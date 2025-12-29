Утренний бухгалтер № 6040. Как дистанционно закрыть ИП

Заявление о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя можно заполнить онлайн и удаленно подписать с помощью УКЭП.
Сервис «Старт Бизнеса Онлайн» дополнили двумя новыми опциями: выбор оператора фискальных данных (ОФД) и оператора электронного документооборота (ОЭДО).
Как указывать полномочия сотрудника с МЧД для работы в личном кабинете ИП: пояснение.
ФНС пояснила, облагается ли НДС в 2026 году возврат долга за прошлые годы.
Что нужно знать бухгалтеру про налоговую реформу 2026 — подробно в статье.
Минфин: безвозмездно переданное на цели СВО имущество учитывают во внереализационных расходах.
Разборы законов
— Может ли студент-очник работать на полную ставку
Далеко не все студенты могут позволить себе полностью посвятить себя учебе и не трудиться. Вечерникам и заочникам проще: для их трудоустройства особых препятствий нет, а вот с очниками дневного обучения возникают вопросы.
— Что такое электронный трудовой договор и в каких случаях его можно заключать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что такое электронный трудовой договор и как его заключить.
— Расчеты с работниками в новогодние праздники: зарплата, премии, отпуска, переработки
С приближением новогодних праздников бухгалтеры вынуждены производить расчеты по декабрьским выплатам. Отпуска, больничные, командировки, переработки имеют нюансы при начислении. Какие, рассмотрим ниже.
— Длящийся договор и НДС: как поступить упрощенцу в переходном периоде, что предписал КС
Итак, вы продавец (поставщик) на УСН, у вас длящийся договор без НДС. Доход за 2025 год превысил 20 млн руб., т. е. с 2026 года придется работать с НДС (предположим, что перейти на АУСН — не вариант). Как быть с длящимися договорами, в которых сказано «без НДС»?
— Как оформить отстранение и допуск к работе. Мини-курс
Как оформить допуск к работе после отстранения? Расскажем по порядку.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 26 декабря 2025 года
2 Налоговики рассказали, как дистанционно закрыть ИП
3 🎄 21,3% россиян готовы праздновать Новый год в кредит
4 ФНС: как указывать полномочия сотрудника с МЧД для работы в личном кабинете ИП
5 Минпромторг будет сокращать параллельный импорт косметики и электроники
6 MAX заблокировал свыше 700 тысяч подозрительных аккаунтов
7 Число заказов по социальным контрактам выросло в 14 раз
8 💰 Больше половины работников тратят премию сразу. Треть – на текущие расходы
9 Голикова назвала отрасли, где самая высокая потребность в кадрах
10 ФНС объяснила, что будет с КЭП директора после его увольнения
11 😮 Онищенко: пора перейти на шестидневную рабочую неделю, это не вредно для здоровья
13 СФР: выплаты по больничным выросли, но не потому что россияне стали чаще болеть
14 🔥 С 1 января 2026 Сбер сделает платным обслуживание счетов, которые не привязаны к картам
15 ❔ Будет ли вычет, если арендатор выбрал НДС 22%, а арендодатель – 5%
16 ❗ Правительство РФ передаст профильным министерствам важные налоговые полномочия
17 В Общественной палате перечислили тех, кто не должен работать в выходные и праздники
18 👀 Центробанк выпустил новую банкноту 1 000 рублей
19 Социальный фонд: большинство пенсионеров получат выплаты до 30 декабря 2025 года
20 Миллиардер Потанин рассказал, почему крепкий рубль опасен для экономики
21 88% российских юристов используют ИИ
23 Уплату утильсбора перенесут на декабрь 2026 года
24 ФНС: облагается ли НДС в 2026 году возврат долга за прошлые годы
25 В 2025 году компания на УСН, а с 2026 – платит НДС. Как будет облагаться постоплата
26 Нилов: введение шестидневной рабочей недели повлечет негативные последствия
