КПП УСН Акц моб
🔴 Вебинар: АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения →
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 6079. Подготовлены контрольные соотношения для новой формы декларации по НДС

Отчитаться по НДС за I квартал 2026 года нужно будет уже по обновленной форме.

Декларацию по НДС нужно будет сдать по новой форме. Проверить ее можно по контрольным соотношениям.

Вводят еще один индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми.

БМЦ: изменение элементов амортизации всегда затрагивает данные отчетного периода, а будущие периоды может не затрагивать.

После перехода на АУСН декларацию по УСН подают в стандартные по НК РФ сроки.

Как автоматизация финансов помогает управлять бизнесом в реальном времени, узнаете здесь.

Роструд: компенсационную выплату за работу, отклоняющуюся от нормальных условий, не обязательно устанавливать сверх доплаты до МРОТ.

Реорганизация организации – это не основание для расторжения трудового договора с бухгалтером.

⭐ Совет от редакции: Заполните декларацию по УСН за 2025 год вместе с аудитором, чтобы не сделать ошибок и не получить претензий налоговиков. Приходите на мастер-класс 11.03.2026, в 11:00 мск. Записаться.

⚡Защитите бизнес от штрафов — обучите сотрудников вовремя!

За отсутствие обучения охране труда предусмотрены серьезные штрафы — до 130 тыс. руб. за каждого сотрудника по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП.  Научитесь оценивать риски на производстве, а также организовывать безопасную работу и предотвращать штрафы с комплектом курсов «Обязательное обучение по охране труда. Комплект‑максимум»

После прохождения вы сможете оптимизировать систему охраны труда, разберетесь со всеми требованиями законодательства, получите документы об обучении, которые мы передадим в реестр Минтруда.

Цена комплекта со скидкой 32%: 5 900 руб. вместо 8 700 руб.

Записаться

Разборы законов

Какие нюансы стоит учесть на АУСН при работе с иностранцем. Мини-курс

В мини-курсе разберем, что нужно учитывать при работе с нерезидентами на АУСН.

Как составить и подать пояснения к декларации по НДС

Требования пояснения по НДС-декларации — это еще не штраф. Главное — это разобраться в причинах, правильно отреагировать и соблюсти сроки.

УСН-2026: как отчитаться за 2025 год и работать без ошибок в новом году. Конспект вебинара с видео

Разбираем важные аспекты и особенности учета на УСН: правила, которые нужно учесть при подготовке отчетности за 2025 год, изменения 2026 года, возможности и варианты применения спецрежимов в текущем году, нюансы работы с НДС.

Нужно ли вновь созданным организациям сдавать бухгалтерскую отчетность и когда это делать. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда нужно сдавать бухгалтерскую отчетность вновь созданным организациям и что входит в отчетность.

ФНС приостановила операции по счету: как разблокировать и когда подавать заявление. Мини-курс

В какой срок подавать заявление об отмене приостановления операций по счетам? Расскажем по порядку.

Новости

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 5 марта 2026 года

2 Россияне считают, что подработка помогает найти свое призвание

3 Путин: в России построили 1,7 тысяч новых школ и детских садов с 2019 года

4 15% жилья строится с отставанием в полгода и больше

5 ⌛ 5 марта 2026 – последний день для отправки информации о доходах и расходах на АУСН

6 Штрафы за перевозку в такси без полиса ОСГОП уменьшены в разы

7 ❌ Отказаться от полученного вычета нельзя

8 ❔ Зарплата за январь в феврале: какой месяц указать в ЛК АУСН

9 ФНС уточнила, как учитывать доход по агентскому договору при АУСН

10 ❕ Путин поручил правительству проанализировать высокие штрафы для самозанятых

11 ❓ Можно ли уволить главбуха при реорганизации: позиция Роструда

12 Часть почтовых отделений предлагают передать маркетплейсам по франшизе. Комментарий АУРЭК — автора инициативы

13 🙎 Назвали средние зарплаты в «женских» профессиях в 2026 году: сколько получает бухгалтер

14 👍 С 1 апреля 2026 переплаты по краткосрочным займам будут ограничены

15 ❗ Для новой формы НДС-декларации в 2026 подготовили контрольные соотношения

16 Путин: фиктивное трудоустройство инвалидов нужно пресекать

17 Пострадавший работник по закону может не давать объяснения: что делать комиссии

18 Открыли и сразу закрыли депозит в неуполномоченном банке – утрачено ли право на АУСН?

