В 2026 году вырос спрос на бухгалтеров. 🙇«Ночной бухгалтер» № 2104

Сегодня в выпуске:
Из-за налоговой реформы бизнесмены активно ищут бухгалтеров.
Самозанятые страхуются для больничных на 50 тыс. рублей.
Предложили индексировать пенсии ежеквартально.
По длящимся госконтрактам в 2026 году ставка НДС будет 22% без изменения цены.
Предлагают установить новый показатель – минимальную почасовую оплату труда.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Спрос на бухгалтеров
В 2,3 раза чаще, чем в прошлом году на Авито ищут услуги бухгалтеров. Востребованы разъяснения по вопросам налогообложения, выбору режима налогообложения, а также консультации при запуске или реорганизации бизнеса.
Самый большой спрос на бухуслуги наблюдался среди компаний с численностью персонала до 50 человек.
Отметим, когда стали известны новые лимиты для НДС на УСН и ПСН, эксперты прогнозировали рост спроса на услуги бухгалтеров, так как многие бизнесмены впервые столкнулись с НДС и им нужна помощь.
Зафиксируйте ставку по кредиту для бизнеса!
Ваш бизнес растет. Ваша ставка — нет!
Ак Барс Банк запустил акцию «Зафиксируй процент»: установите ставку по кредиту от 19,05% на 1 год и от 18,26% на 2 года.
Деньги можно направить на развитие бизнеса, покупку оборудования и недвижимости, инвестиционные цели.
Акция действует до 30 апреля!
Реклама: ПАО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АК БАРС», ИНН 1653001805, erid 2W5zFH7amda
Больничные для СМЗ
С 1 января 2026 года стартовал эксперимент по страховке самозанятых на случай больничного. К нему уже присоединились 5,6 тыс. человек.
На выбор есть две сумму страховки – 35 тыс. и 50 тыс. рублей. Большинство выбрали максимальную сумму – 50 тыс. руб.
Тариф взносов составляет 3,84%, то есть платить надо 1 920 руб. в месяц, чтобы потом получать больничные из расчета 50 тыс. руб. в месяц.
Индексация пенсий
Пенсии индексируют раз в год – с 01.01 страховые, с 01.04 социальные. Депутаты предложили проводить ежеквартальную индексацию с учетом темпов инфляции.
Такой законопроект внесли в Думу.
Научим бухгалтеров вести ВЭД
Освойте особенности работы с иностранными контрагентами на курсе Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль.
Получите знания и навыки проведения экспортных и импортных операций без таможенных штрафов и валютных рисков!
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 71% за 9 900 ₽ вместо 35 200 ₽.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
НДС по госконтрактам
С 2026 года ставка НДС стала 22% и исключений для длящихся договоров, заключенных в 2025 году, нет. То есть ставку 22% следует применять независимо от даты договора и его условий, поясняет Минфин.
Если первый акт был в 2025 году, в нем будет НДС 20%, второй акт от 2026 года будет с НДС 22%.
Новый МРОТ
Ежегодно власти устанавливают минимальный размер оплаты труда в месяц. Но зачастую сотрудники работают неполный день. Поэтому депутаты разработали законопроект о введении минимального почасового размера оплаты труда.
Его будут утверждать ежегодно. Новая величина должна быть не ниже стоимости часа работы, исчисленной из МРОТ.
Главред рекомендует
Оплата командировок в 2026 году: что изменила налоговая реформа.
Топ ошибок при переходе на работу с НДС при УСН: что учесть в 2026 году.
Управление денежными потоками: как структурировать планирование и контроль платежей.
Мем дня
Ваша помогает бизнесу разобраться в налогах редакция
Начать дискуссию