27 В 2026 году работодатели будут собеседовать в новом формате, т. к. резюме от ИИ — это мертвяк
28 Минфин уточнил, как подтвердить передачу имущества для налога на прибыль и освобождения от НДС
29 Налоговики начали запрашивать у селлеров информацию о происхождении товаров
30 Сбер впервые выдал корпоративный кредит, обеспеченный криптовалютой
31 💡 В сервисе ФНС «Старт Бизнеса Онлайн» появились новые опции
32 Миронов предлагает поднять до 30% налог на прибыль для банков и МФО
33 Депутаты планируют запустить передвижные аптечные пункты
34 💥 Новые формы РСВ, ЕФС-1 и персучета, на АУСН взносы за директора есть, но их нет, новые признаки трудовых отношений от Минтруда и др. Топ новостей за неделю
35 СФР: детские выплаты за декабрь 2025 придут досрочно
37 Кабмин выделит 930 млн рублей на лекарственное обеспечение льготников
Управление финансами для бухгалтера и руководителя: показатели, отчетность, навыки
Дата проведения: 29 декабря, понедельник
Тестовый новогодний платный вебинар -2
Дата проведения: 31 декабря, среда
Статьи
— Утренний бухгалтер № 6039. Поправка в НК о взносах за директора распространяется и на АУСН. Но есть нюанс
Бухгалтеры обсуждают тему страховых взносов за руководителя с 2026 год и новое письмо ФНС.
— Вывоз мусора: что такое обращение с ТКО, когда можно за него не платить
Каждый житель многоквартирного или частного дома должен оплачивать услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Что именно входит в перечень услуг, почему за них нужно платить, и когда можно этого не делать — рассказываем в статье.
— Налоговый вычет за квартиру в 2026 году
Информация о налоговом вычете за квартиру в 2026 году. Узнайте, как получить вычет при покупке жилья, какие расходы можно учесть и как правильно оформить документы.
— Как провести сокращение штата в 2026 году: ограничения, процедура и выплаты
Сокращение штата сотрудников в 2026 году требует внимательного подхода к соблюдению законодательных норм и прав работников. Рассказываем: как провести процедуру, кого сокращать нельзя и какие выплаты положены сотрудникам.
— Топ-4 вопроса об отмене форматов электронных актов выполненных работ и ТОРГ-12 с 2026 года
С приближением 1 января 2026 года у пользователей возникают вопросы об отмене форматов электронных актов и товарных накладных, ведь приказы ФНС № 551 и № 552 прекращают действовать. В интернете появляется информация о том, что компаниям придется полностью отказаться от указанных документов и перейти на УПД. Так ли это?
— Увеличивают ли баллы Ozon налоговую базу по УСН
Когда Ozon устанавливает скидку на товары продавца, разница между установленной и сниженной стоимостью возвращается продавцу баллами. Рассказываем, как они влияют на налоговую базу на УСН.
— Прямые и косвенные расходы: как их разделять
Вопрос разделения прямых и косвенных расходов в налоговом учете часто вызывает споры. Рассматриваем с разных позиций: как все-таки правильно учитывать расходы и не запутаться.
— Какие кадровые документы можно хранить без согласия сотрудника, а какие — только с ним
Личные данные физлица можно использовать только при трудоустройстве, служебном продвижении или для обеспечения безопасности. Разбираемся, какую информацию можно хранить без согласия работника, а какие — только с ним.
— 🎄Конкурс на лучшую бухгалтерскую ёлку 2026 от «Клерка»
Новый год — это про традиции и у нас они тоже есть. И самая любимая — конкурс новогодних офисных елочек. Фото на конкурс принимаем до полуночи 29 декабря, а 30 декабря выберем лучшую бухгалтерскую елку! Читайте все о правилах и призах, и спешите сделать фото.
— План счетов бухгалтерского учета на 2026 год
Все российские организации обязаны использовать План счетов бухгалтерского учета. Нормативные документы и таблицу с планом счетов найдете внутри.
