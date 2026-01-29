8123 КПП ОСНО моб
Обзоры для бухгалтера
Соцвычет на ЭКО можно получить на всю сумму расходов. 👶«Ночной бухгалтер» № 2105

ЭКО — это дорогостоящее лечение и по нему нет ограничения по сумме налогового вычета.

Сегодня в выпуске:

  • Соцвычет на ЭКО не ограничен суммой в 150 тыс. рублей.

  • 28 дней отпуска предлагают считать в рабочих днях.

  • Отгул дают постфактум, а не заранее.

  • Чтобы получить соцвычет в упрощенном порядке, нужна справка.

  • Сбербанк продолжит обслуживать сберкнижки.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

НДФЛ-вычет за ЭКО

Всю сумму расходов на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) можно заявить в декларации 3-НДФЛ и получить на нее социальный налоговый вычет.

В общем случае размер вычета на лечение ограничен суммой в 150 тыс. рублей, но есть перечень дорогостоящих видов лечения и в этот список входит ЭКО.

Отпуск

Оплачиваемый отпуск обычно предоставляют на 28 дней, но часть из них — выходные. Депутаты предложили сделать подсчет дней отпуска более логичным и выгодным для работника. Дней отпуска все также будет 28, но они будут исключительно рабочими.

В результате сотрудники получат гарантированные 28 дней отпуска, а еще — дополнительные отпускные оплачиваемые дни.

Законопроект с такой поправкой в ТК РФ внесен в Госдуму.

Отгул

Пока сотрудник не отработает в выходной, день отдыха (отгул) за эту работу ему не положен.

Роструд предупреждает, что взять отгул заранее нельзя. Сначала работа, потом отдых, а не наоборот.

НДФЛ-вычет по заявлению

Социальные вычеты по НДФЛ можно получать не только по 3-НДФЛ, но и по заявлению в упрощенном порядке. Но чтобы ФНС сформировала такое предзаполненное заявление, нужна справка от поставщика услуг (медклиники, фитнес-центра и т. д.)

Такую справку выдают по заявлению. В нем надо указать, что справку надо направить в ФНС в электронном виде.

Сберкнижки

Храните свои деньги на банковских карточках? А кто-то до сих пор пользуется сберегательными книжками.

Герман Греф заверил, что банк будет работать с этим инструментом до тех пор, пока книжка есть хотя бы у одного клиента.

