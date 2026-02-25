Утренний бухгалтер № 6072. НДС на УСН, когда платить: по итогам 2025 или после превышения лимита в 2026

Налоговая служба пояснила на примерах, когда и в каких случаях упрощенцу нужно платить НДС.
Депутаты предлагают освободить от НДФЛ выплаты по больничному листу.
С 1 сентября 2026 года у малых предприятий появится право на упрощенный порядок специальной оценки условий труда. Раньше это мог делать только микробизнес.
Как через людей привить любовь бренду и организации, узнаете здесь.
Роструд: зарплату необходимо довести до МРОТ, а доплату – не нужно.
С 1 марта 2026 года вступит в силу закон, позволяющий увольнять мигрантов, если субъект РФ ввел ограничения на их привлечение.
Обсуждают бухгалтеры: зачем на АУСН отменили отчетность — с ней было бы легче работать.
Роструд: работник не может по личной инициативе использовать СИЗ лучшего качества, чем дали на работе.
Бухгалтерская конференция «Клерка» в онлайн-формате: подготовили гид по партнерским возможностям.
С 1 июля 2026 года в ЕФС-1 и ИЛС будут новые данные: закон.
⭐ Совет от редакции: Профессия маркетолог – 2026: практическая консультация с экспертом Алексеем Добрусиным — 27.02.2026, в 11:00 мск. Записаться.
📊Как бухгалтеру стать управленцем и зарабатывать больше
Не упустите шанс подняться по карьерной лестнице и стать незаменимым сотрудником для своего руководства. Пройдите курс повышения квалификации Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах.
Получите практические навыки работы с управленческой отчетностью, научитесь управленческому учету и автоматизации расчетов, основам бюджетирования и построения финансовых моделей и внедрите их в работу в своей компании.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 67% за 8 900 рублей.
Разборы законов
— Кто и как может возместить НДС в упрощенном порядке в 2026 году
Если по декларации НДС – к возмещению, то вернуть деньги можно в ускоренном порядке до завершения камеральной проверки.
— Какие проводки использовать для отражения медосмотра за счет средств компании и компенсации расходов. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно отразить в бухгалтерском учете медосмотр, оплаченный за счет компании, и компенсацию расходов на него.
— Нужно ли вновь созданным организациям сдавать бухгалтерскую отчетность и когда это делать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда нужно сдавать бухгалтерскую отчетность вновь созданным организациям и что входит в отчетность.
— ИФНС запрашивает документы за пределами трех лет: можно ли проигнорировать
Существует опасное заблуждение, из-за которого налогоплательщики теряли и теряют сотни тысяч рублей в виде штрафов – налоговики не вправе требовать документы за старые периоды. Но это далеко не так.
— Маркетплейсы – 2026: контроль ФНС и блокировка счетов. Конспект вебинара с видео
Обсудили основные изменения, которые коснутся селлеров в 2026 году. Что делать с НДС, как перейти на АУСН и как взять курс на обеление.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 24 февраля 2026 года
2 Минздрав дополнит основания выдачи больничных листов
3 Кабмин определил точный список документов для подтверждения права на НДС 10% при продаже детских товаров
4 По индикаторам риска доначислили зарплату на 87 млн рублей
5 ↕ Разрыв между самой большой и самой низкой зарплатой в РФ стал больше 200 тысяч (!) рублей
6 Депутаты предлагают обязательно согласовывать оклады и премии руководителей компаний с профсоюзом
7 📅 Выходные в марте 2026: будет ли сокращенный день в пятницу, 6 марта
8 ⏳ 25 февраля 2026 – последний день для представления налоговой отчетности
9 Как правильно оформить поставку, рассчитать таможенные платежи и получить вычет НДС: пошаговый алгоритм от эксперта
10 ❗ На АУСН сведения по работникам, их доходам и вычетам направляют в банк до выплат
11 Льготу по оплате капремонта могут ввести для молодых семей: законопроект-2026
12 Бизнес часто указывает неправильный код места представления декларации по налогу на прибыль