— Что сдаем в январе 2026 года: отчетные формы, сроки для компаний и ИП
Подготовили список отчетов, которые предстоит сдать бухгалтерам после новогодних каникул.
— Как уменьшить патент на сумму страховых взносов в 2026 году
В 2026 году ИП на ПСН без работников по-прежнему может полностью уменьшить налог на сумму страховых взносов за себя, а предприниматель со штатными сотрудниками — на 50%. Но есть особенности. Рассказываем, как уменьшить налог правильно.
— Россиян хотят перевести на 6-дневку. 🐴📅«Ночной бухгалтер» № 2089
Если работать 6 дней в неделю, это пойдет на пользу экономике и никак не повредит здоровью, считает эксперт.
Как задонатить в Roblox: выгодная покупка Робуксов в 2025 году
ТОП–10 онлайн-курсов для продакт-менеджера в fashion
ЦБ разрешил криптовалюты, но с условиями: разбор новой концепции регулирования в России
Зимняя распродажа Steam — надежные сервисы для оплаты и покупки игр
Экспертный гайд по теме рисков бухгалтера в эпоху цифрового контроля
От льготы по статье 149 НК нельзя отказаться. Даже если очень хочется
Ответственность по ГОЗ: как избежать штрафов и защитить компанию
Электронный трудовой договор: как заключить через Контур.КЭДО
Где получить зарубежную виртуальную карту срочно: ТОП-решения
ТОП–5 процессов, которые должен автоматизировать малый бизнес
Коды направлений расходования целевых средств
Как оформить выход сотрудника на работу в новогодние праздники
Модернизация и реконструкция основных средств: как отразить в учете в 2026 году
Уклонение от уплаты налогов: виды нарушений и ответственность
Донат в клеш рояль в России в 2025: где взять гемы и как купить пропуск Clash Royale
152-ФЗ о персональных данных: требования закона для бизнеса в 2026 году
К чему готовиться бизнесу в 2026 году: дайджест важных изменений
Транзитный и текущий валютный счет: отличия, назначение и порядок использования
Топ вопросов и ответов про аутсорсинг бухгалтерии: что волнует бизнес в 2026 году
Досрочные выплаты в декабре и новые правила: что ждет пенсионеров в 2026 году
⚡️Стратегия ВТБ на 2026 год: просто о главном
НДС для упрощенцев: особые случаи, которые нужно учитывать
💥Обзор новостей: менять лимиты АУСН не будут, число субъектов МСП увеличилось на 3%, при этом общее число ИП сократилось, 13 тыс руб — на новогодний стол
💡Оговорка по Фрейду от ФНС: как отвечать, когда налоговая потребовала признания вины
Можно ли выдавать дивиденды непропорционально долям участников? Риски зависшего подотчета
Что важнее: финал за 90 дней или тишина на 60? Стороны репетируют «правильный» ответ для Трампа
О выплатах членам наблюдательного совета – резидентам РБ
Ответственность за дефекты, выявленные в процессе реализации проекта
🎄 Новогодняя викторина на Клерке. Разыгрываем Клерк.Премиум
🧠 Миф инвестора: «Дорогие облигации — плохие». Почему высокая цена иногда — лучшая сделка
Мои предновогодние инвестиции, последние в этом году! Показываю, что купил
Главбух заплакала прямо во время интервью. Что она сказала дальше — вырезали из эфира
Пенсия по инвалидности в 2026 году: сколько платят, как оформить и на что рассчитывать
Российская модель регулирования криптовалюты: контроль вместо запрета
Может ли студент-очник работать на полную ставку, налоги-2026, патент в 1С. Дайджест Клерк.Плюс
ФНС разъяснила как на АУСН платить страховые взносы за директора без зарплаты. Разбираемся
Взносы по гендиректорам, уменьшение полномочий Правительства, учет гуманитарки для СВО в обзоре
