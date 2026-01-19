Утренний бухгалтер № 6046. Утратили право на АУСН — можете перейти на УСН в середине года

Добровольно перейти с АУСН на другой режим можно только с нового года, а при утрате права — в любое время.
Минфин планирует запретить наличные расчеты между физическими и юридическими лицами по суммам свыше 5 млн руб.
Найдите причины управленческого одиночества и составьте план действий для выхода из этого состояния. Практические рекомендации от бизнес-тренера.
ФНС рассказала, когда не надо доплачивать в бюджет 2% НДС по отгрузкам.
Уклонение иностранца от медицинского освидетельствования может привести к выдворению за пределы РФ.
Письмо ФНС: если директор компании является участником СВО, то платить взносы с МРОТ не нужно.
Разборы законов
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в январе 2026
Обычно ежемесячно бизнес сдает по два уведомления, в декабре – три, но в январе оно будет одно.
— Как заполнить назначение выплаты в авансовом отчете. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как заполнить авансовый отчет и назначение выплаты в авансовом отчете.
— ВЭД-2026. Конспект практической консультации с видео
Обсудили все самые острые вопросы импорта товаров в 2026 году, актуальные способы расчетов с зарубежными партнерами, а также штрафные санкции за несоблюдение законодательства.
— Что делать с зарплатой, НДФЛ и страховыми взносами умершего сотрудника. Мини-курс
Нужно ли начислять страховые взносы на зарплату умершего работника? Рассказываем по порядку.
— Командировка не состоялась: как учесть расходы и оформить документы
Для грамотного учета расходов по отмененной командировке нужно правильно действовать компании и сотруднику. Разберем порядок действий.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 16 января 2026 года
2 Для студентов по целевому набору предлагают ввести соцпакет, в том числе давать жилье
3 ФНС: как учитывать на АУСН оплату обеспечительного платежа
4 💰 Чаевые на новогодних праздниках выросли на 4%: самая большая сумма
5 ❗ КС РФ решил, как начислять НДФЛ при обмене недвижимостью
6 ФНС: будет ли стандартный вычет отчиму, если ребенок не усыновлен
7 Пошлину за оформление товарного знака для компаний из недружественных стран могут поднять в 100 раз
8 Делягин предложил ограничить комиссию маркетплейсов для российских товаров
9 Антимонопольная служба проверит стоимость продуктов на АЗС
10 💡 ФНС подсказала, как перейти с АУСН на УСН раньше срока
11 Предприниматели набрали кредитов на 82,1 трлн рублей в 2025 году
12 ❌ Минфин может запретить сделки с наличными больше 5 млн рублей
13 Депутат: РКН не будет блокировать Telegram — мессенджер «эффективно взаимодействует с правительствами»
14 ⏳ Налоговики ждут ЕНП-уведомления по НДФЛ в январе 2026
15 Сбор с онлайн-рекламы принес бюджету почти 8 млрд рублей в 2025 году
16 Минфин пересмотрит налогообложение администраторов программ мотивации международных компаний
17 В Санкт-Петербурге не хватает 10 тысяч сотрудников в сфере промышленности
18 ФНС указала, можно ли на УСН выставлять УПД с НДС 22% до превышения порога в 20 млн
19 ⚡ ФНС: за директоров на СВО все-таки не надо платить взносы с МРОТ
20 Иностранных работников обяжут за 30 дней пройти тестирование на опасные болезни
21 🥳 Новые подарки в честь Старого Нового года! Скидки до -75% на курсы со стартом 15 января
22 За уклонение от медицинского освидетельствования иностранцев смогут выдворять из РФ
23 Когда не нужно доплачивать 2% НДС при получении оплаты в 2026 году
24 🎫 Нужна ли ККТ, если ИП организует концерты, а билеты продают сторонние организации
25 👀 Предприниматели назвали самые перспективные направления малого бизнеса в 2026 году
26 Депутаты ужесточат наказание за подделку документов об отсутствии опасных болезней
27 ИИ-грамотность становится обязательной для всех вакансий
28 Названы самые востребованные рабочие профессии в 2025 году
29 ❗ ФНС ответила про выплату зарплаты при АУСН на карты других банков
30 ❌ Должникам по алиментам предлагают запретить брать кредиты
31 🔥🔥 Началось обучение на профкурсах — ждем только вас!
32 Госкорпорации начнут создавать производства без людей
33 💥 ФНС поменяла позицию по взносам за директора, снова будут изменения в НК, могут ввести новый взнос с зарплаты, а индексировать ее заставят. Топ новостей за неделю+
34 Минтруд: как оформить инвалидность, если прописан в другом регионе
Мероприятия
Мастер-класс Проверка должной осмотрительности контрагентов на Клерк.ру. Ходатайство о снижении штрафа
Дата проведения: 19 января, понедельник
Маркетплейсы-2026: контроль ФНС и блокировка счетов
Дата проведения: 20 января, вторник
Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой
Дата проведения: 21 января, среда
Финансовое планирование для бухгалтера: ключевые таблицы и рабочие инструменты
Дата проведения: 22 января, четверг
Онлайн-событие «Один в поле: как справиться с управленческим одиночеством»
Дата проведения: 22 января, четверг
Статьи
— 16 января— какой сегодня праздник отмечают в России и мире
16 января— чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 16 января и кто из известных людей родился в этот день.
