Утренний бухгалтер № 6072. НДС на УСН, когда платить: по итогам 2025 или после превышения лимита в 2026

Статьи

— Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении в 2026 году

При увольнении сотрудника ему надо выплатить не только зарплату за отработанные в текущем месяце дни, но и компенсацию за неиспользованный отпуск (КНО). Рассказываем, как ее посчитать.

— Утренний бухгалтер № 6071. «Безработным» москвичам доначислили налоги

УФНС по Москве сообщило о результатах проверки скрытых доходов неработающих москвичей.

— Какой налог платить с продажи земельного участка в 2026 году и когда налога не будет

Доход от продажи физлицом недвижимости (в том числе, земельного участка) облагается НДФЛ. Но иногда налога может не быть.

— Как зарегистрировать ИП в 2026 году: инструкция

Рассказываем, как все сделать быстро и не потратить вагон времени на мытарства с бумажками. Отметим, что глобальных изменений в процедуре регистрации ИП по сравнению с 2025 годом не произошло.

— Нужно ли дополнительно проводить акты возврата товара от Wildberries

Wildberries выставляет селлерам отдельные документы — «акты возврата товара». Нужно ли проводить их в 1С, или эта информация уже включена в еженедельный отчет о реализации?

— Все разъяснения Минфина и ФНС по туристическому налогу за 2025 год: обзор для бухгалтера.

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по туристическому налогу. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

— Инвестиции в отельную недвижимость: две стратегии в условиях снижения ключевой ставки

Согласно прогнозу ЦБ, к 2027 году ключевая ставка может опуститься до 7,5-8,5%, что неизбежно повлечет снижение доходности по банковским депозитам до 6-7% годовых. На этом фоне инвесторы все чаще обращают внимание на реальные активы, способные обеспечить опережающую доходность. Один из таких инструментов — гостиничная недвижимость на курортах.

— Как получать 100 000 рублей пассивного дохода на пенсии

Пассивный доход в 100 000 рублей к пенсии — это результат системы. В статье расскажем о стратегии, которая объединяет четыре источника дохода: государственные выплаты, арендную недвижимость, инвестиционный портфель и монетизацию личного опыта.

— Инструкция по охране труда в 2026 году: кто утверждает, как разработать

Разработка инструкции по охране труда — обязательное требование для всех работодателей в России. Рассказываем, кто несет ответственность за утверждение документов, как их разработать, а также какие требования закон предъявляет к содержанию инструкций по охране труда.

— Предельная база по страховым взносам-2026: как ее считают, на что она влияет, примеры расчетов

Чем выше предельная база, тем больше взносов платит бизнес и меньше пенсионных баллов зарабатывают люди.

— Коды видов валютных операций

Любые международные расчеты являются валютными операциями и подлежат контролю и классификации со стороны банков. Такие расчеты можно проводить как в рублях, так и в иностранной валюте. Но в любом случае вам нужно присвоить код валютной операции. Расскажем, что такое код валютной операции, что обозначает, где и как указывать.

— Как отражать в бухгалтерском учете платежи по лицензионному договору на использование товарного знака

При отражении платежей по лицензионному договору необходимо учитывать срок приобретения лицензионных прав, вид платежей и их сумму. Как отразить в бухгалтерском учете равные платежи по лицензионному договору на использование товарного знака свыше 12 месяцев?

— Арест счетов: где и как узнать, что наложили арест и как его снять

Нередко арест средств на карте оказывается сюрпризом для ее владельца. Рассказываем, где и как проверить наличие ареста на своем банковском счете, чтобы оперативно восстановить доступ к своим средствам.

— Безопасные условия труда: что должен знать работодатель

Что относится к безопасным условиям труда и какие обязанности по их обеспечению лежат на работодателе? Как закрепить эти условия в трудовом договоре и какая ответственность предусмотрена за нарушения?

— Рекламное обращение: основные правила и этапы создания

Что такое рекламное обращение и в чем его цель. Элементы и структура обращения. Подробно о том, как создать эффективное рекламное обращение и как часто нужно публиковать.

— Меняют правила сдачи ЕФС-1. 📌«Ночной бухгалтер» № 2122

В подразделе 1.1 формы ЕФС-1 для договоров ГПХ надо будет указывать условие о начислении взносов на травматизм.