График выплаты пенсий и пособий в апреле 2026

График выплаты пособий в апреле 2026
В апреле придут пособия за март. Если дата получения выплаты выпадает на выходной, то ее проведут в предшествующий рабочий день. На карту «Мир» пособия перечислят:
Какое пособие выплатят
Дата выплаты
Единое пособие, а также выплаты на детей, беременным, детям военнослужащих и неработающим
3 апреля
Выплата из материнского капитала на детей до 3-х лет
3 апреля
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
8 апреля
Если выплаты переводят через почтовые отделения, то они поступят с 1 по 25 число месяца. Конкретные даты зависят от графика работы почты и времени перечисления из СФР.
График выплаты пенсий в апреле 2026
Пенсии в апреле выплатят в общем порядке. Переносы связаны с тем, что установленные даты выплаты выпадают на выходные дни.
Обычная дата выплаты
Дата переноса
4—5 апреля
3 апреля
11—12 апреля
10 апреля
18—19 апреля
17 апреля
25 апреля
24 апреля
Как узнать свою дату получения пенсии
Чтобы узнать дату получения пенсии необходимо воспользоваться сайтом СФР:
Зайдите на сайт СФР.
Выберите регион.
В открывшемся окне пролистайте до раздела «Информация для жителей региона», нажмите на вкладку «Гражданам» и выберите раздел «Пенсионное обеспечение».
Нажмите на «График выплаты пенсии».