19 С 2026 года в НК уточнили условия применения повышающего коэффициента для налога на прибыль

20 ИП с льготным ОКВЭД продает свои товары на маркетплейсе: есть ли право на пониженные взносы

21 Трибуна.Pro — это про SEO: ваши статьи становятся открытыми для анонимных читателей и поисковиков, а ссылки — прямыми

22 ⚡️ Весенняя акция для сильных духом бухгалтеров! Дарим необычные подарки к 8 Марта

23 Роструд: доплата за ненормированный рабочий день входит в МРОТ

24 Страховщики готовы к росту обращений из-за ситуации на Ближнем Востоке

25 При переходе с УСН на АУСН особенностей сдачи последней декларации нет, но все же есть

26 Верховный суд: туроператоры должны возвращать деньги за несостоявшееся путешествие

27 ⚖️ Какие законы вступают в силу в марте 2026 года. Выпуск № 34 подкаста «Налоговое утро»

28 Нилов рассказал о планах повышения МРОТ до 2030 года

29 ✅ При изменении элементов амортизации нельзя корректировать только будущие периоды – рекомендация БМЦ

30 😓 Слабые места бухгалтера на УСН 2026: чему учиться, чтобы избежать частых ошибок

31 ❗ Будет еще один индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми

32 Депутаты предлагают увеличить выплаты по ОСАГО: законопроект-2026

33 Самозанятых среди студентов за год стало вдвое больше: эксперт назвал причины

34 6 главных ошибок бизнеса в управлении финансами

35 📷 В Москве начали проверять ОСАГО по камерам: каждый четвертый водитель без полиса

36 📦 Понятия отказа от покупки и возврата предлагают четко разграничить

37 Запчасти и электроника могут подорожать на 30% из-за ситуации на Ближнем Востоке

38 ВТБ переведет к себе 1,3 млн кредитов Почта Банка

39 💥 Освойте бухучет с нуля — купите профкурс и получите углубленные курсы по зарплате и кадрам бесплатно

40 🚖 Минпромторг актуализировал список локализованных автомобилей

41 💰 Средние зарплаты в двух отраслях превысили 400 тыс.

42 16% сотрудников возьмут отпуск или отгул, чтобы продлить выходные на 8 Марта

43 ФНС: должен ли учредитель после исключения платить НДФЛ с полученной доли

Мероприятия

Статьи

5 марта — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

5 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 5 марта.

Как посмотреть электронный больничный лист работнику и работодателю

Больничные листки сейчас (за редким исключением) оформляются только в электронном виде. Оформленный больничный через электронные сервисы сразу же видит как сам работник, так и его работодатель.

Завещание или дарственная — что лучше и дешевле в 2026 году

Передача недвижимости близким людям — ответственный шаг, который требует тщательного подхода. Дарственная и завещание являются двумя распространенными способами передачи квартиры наследникам, однако каждый из них имеет свои особенности и последствия. Какой вариант выбрать — рассказываем в статье.

Анализ ликвидности баланса: методика с примером

Что такое ликвидность баланса, как сгруппировать А1–А4 и П1–П4, посчитать коэффициенты ликвидности и по примеру баланса оценить платежеспособность и риски кассовых разрывов.

Утренний бухгалтер № 6078. Президент: силовики должны принимать участие в обелении экономики

Задача внутренних органов — «обеспечить дальнейшую декриминализацию потребительского рынка».

Нужно ли заявление о приеме на работу для трудоустройства сотрудника

При трудоустройстве работодатель запрашивает у сотрудника множество документов. Нужно ли заявление о приеме на работу для трудоустройства?

Как в бухгалтерском учете отразить частичную ликвидацию ОС

Если основное средство непригодно для дальнейшей эксплуатации, его можно частично или полностью ликвидировать. Рассказываем, как отразить операцию в бухгалтерском учете.

Как списать бракованную продукцию в бухучете, если нельзя установить виновных лиц

Организация работает по давальческой схеме. Брак в продукции она обнаруживает только перед отправкой покупателю, и виновных лиц установить не получается. Как списывать бракованную продукцию в бухучете?

Какие сроки выплаты зарплаты и аванса в 2026 году

Разберем, какие сроки установлены законом, какие даты стоит выбрать для выплаты зарплаты, как рассчитать размер аванса и другие важные зарплатные вопросы .

Новые поправки в НК-2026 для малого бизнеса: для кого они полезны, а кому бесполезны. Разбираем на примерах. Комментирует эксперт

Если ИП на ПСН в 2025 году заранее прочитал все риски и вовремя перешел на УСН, для него новые поправки не принесут никакой пользы. А если он в 2025 году упустил срок для перехода на УСН, то предложения Минфина для него – благо.

Как молодому специалисту получить льготы: виды, условия и нюансы

Меры поддержки молодых специалистов — это государственные субсидии; компенсации и стимулирующие доплаты, ссуды на обустройство и прочие выплаты работодателей.

График выплаты пенсий и пособий в апреле 2026

В апреле пенсии и пособия перечислят в общем порядке. Когда ждать выплату — рассказываем в статье.

Печатные формы в 1С:Бухгалтерия 3.0. Как отредактировать макет: добавить логотип, текст

Иногда нужно внести изменения в печатную форму документа, которая есть в программе, под свои задачи. Это может быть изменение шрифта, добавление какого-то текста, логотипа, подписи факсимиле и т.д.