13 В ЕФС-1 и ИЛС будут новые данные: закон-2026
14 🔥 Последний день праздничных скидок! Онлайн-курсы по 3 500 рублей
15 Освободили от взносов компенсацию удаленщикам за использование своего оборудования: закон 2026 + еще важные новшества
16 👞 Роструд ответил, может ли работник сам купить СИЗ лучшего качества, чем дали на работе
17 С 2026 года в кодах КОСГУ есть изменения
18 За отсутствие домового чата в MAX будут штрафовать до 300 тысяч рублей
19 Будет больше оснований для отказа в выдаче патента иностранцам
20 Для мигрантов установят размер авансового платежа по НДФЛ
21 Бухгалтеры не понимают, зачем на АУСН отменили отчетность: с ней было бы легче работать
22 Импорт криптовалюты из ЕАЭС: нужно ли заявление о ввозе
23 Изменения в налоговых проверках с 2026 года: новые полномочия и инструменты ФНС
24 Без раздолжнителей можно было бы избежать 60% банкротств в 2025 году
25 Точка Банк: санкции не нарушат работу кредитной организации
26 💢 Минэкономразвития собирается расширять особые экономические зоны
27 Для оплаты работ и покупки товаров будут разные коды валютных операций
28 Новые требования МЧС к программам обучения: что изменилось для ответственного
29 Роструд: может ли очевидец несчастного случая быть членом комиссии по расследованию этого происшествия
30 С 1 марта 2026 — новые правила увольнения иностранных работников
31 ❔ Когда на УСН платить НДС: по итогам 2025 или после превышения лимита в 2026
32 Когда можно переносить отпуск без согласия сотрудника, кто такие платежные агенты, как списать дебиторскую задолженность: экспертные разборы за неделю
33 Великобритания внесла в санкционный список почти 300 позиций + комментарий от Точка Банка
34 Нилов предлагает ограничить сферу применения самозанятости
35 Магазины обяжут принимать подтверждение сведений о покупателях через MAX
36 ❔ Нужно ли доводить до МРОТ доплату в размере оклада, если оклад меньше МРОТ
37 Сдаем бухотчетность и декларацию за 2025 год вместе: «Клерк» организовал офлайн-семинар с аудитором Эльвирой Митюковой в Москве!
38 В 2026 году с рынка могут уйти 250-300 тысяч микропредприятий
39 Малые предприятия смогут проводить СОУТ в упрощенном порядке с 1 сентября 2026 года
40 Миронов предлагает освободить от НДФЛ выплаты по больничному
41 Отзыв согласия на обработку персданных могут упростить
42 Ставки по вкладам достигли минимума за два года
43 💪 Скидки для сильных бухгалтеров! Последний день онлайн-курсы по 3 500 рублей
Мероприятия
Налоговая проверка – все изменения 2026 гг. Стратегия защиты от допроса до суда
Дата проведения: 25 февраля, среда
С 1 марта 2026 полная перестройка обучения по пожарной безопасности: что изменилось для ответственного?
Дата проведения: 25 февраля, среда
Организация работы бизнеса при выездной налоговой проверке
Дата проведения: 25 февраля, среда
Строительство: все изменения 2026 г. Бухгалтерская и налоговая отчетность
Дата проведения: 26 февраля, четверг
УСН-2026 и как сдать декларацию за 2025 год без ошибок
Дата проведения: 26 февраля, четверг
Профессия маркетолог – 2026: практическая консультация с экспертом Алексеем Добрусиным
Дата проведения: 27 февраля, пятница
HR-рынок в 2026 году: кандидатский голод и источники для поиска специалистов
Дата проведения: 27 февраля, пятница
Якутия: Отчетность за 2025 г. Налоговая реформа 2026 г. Изменения в ФСБУ и налоговом контроле.
Дата проведения: 3 марта, вторник
Статьи
— Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении в 2026 году
При увольнении сотрудника ему надо выплатить не только зарплату за отработанные в текущем месяце дни, но и компенсацию за неиспользованный отпуск (КНО). Рассказываем, как ее посчитать.
— Утренний бухгалтер № 6071. «Безработным» москвичам доначислили налоги
УФНС по Москве сообщило о результатах проверки скрытых доходов неработающих москвичей.
— Какой налог платить с продажи земельного участка в 2026 году и когда налога не будет
Доход от продажи физлицом недвижимости (в том числе, земельного участка) облагается НДФЛ. Но иногда налога может не быть.
