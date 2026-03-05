КПП УСН Акц моб
График выплаты пенсий и пособий в апреле 2026

В апреле пенсии и пособия перечислят в общем порядке. Когда ждать выплату — рассказываем в статье.

Автор

График выплаты пособий в апреле 2026

В апреле придут пособия за март. Если дата получения выплаты выпадает на выходной, то ее проведут в предшествующий рабочий день. На карту «Мир» пособия перечислят:

Какое пособие выплатят

Дата выплаты

Единое пособие, а также выплаты на детей, беременным, детям военнослужащих и неработающим

3 апреля

Выплата из материнского капитала на детей до 3-х лет

3 апреля

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

8 апреля

Если выплаты переводят через почтовые отделения, то они поступят с 1 по 25 число месяца. Конкретные даты зависят от графика работы почты и времени перечисления из СФР.

График выплаты пенсий в апреле 2026

Пенсии в апреле выплатят в общем порядке. Переносы связаны с тем, что установленные даты выплаты выпадают на выходные дни.

Обычная дата выплаты

Дата переноса

4—5 апреля

3 апреля

11—12 апреля

10 апреля

18—19 апреля

17 апреля

25 апреля

24 апреля

Как узнать свою дату получения пенсии

Чтобы узнать дату получения пенсии необходимо воспользоваться сайтом СФР:

Скриншот главной страницы официального сайта СФР

  • Выберите регион.

Скриншот выбора региона на официальном сайте СФР

  • В открывшемся окне пролистайте до раздела «Информация для жителей региона», нажмите на вкладку «Гражданам» и выберите раздел «Пенсионное обеспечение».

Скриншот информации для жителей региона СПб на официальном сайте СФР

  • Нажмите на «График выплаты пенсии».

Скриншот перечня графиков выплаты пенсий по месяцам в СПб на официальном сайте СФР

