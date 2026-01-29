Соцвычет на ЭКО можно получить на всю сумму расходов. 👶«Ночной бухгалтер» № 2105

НДФЛ-вычет за ЭКО

Всю сумму расходов на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) можно заявить в декларации 3-НДФЛ и получить на нее социальный налоговый вычет.

В общем случае размер вычета на лечение ограничен суммой в 150 тыс. рублей, но есть перечень дорогостоящих видов лечения и в этот список входит ЭКО.