— Как зарегистрировать ИП в 2026 году: инструкция
Рассказываем, как все сделать быстро и не потратить вагон времени на мытарства с бумажками. Отметим, что глобальных изменений в процедуре регистрации ИП по сравнению с 2025 годом не произошло.
— Нужно ли дополнительно проводить акты возврата товара от Wildberries
Wildberries выставляет селлерам отдельные документы — «акты возврата товара». Нужно ли проводить их в 1С, или эта информация уже включена в еженедельный отчет о реализации?
— Все разъяснения Минфина и ФНС по туристическому налогу за 2025 год: обзор для бухгалтера.
Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по туристическому налогу. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.
— Инвестиции в отельную недвижимость: две стратегии в условиях снижения ключевой ставки
Согласно прогнозу ЦБ, к 2027 году ключевая ставка может опуститься до 7,5-8,5%, что неизбежно повлечет снижение доходности по банковским депозитам до 6-7% годовых. На этом фоне инвесторы все чаще обращают внимание на реальные активы, способные обеспечить опережающую доходность. Один из таких инструментов — гостиничная недвижимость на курортах.
— Как получать 100 000 рублей пассивного дохода на пенсии
Пассивный доход в 100 000 рублей к пенсии — это результат системы. В статье расскажем о стратегии, которая объединяет четыре источника дохода: государственные выплаты, арендную недвижимость, инвестиционный портфель и монетизацию личного опыта.
— Инструкция по охране труда в 2026 году: кто утверждает, как разработать
Разработка инструкции по охране труда — обязательное требование для всех работодателей в России. Рассказываем, кто несет ответственность за утверждение документов, как их разработать, а также какие требования закон предъявляет к содержанию инструкций по охране труда.
— Предельная база по страховым взносам-2026: как ее считают, на что она влияет, примеры расчетов
Чем выше предельная база, тем больше взносов платит бизнес и меньше пенсионных баллов зарабатывают люди.
— Коды видов валютных операций
Любые международные расчеты являются валютными операциями и подлежат контролю и классификации со стороны банков. Такие расчеты можно проводить как в рублях, так и в иностранной валюте. Но в любом случае вам нужно присвоить код валютной операции. Расскажем, что такое код валютной операции, что обозначает, где и как указывать.
— Как отражать в бухгалтерском учете платежи по лицензионному договору на использование товарного знака
При отражении платежей по лицензионному договору необходимо учитывать срок приобретения лицензионных прав, вид платежей и их сумму. Как отразить в бухгалтерском учете равные платежи по лицензионному договору на использование товарного знака свыше 12 месяцев?
— Арест счетов: где и как узнать, что наложили арест и как его снять
Нередко арест средств на карте оказывается сюрпризом для ее владельца. Рассказываем, где и как проверить наличие ареста на своем банковском счете, чтобы оперативно восстановить доступ к своим средствам.
— Безопасные условия труда: что должен знать работодатель
Что относится к безопасным условиям труда и какие обязанности по их обеспечению лежат на работодателе? Как закрепить эти условия в трудовом договоре и какая ответственность предусмотрена за нарушения?
— Рекламное обращение: основные правила и этапы создания
Что такое рекламное обращение и в чем его цель. Элементы и структура обращения. Подробно о том, как создать эффективное рекламное обращение и как часто нужно публиковать.
— Меняют правила сдачи ЕФС-1. 📌«Ночной бухгалтер» № 2122
В подразделе 1.1 формы ЕФС-1 для договоров ГПХ надо будет указывать условие о начислении взносов на травматизм.
Блоги компаний
Можно ли продавать на патенте маркированные товары?