— Утренний бухгалтер № 6045. При подсчете лимита в 20 млн руб. для НДС на УСН учитывают совокупный доход со всех режимов
В методических рекомендациях ФНС разъяснила, как считать лимит доходов для освобождения от НДС на УСН.
— Как уволенной сотруднице продолжать получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Если сотрудница получает пособие по уходу за ребенком, но решает уволиться, она может сохранить выплату. Рассказываем, как это сделать.
— Маркетплейс выставил УПД за продавца: как отражать в учете этот документ
Товары продавца на площадке могут покупать юридические лица и ИП. В этом случае маркетплейс (Wildberries) от имени продавца выписывает УПД покупателю, и присваивает номер этому УПД. Как проводить такой документ?
— Семейная ипотека на вторичное жилье-2026: условия, лимиты и оформление
Семьям с детьми доступна льготная ипотека под 6% годовых. Но получить ее могут не все: у госпрограммы есть требования к регионам, жилью и самим заемщикам. Кто, как и когда может получить семейную ипотеку на вторичное жилье — рассказали в статье.
— Какие налоги и взносы платит работодатель за работника в 2026 году
Каждый работодатель обязан перечислять за своих сотрудников ряд обязательных платежей в бюджет. В 2026 году перечень налогов и взносов останется прежним, однако изменятся ставки НДФЛ и тарифы страховых взносов.
— Нужно ли уплачивать налог на УСН с обеспечительного платежа
Обеспечительный платеж не указан в перечне доходов, которые можно не учитывать на УСН. Нужно ли уплачивать с него единый налог?
— НДС на УСН «доходы минус расходы» с 2026 года: как вести учет и считать налоги
Бизнес на УСН, который заработал в 2025 году более 20 млн рублей, с 1 января 2026 года станет плательщиком НДС. На УСН «доходы минус расходы» помимо 15% упрощенного налога придется уплачивать НДС по основной ставке 22% или по специальным ставкам 5% или 7%. Рассказываем, как считать и платить НДС таким налогоплательщикам.
— Крещение Господне в 2026 году в России: дата, история праздника, традиции
Крещение Господне (или Богоявление) — один из главных двунадесятых православных праздников. Какого числа отмечают торжество, когда купаются в проруби и какие традиции с ним связаны.
— Сутки через трое: как установить и оплачивать график
График работы «сутки через трое» становится все популярнее среди работодателей благодаря своей гибкости и удобству для персонала. Рассказываем, как оформить такую работу, рассчитать зарплату и избежать возможных нарушений.
— Как устроиться бухгалтеру без опыта работы
Возраст от 25 до 40 лет, без маленьких детей, с двумя высшими образованиями, опытом работы от 5 лет — вот идеальный кандидат на должность финансового специалиста. Но где его взять, этот опыт, если начинающих бухгалтеров на работу брать не хотят?
Блоги компаний
Консультации
Кто из плательщиков УСН сможет применять пониженные региональные ставки по УСН в 2026 году?
Продажа земельных участков и НДС
Добрый день. Договор аренды на 2 арендодателей, нужно ли делить объект аренды на 2 при постановке на учёт или закрывать оплату ручными корректировками
Аренда на 11 мес спролонгацией, программа амортизацию начисляет со след месяца, нужно ли руками править спи или оставить спи 10мес
ООО на УСН сдает коммер. недвижимость в аренду. 3 сотр. Также с нами заключены договора на коммунальные услуги, кот. мы перевыставляем. Имеем ли мы право перейти на АУСН?
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер удаленно Зарплата от 40000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
— Главный бухгалтер Зарплата от 160000 до 200000 ₽, Москва, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер малого предприятия в единственном лице
Трибуна
💥Обзор новостей: запретят крупные сделки с наличными между физлицами и юрлицами, принцип начисления НДФЛ при обмене недвижимости уточнят, WhatsApp1 заблокируют в 2026
📈 Рекордный год: частные инвесторы вложили в Мосбиржу 2,5 трлн руб
Январь 2026. Что изменилось в налогах и правилах работы бизнеса
Январь 2026: ключевые налоговые дедлайны для бизнеса
Противоречивый старт 2026: переговоры как роскошь, дефицит — как реальность
Уступка требования в сфере интеллектуальной собственности: нужна ли регистрация договора?
Почему в 2026 году начнут чаще отклонять заявки — даже у опытных участников
Как закрыть инвентаризацию ОС за 1 день силами одного бухгалтера: опыт цифровой маркировки
Облако любой ценой: как срочная миграция едва не остановила производство
При какой температуре можно не ходить в школу зимой: правила и рекомендации
Вы уверены, что Росстат не ждет от вас отчет?
О порядке предоставления ежегодных отпусков и разделения их на части
Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в январе 2026
Какие налоговые последствия будут при переводе со счета ИП на счет физлица посредством СБП?
Как я привлек 20 клиентов за месяц, работая бухгалтером на аутсорсе
Налоговый обзор: НДФЛ при мене участками, осмотрительность в закупках, взносы в банкротстве
Финансовый директор на аутсорсе: топ‑экспертиза как актив для управляемого роста бизнеса
Документы