6 марта — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

6 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 6 марта.

Европротокол при ДТП в 2026 году: как правильно оформить, образец

Европротокол при ДТП в 2026 году: когда можно оформить аварию без ГИБДД, какие лимиты выплат по ОСАГО действуют, как пошагово заполнить извещение и не допустить ошибок.

Что делать, если работодатель принуждает уволиться по собственному желанию

Нередко работодатели подталкивают работника к увольнению по собственному желанию. Рассказываем, законна ли такая практика и что делать сотруднику.

Блоги компаний

Налоговые и бухгалтерские изменения недели (26.02-05.03): что важно учесть бизнесу уже сейчас

💫 Акция для самых лучших бухгалтеров! Дарим три онлайн-курса при покупке профкурса до 9 марта

Годовой отчет: составляем по новым правилам. Проверьте правильность заполнения при помощи наших материалов.

Иностранная карта: как получить виртуальную карту онлайн в 2026 году

Отчеты, без которых бизнес не выживет в 2026 году

Продать USDT за рубли в 2026: как вывести крипту быстро и без риска

Массовые блокировки Alipay и WeChat в 2026 году: как P2P-обмен через USDT убивает ваш кошелек

Цифровой юань (e-CNY): троянский конь Китая или двигатель новой экономики

Закон о защите русского языка: полный разбор

Новые изменения в банковских гарантиях на 2026 год

Нейросеть для генерации текста: как быстро создать красивый и естественный текст онлайн

Утрата льготы по НДС: когда возникает обязанность начислять налог

Топ ошибок в 1С, из-за которых вашу годовую отчетность 2025 не примет налоговая 🙅♀️

Как сделать фото с букетом в нейросети: готовые промпты для фотосессии

Как составить объявление о поиске самозанятого, чтобы избежать штрафов от ФНС

💪 Наберитесь смелости для работы на новом участке, а мы поддержим! Онлайн-курсы в подарок

Новые правила маркировки: блокировки без уведомлений, переход меха на Data Matrix и расширение перечней товаров

Как бухгалтеру увеличить доход в 2026 году

Консультации

Страховые взносы по дополнительному тарифу (2%)

Виртуальный возврат

Заполнение строки Грузоотправитель в УПД

прием на работу иностранца с патентом

Экологический сбор от Росприроднадзора

Перепродажа импортного товара, купленного у российского поставщика: нужно ли указывать номер ГТД и страну происхождения в счете-фактуре?

Ндфл с аренды

Формирование записей по регистрам КУДиР при «Продаже со склада комиссионера» в 1С по озон

Сумма в уведомление о выкупе товара для продажи в ЕАЭС от ВБ ниже, чем сумма отгрузки в 1С

Валютный контроль

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Помощник бухгалтера в бухгалтерскую компанию

Главный бухгалтер

Трибуна

Налог на хаос. Часть 3: закладки в коде, подписки на подрядчика и другие способы держать вас на крючке

Судебные расходы по иску о нарушении интеллектуальных прав: мелочь, которая бережет деньги

Шаблон электронного ответа на требование ФНС по новым форматам

💥Обзор новостей: МВД должно принять участие в обелении экономики, лицензирование табачной розницы отложили, в ГД призвали отказаться от показа фильма «Красотка»

🏭 Регионы, где экономика держится на одном работодателе — риски для инвестора

Слишком много причин для коррекции. К чему готовиться инвестору

Предложение инвесторов в проект: как подготовить бизнес к привлечению частных вложений

Сертификация Яндекс.Директ 2026

⚡Почему я ушел из ФНС после 12 лет работы

ИП на патенте, которые в 2025 году превысили лимит 20 млн. Это хайп инфоблогеров или «налоговая реформа 3.0»

ЧЕК—ЛИСТ: Финансовая отчетность КИК за 2024 финансовый год и аудит

Как переместить маркированные остатки между юрлицами с сохранением кодов маркировки?

⚡️Облигации Энерготехсервис на размещении

МСФО как язык бизнеса: как заговорить на нем с инвесторами

10 вопросов для экспресс-аудита вашего баланса

Где НК не дописали: 12 пробелов, из-за которых бухгалтеры седеют, а инспекторы радуются

Что делать, если поставщик прислал товары без кодов маркировки

Запрет иностранных слов с 1 марта 2026: разбираем, что изменилось на самом деле?

Профессиональные налоговые вычеты для ИП: как учесть расходы в 1С и заполнить 3-НДФЛ

Расовая дискриминация по налогам, месть Трампа, налоги на отдых и посылки в обзоре

Документы

Последние темы форума

Как упростить себе жизнь и избежать ошибок

Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.

Она закрывает сразу несколько задач:

  • Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.

  • ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.

  • Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.

  • Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.

  • Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.

  • Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.

С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:

И это не реклама!

Оформить подписку

Начать дискуссию

ГлавнаяАкция 1+3