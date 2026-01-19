Утренний бухгалтер № 6046. Утратили право на АУСН — можете перейти на УСН в середине года

Статьи

— 16 января— какой сегодня праздник отмечают в России и мире

16 января— чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 16 января и кто из известных людей родился в этот день.

— Утренний бухгалтер № 6045. При подсчете лимита в 20 млн руб. для НДС на УСН учитывают совокупный доход со всех режимов

В методических рекомендациях ФНС разъяснила, как считать лимит доходов для освобождения от НДС на УСН.

— Как уволенной сотруднице продолжать получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Если сотрудница получает пособие по уходу за ребенком, но решает уволиться, она может сохранить выплату. Рассказываем, как это сделать.

— Маркетплейс выставил УПД за продавца: как отражать в учете этот документ

Товары продавца на площадке могут покупать юридические лица и ИП. В этом случае маркетплейс (Wildberries) от имени продавца выписывает УПД покупателю, и присваивает номер этому УПД. Как проводить такой документ?

— Семейная ипотека на вторичное жилье-2026: условия, лимиты и оформление

Семьям с детьми доступна льготная ипотека под 6% годовых. Но получить ее могут не все: у госпрограммы есть требования к регионам, жилью и самим заемщикам. Кто, как и когда может получить семейную ипотеку на вторичное жилье — рассказали в статье.

— Какие налоги и взносы платит работодатель за работника в 2026 году

Каждый работодатель обязан перечислять за своих сотрудников ряд обязательных платежей в бюджет. В 2026 году перечень налогов и взносов останется прежним, однако изменятся ставки НДФЛ и тарифы страховых взносов.

— Нужно ли уплачивать налог на УСН с обеспечительного платежа

Обеспечительный платеж не указан в перечне доходов, которые можно не учитывать на УСН. Нужно ли уплачивать с него единый налог?

— НДС на УСН «доходы минус расходы» с 2026 года: как вести учет и считать налоги

Бизнес на УСН, который заработал в 2025 году более 20 млн рублей, с 1 января 2026 года станет плательщиком НДС. На УСН «доходы минус расходы» помимо 15% упрощенного налога придется уплачивать НДС по основной ставке 22% или по специальным ставкам 5% или 7%. Рассказываем, как считать и платить НДС таким налогоплательщикам.

— Крещение Господне в 2026 году в России: дата, история праздника, традиции

Крещение Господне (или Богоявление) — один из главных двунадесятых православных праздников. Какого числа отмечают торжество, когда купаются в проруби и какие традиции с ним связаны.

— Сутки через трое: как установить и оплачивать график

График работы «сутки через трое» становится все популярнее среди работодателей благодаря своей гибкости и удобству для персонала. Рассказываем, как оформить такую работу, рассчитать зарплату и избежать возможных нарушений.

— Как устроиться бухгалтеру без опыта работы

Возраст от 25 до 40 лет, без маленьких детей, с двумя высшими образованиями, опытом работы от 5 лет — вот идеальный кандидат на должность финансового специалиста. Но где его взять, этот опыт, если начинающих бухгалтеров на работу брать не хотят?