Что бухгалтеру нужно знать о декларационной кампании — 2026: изменения и полезные материалы для подготовки
WoW подписка в России 2026: как купить World of Warcraft и оплатить игровое время
Штрафы и ответственность за неразмещение сведений в Федресурсе: что грозит бизнесу
Электронный обмен с военкоматами стал чуть ближе: в «1С:ЗУП» появились новые удобные опции и формы документов для отправки через реестр
Как покупать авиабилеты на зарубежных сайтах из России в 2026 году
Тренды ритейла — 2026: проблемы с кадрами, маркировка, ЭДО в логистике
Годовая отчетность 2025: как избежать штрафов за 6-НДФЛ и РСВ в условиях тотального контроля ФНС
Бухгалтерская конференция «Клерка» в онлайн-формате: безграничные возможности для продвижения
ТС ПИоТ, НДС 22%, АУСН — как бизнесу адаптироваться и работать в плюс в 2026 году
Промты для фото и нейросети для создания изображений: 20 промтов для реалистичных кадров
Какие налоги будут платить ООО и ИП в 2026 году
ВЭД: обзор главных изменений в 2026 году
Изменения в персонифицированном учете и в страховании от несчастных случаев в 2026 году: обзор
⚡️ Последний день онлайн-курсы по 3 500 рублей! Успейте купить по праздничным ценам
МРОТ: могут ли работодатели из Ростовской области отказаться от регионального соглашения по заработной плате
Экономия времени на документах: как онлайн-сервис PDF Маэстро помогает в рутинной работе
Консультации
Уплата страховых взносов за себя
ЕФС-1 при переводе работника с дистанционной работы в офис и с офиса на дистанционную работу
УСН доход страховые взносы 1% свыше 300тр
Добрый день. Работники организации на АУСН будет начисляться пенсия и баллы. Организация не платит страховые взносыза них.
Срок действия патента иностранного гражданина закончился в период отпуска
Утверждение бухгалтерской отчетности для субъектов МСП
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Ведущий бухгалтер Зарплата от 120000 до 155000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
— Главный бухгалтер Зарплата от 80000 ₽, Донецк, Полный день
— Бухгалтер-фрилансер Зарплата от 50000 до 100000 ₽, Санкт-Петербург, Гибкий график
— Младший бухгалтер Зарплата от 90000 до 110000 ₽, Москва, Полный день
— Помощник руководителя тендерных продаж Зарплата от 45000 ₽, , Гибкий график
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Бухгалтер по расчeту заработной платы
Трибуна
🔥Налоги 2026: как легально получить ставку 0% или 1% на УСН, и когда «простой переезд» больше не работает
Кейc:Продали землю “ не за ту сумму” — и налог посчитали от кадастра. Что делать и как не переплатить?
Лицензионный договор не зарегистрирован: его можно учитывать при расчете компенсации?
Еще раз про пояснения к отчетности для компаний, составляющих упрощенную бухгалтерскую отчетность
Как бухгалтеру вести канал в Max: пошаговое руководство
Пошаговый порядок действий при обнаружении ошибок в в банковских операциях на АУСН
💥Обзор новостей: пенсии 80-летним повысят с 1 марта, меняется расчет алиментов при начислении единого пособия, Дурова подозревают в содействии терроризму
Два месяца в «боковике»: готов ли индекс штурмовать 2800? Основные триггеры
Цена безопасности: как новый закон против мошенничества скажется на кошельках граждан
Поставщик обещает «завтра привезем»: что писать в претензии и когда идти в суд
Продали недвижимость с убытком: можно ли зачесть минус и перенести на будущее?
ИИ не способен выполнять функцию юридического ассистента
Как директору избежать субсидиарной ответственности: что проверяет суд
Важные изменения в маркировке «Честный Знак» с 1 марта 2026 года: что нужно знать бизнесу
✅ СФР невыгодно индексирует пенсии, тройное обложение взносами законно, в Москве налоговики взялись за «неработающих»: топ-10 новостей на «Клерке» (16-22.02.2026)
Почему в 2026 году стало опасно держать «нулевую» компанию🧾
Как учредителю избежать субсидиарной ответственности при банкротстве компании
ГИТ усиливает контроль за работой с самозанятыми
Взыскание задолженности с контрагента: как быстро взыскать задолженность и не потерять деньги
Документы
Минфин РФ: Письмо № от 07.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/41942 от 07.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/41959 от 07.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/41950 от 07.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-01-11/41892 от 07.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/41186 от 06.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/41373 от 06.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/41374 от 06.06.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/41474 от 06.06.2019
Последние темы форума
— Как в 1с выгрузить для ЭДО из отчета комитенту УПД на агентское вознаграждение?
— НКО-Ассоциация-платит ли директор с МРОТ?
— Мыслить на несколько шагов вперед
— Учет розничных услуг в 1С Бухгалтерия предприятия
— Есть ли алгоритм проверки РПК2 по выписки СЗИ-ИЛС из СФР\ПФР?
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию