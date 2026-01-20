Утренний бухгалтер № 6047. Маркетплейсы ужесточат контроль за продажей маркированных товаров

Статьи

— Утренний бухгалтер № 6046. Утратили право на АУСН — можете перейти на УСН в середине года

ФНС рассказала про нюансы перехода с автоматизированной упрощенки на обычную.

— Нужно ли пробивать чек, если оплата проходит после оказания услуги

ККТ применяется как при продаже товаров, так и при оказании услуг физлицам. Нужно ли пробивать чек, если клиент оплачивает услуги позже их оказания?

— Как определить дату возникновения дохода для УСН при торговле на маркетплейсах

Плательщики на УСН определяют доходы кассовым методом. Однако при торговле на маркетплейсе не всегда ясно: на какой момент возникает этот доход.

— ИП на ОСНО продал металлолом: что будет с налогами

Если ИП продает металлолом другому индивидуальному предпринимателю, то необходимо разобраться с исчислением и уплатой НДС и НДФЛ. Рассказываем, как уплатить налоги и отразить их в отчетности.

— Татьянин день или День студента в 2026 году: когда отмечают, история праздника

Какого числа отмечают Татьянин день в 2026 году и почему он стал символом студенчества. История праздника, а также традиции и приметы на 25 января.

— Лицензирование продажи табачной и никотинсодержащей продукции с 1 марта 2026 года: что известно уже сейчас

Сейчас продавать без лицензии можно табачную и никотинсодержащую продукцию. Но уже с 1 марта все изменится: для реализации такой продукции нужно будет получать лицензию. Рассказываем, что изменится в соответствии с новым законопроектом.

— В каких регионах снижен минимальный срок владения квартирой для НДФЛ: перечень на 2026 год

В 2026 году 24 региона уменьшили минимальный срок владения при продаже квартир, то есть создали более льготные условия для своих граждан, продающих жилье. Рассказываем, кто и когда может продать квартиру без НДФЛ.