россиян хотят перевести на 6-дневку. 🐴📅«Ночной бухгалтер» № 2089

Если работать 6 дней в неделю, это пойдет на пользу экономике и никак не повредит здоровью, считает эксперт.