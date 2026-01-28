1 альфа мобилка
В 2026 году вырос спрос на бухгалтеров. 🙇«Ночной бухгалтер» № 2104

Ведение учета и консультации бухгалтера стали востребованными услугами в начале этого года.

Сегодня в выпуске:

  • Из-за налоговой реформы бизнесмены активно ищут бухгалтеров.

  • Самозанятые страхуются для больничных на 50 тыс. рублей.

  • Предложили индексировать пенсии ежеквартально.

  • По длящимся госконтрактам в 2026 году ставка НДС будет 22% без изменения цены.

  • Предлагают установить новый показатель – минимальную почасовую оплату труда.

Спрос на бухгалтеров

В 2,3 раза чаще, чем в прошлом году на Авито ищут услуги бухгалтеров. Востребованы разъяснения по вопросам налогообложения, выбору режима налогообложения, а также консультации при запуске или реорганизации бизнеса.

Самый большой спрос на бухуслуги наблюдался среди компаний с численностью персонала до 50 человек.

Отметим, когда стали известны новые лимиты для НДС на УСН и ПСН, эксперты прогнозировали рост спроса на услуги бухгалтеров, так как многие бизнесмены впервые столкнулись с НДС и им нужна помощь.

Больничные для СМЗ

С 1 января 2026 года стартовал эксперимент по страховке самозанятых на случай больничного. К нему уже присоединились 5,6 тыс. человек.

На выбор есть две сумму страховки – 35 тыс. и 50 тыс. рублей. Большинство выбрали максимальную сумму – 50 тыс. руб.

Тариф взносов составляет 3,84%, то есть платить надо 1 920 руб. в месяц, чтобы потом получать больничные из расчета 50 тыс. руб. в месяц.

Индексация пенсий

Пенсии индексируют раз в год – с 01.01 страховые, с 01.04 социальные. Депутаты предложили проводить ежеквартальную индексацию с учетом темпов инфляции.

Такой законопроект внесли в Думу.

НДС по госконтрактам

С 2026 года ставка НДС стала 22% и исключений для длящихся договоров, заключенных в 2025 году, нет. То есть ставку 22% следует применять независимо от даты договора и его условий, поясняет Минфин.

Если первый акт был в 2025 году, в нем будет НДС 20%, второй акт от 2026 года будет с НДС 22%.

Новый МРОТ

Ежегодно власти устанавливают минимальный размер оплаты труда в месяц. Но зачастую сотрудники работают неполный день. Поэтому депутаты разработали законопроект о введении минимального почасового размера оплаты труда.

Его будут утверждать ежегодно. Новая величина должна быть не ниже стоимости часа работы, исчисленной из МРОТ.

Главред рекомендует

