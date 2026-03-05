График выплаты пенсий и пособий в апреле 2026

График выплаты пособий в апреле 2026

В апреле придут пособия за март. Если дата получения выплаты выпадает на выходной, то ее проведут в предшествующий рабочий день. На карту «Мир» пособия перечислят:

Какое пособие выплатят Дата выплаты Единое пособие, а также выплаты на детей, беременным, детям военнослужащих и неработающим 3 апреля Выплата из материнского капитала на детей до 3-х лет 3 апреля Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 8 апреля

Если выплаты переводят через почтовые отделения, то они поступят с 1 по 25 число месяца. Конкретные даты зависят от графика работы почты и времени перечисления из СФР.