Соцвычет на ЭКО можно получить на всю сумму расходов. 👶«Ночной бухгалтер» № 2105

Соцвычет на ЭКО не ограничен суммой в 150 тыс. рублей.
28 дней отпуска предлагают считать в рабочих днях.
Отгул дают постфактум, а не заранее.
Чтобы получить соцвычет в упрощенном порядке, нужна справка.
Сбербанк продолжит обслуживать сберкнижки.
НДФЛ-вычет за ЭКО
Всю сумму расходов на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) можно заявить в декларации 3-НДФЛ и получить на нее социальный налоговый вычет.
В общем случае размер вычета на лечение ограничен суммой в 150 тыс. рублей, но есть перечень дорогостоящих видов лечения и в этот список входит ЭКО.
Отпуск
Оплачиваемый отпуск обычно предоставляют на 28 дней, но часть из них — выходные. Депутаты предложили сделать подсчет дней отпуска более логичным и выгодным для работника. Дней отпуска все также будет 28, но они будут исключительно рабочими.
В результате сотрудники получат гарантированные 28 дней отпуска, а еще — дополнительные отпускные оплачиваемые дни.
Законопроект с такой поправкой в ТК РФ внесен в Госдуму.
Отгул
Пока сотрудник не отработает в выходной, день отдыха (отгул) за эту работу ему не положен.
Роструд предупреждает, что взять отгул заранее нельзя. Сначала работа, потом отдых, а не наоборот.
НДФЛ-вычет по заявлению
Социальные вычеты по НДФЛ можно получать не только по 3-НДФЛ, но и по заявлению в упрощенном порядке. Но чтобы ФНС сформировала такое предзаполненное заявление, нужна справка от поставщика услуг (медклиники, фитнес-центра и т. д.)
Такую справку выдают по заявлению. В нем надо указать, что справку надо направить в ФНС в электронном виде.
Сберкнижки
Храните свои деньги на банковских карточках? А кто-то до сих пор пользуется сберегательными книжками.
Герман Греф заверил, что банк будет работать с этим инструментом до тех пор, пока книжка есть хотя бы у одного клиента.
