Утренний бухгалтер № 6079. Подготовлены контрольные соотношения для новой формы декларации по НДС

Статьи

— 5 марта — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

5 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 5 марта.

— Как посмотреть электронный больничный лист работнику и работодателю

Больничные листки сейчас (за редким исключением) оформляются только в электронном виде. Оформленный больничный через электронные сервисы сразу же видит как сам работник, так и его работодатель.

— Завещание или дарственная — что лучше и дешевле в 2026 году

Передача недвижимости близким людям — ответственный шаг, который требует тщательного подхода. Дарственная и завещание являются двумя распространенными способами передачи квартиры наследникам, однако каждый из них имеет свои особенности и последствия. Какой вариант выбрать — рассказываем в статье.

— Анализ ликвидности баланса: методика с примером

Что такое ликвидность баланса, как сгруппировать А1–А4 и П1–П4, посчитать коэффициенты ликвидности и по примеру баланса оценить платежеспособность и риски кассовых разрывов.

— Утренний бухгалтер № 6078. Президент: силовики должны принимать участие в обелении экономики

Задача внутренних органов — «обеспечить дальнейшую декриминализацию потребительского рынка».

— Нужно ли заявление о приеме на работу для трудоустройства сотрудника

При трудоустройстве работодатель запрашивает у сотрудника множество документов. Нужно ли заявление о приеме на работу для трудоустройства?

— Как в бухгалтерском учете отразить частичную ликвидацию ОС

Если основное средство непригодно для дальнейшей эксплуатации, его можно частично или полностью ликвидировать. Рассказываем, как отразить операцию в бухгалтерском учете.

— Как списать бракованную продукцию в бухучете, если нельзя установить виновных лиц

Организация работает по давальческой схеме. Брак в продукции она обнаруживает только перед отправкой покупателю, и виновных лиц установить не получается. Как списывать бракованную продукцию в бухучете?

— Какие сроки выплаты зарплаты и аванса в 2026 году

Разберем, какие сроки установлены законом, какие даты стоит выбрать для выплаты зарплаты, как рассчитать размер аванса и другие важные зарплатные вопросы .

— Новые поправки в НК-2026 для малого бизнеса: для кого они полезны, а кому бесполезны. Разбираем на примерах. Комментирует эксперт

Если ИП на ПСН в 2025 году заранее прочитал все риски и вовремя перешел на УСН, для него новые поправки не принесут никакой пользы. А если он в 2025 году упустил срок для перехода на УСН, то предложения Минфина для него – благо.

— Как молодому специалисту получить льготы: виды, условия и нюансы

Меры поддержки молодых специалистов — это государственные субсидии; компенсации и стимулирующие доплаты, ссуды на обустройство и прочие выплаты работодателей.

— График выплаты пенсий и пособий в апреле 2026

В апреле пенсии и пособия перечислят в общем порядке. Когда ждать выплату — рассказываем в статье.

— Печатные формы в 1С:Бухгалтерия 3.0. Как отредактировать макет: добавить логотип, текст

Иногда нужно внести изменения в печатную форму документа, которая есть в программе, под свои задачи. Это может быть изменение шрифта, добавление какого-то текста, логотипа, подписи факсимиле и т.д.

— 6 марта — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

6 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 6 марта.

— Европротокол при ДТП в 2026 году: как правильно оформить, образец

Европротокол при ДТП в 2026 году: когда можно оформить аварию без ГИБДД, какие лимиты выплат по ОСАГО действуют, как пошагово заполнить извещение и не допустить ошибок.

— Что делать, если работодатель принуждает уволиться по собственному желанию

Нередко работодатели подталкивают работника к увольнению по собственному желанию. Рассказываем, законна ли такая практика и что делать сотруднику.