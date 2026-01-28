В 2026 году вырос спрос на бухгалтеров. 🙇«Ночной бухгалтер» № 2104

Спрос на бухгалтеров

В 2,3 раза чаще, чем в прошлом году на Авито ищут услуги бухгалтеров. Востребованы разъяснения по вопросам налогообложения, выбору режима налогообложения, а также консультации при запуске или реорганизации бизнеса.

Самый большой спрос на бухуслуги наблюдался среди компаний с численностью персонала до 50 человек.

Отметим, когда стали известны новые лимиты для НДС на УСН и ПСН, эксперты прогнозировали рост спроса на услуги бухгалтеров, так как многие бизнесмены впервые столкнулись с НДС и им нужна помощь.