Утренний бухгалтер № 6079. Подготовлены контрольные соотношения для новой формы декларации по НДС

Декларацию по НДС нужно будет сдать по новой форме. Проверить ее можно по контрольным соотношениям.
Вводят еще один индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми.
БМЦ: изменение элементов амортизации всегда затрагивает данные отчетного периода, а будущие периоды может не затрагивать.
После перехода на АУСН декларацию по УСН подают в стандартные по НК РФ сроки.
Как автоматизация финансов помогает управлять бизнесом в реальном времени, узнаете здесь.
Роструд: компенсационную выплату за работу, отклоняющуюся от нормальных условий, не обязательно устанавливать сверх доплаты до МРОТ.
Реорганизация организации – это не основание для расторжения трудового договора с бухгалтером.
Разборы законов
— Какие нюансы стоит учесть на АУСН при работе с иностранцем. Мини-курс
В мини-курсе разберем, что нужно учитывать при работе с нерезидентами на АУСН.
— Как составить и подать пояснения к декларации по НДС
Требования пояснения по НДС-декларации — это еще не штраф. Главное — это разобраться в причинах, правильно отреагировать и соблюсти сроки.
— УСН-2026: как отчитаться за 2025 год и работать без ошибок в новом году. Конспект вебинара с видео
Разбираем важные аспекты и особенности учета на УСН: правила, которые нужно учесть при подготовке отчетности за 2025 год, изменения 2026 года, возможности и варианты применения спецрежимов в текущем году, нюансы работы с НДС.
— Нужно ли вновь созданным организациям сдавать бухгалтерскую отчетность и когда это делать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, когда нужно сдавать бухгалтерскую отчетность вновь созданным организациям и что входит в отчетность.
— ФНС приостановила операции по счету: как разблокировать и когда подавать заявление. Мини-курс
В какой срок подавать заявление об отмене приостановления операций по счетам? Расскажем по порядку.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 5 марта 2026 года
2 Россияне считают, что подработка помогает найти свое призвание
3 Путин: в России построили 1,7 тысяч новых школ и детских садов с 2019 года
4 15% жилья строится с отставанием в полгода и больше
5 ⌛ 5 марта 2026 – последний день для отправки информации о доходах и расходах на АУСН
6 Штрафы за перевозку в такси без полиса ОСГОП уменьшены в разы
7 ❌ Отказаться от полученного вычета нельзя
8 ❔ Зарплата за январь в феврале: какой месяц указать в ЛК АУСН
9 ФНС уточнила, как учитывать доход по агентскому договору при АУСН
10 ❕ Путин поручил правительству проанализировать высокие штрафы для самозанятых
11 ❓ Можно ли уволить главбуха при реорганизации: позиция Роструда
12 Часть почтовых отделений предлагают передать маркетплейсам по франшизе. Комментарий АУРЭК — автора инициативы
13 🙎 Назвали средние зарплаты в «женских» профессиях в 2026 году: сколько получает бухгалтер
14 👍 С 1 апреля 2026 переплаты по краткосрочным займам будут ограничены
15 ❗ Для новой формы НДС-декларации в 2026 подготовили контрольные соотношения
16 Путин: фиктивное трудоустройство инвалидов нужно пресекать
17 Пострадавший работник по закону может не давать объяснения: что делать комиссии
18 Открыли и сразу закрыли депозит в неуполномоченном банке – утрачено ли право на АУСН?
19 С 2026 года в НК уточнили условия применения повышающего коэффициента для налога на прибыль
20 ИП с льготным ОКВЭД продает свои товары на маркетплейсе: есть ли право на пониженные взносы
23 Роструд: доплата за ненормированный рабочий день входит в МРОТ
24 Страховщики готовы к росту обращений из-за ситуации на Ближнем Востоке
25 При переходе с УСН на АУСН особенностей сдачи последней декларации нет, но все же есть
26 Верховный суд: туроператоры должны возвращать деньги за несостоявшееся путешествие
27 ⚖️ Какие законы вступают в силу в марте 2026 года. Выпуск № 34 подкаста «Налоговое утро»
28 Нилов рассказал о планах повышения МРОТ до 2030 года
29 ✅ При изменении элементов амортизации нельзя корректировать только будущие периоды – рекомендация БМЦ
30 😓 Слабые места бухгалтера на УСН 2026: чему учиться, чтобы избежать частых ошибок
31 ❗ Будет еще один индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми
32 Депутаты предлагают увеличить выплаты по ОСАГО: законопроект-2026
33 Самозанятых среди студентов за год стало вдвое больше: эксперт назвал причины
34 6 главных ошибок бизнеса в управлении финансами
35 📷 В Москве начали проверять ОСАГО по камерам: каждый четвертый водитель без полиса
36 📦 Понятия отказа от покупки и возврата предлагают четко разграничить
37 Запчасти и электроника могут подорожать на 30% из-за ситуации на Ближнем Востоке
38 ВТБ переведет к себе 1,3 млн кредитов Почта Банка
40 🚖 Минпромторг актуализировал список локализованных автомобилей
41 💰 Средние зарплаты в двух отраслях превысили 400 тыс.
42 16% сотрудников возьмут отпуск или отгул, чтобы продлить выходные на 8 Марта
43 ФНС: должен ли учредитель после исключения платить НДФЛ с полученной доли
Статьи
— 5 марта — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
5 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 5 марта.
— Как посмотреть электронный больничный лист работнику и работодателю
Больничные листки сейчас (за редким исключением) оформляются только в электронном виде. Оформленный больничный через электронные сервисы сразу же видит как сам работник, так и его работодатель.
— Завещание или дарственная — что лучше и дешевле в 2026 году
Передача недвижимости близким людям — ответственный шаг, который требует тщательного подхода. Дарственная и завещание являются двумя распространенными способами передачи квартиры наследникам, однако каждый из них имеет свои особенности и последствия. Какой вариант выбрать — рассказываем в статье.
— Анализ ликвидности баланса: методика с примером
Что такое ликвидность баланса, как сгруппировать А1–А4 и П1–П4, посчитать коэффициенты ликвидности и по примеру баланса оценить платежеспособность и риски кассовых разрывов.
— Утренний бухгалтер № 6078. Президент: силовики должны принимать участие в обелении экономики
Задача внутренних органов — «обеспечить дальнейшую декриминализацию потребительского рынка».
— Нужно ли заявление о приеме на работу для трудоустройства сотрудника
При трудоустройстве работодатель запрашивает у сотрудника множество документов. Нужно ли заявление о приеме на работу для трудоустройства?
— Как в бухгалтерском учете отразить частичную ликвидацию ОС
Если основное средство непригодно для дальнейшей эксплуатации, его можно частично или полностью ликвидировать. Рассказываем, как отразить операцию в бухгалтерском учете.
— Как списать бракованную продукцию в бухучете, если нельзя установить виновных лиц
Организация работает по давальческой схеме. Брак в продукции она обнаруживает только перед отправкой покупателю, и виновных лиц установить не получается. Как списывать бракованную продукцию в бухучете?
— Какие сроки выплаты зарплаты и аванса в 2026 году
Разберем, какие сроки установлены законом, какие даты стоит выбрать для выплаты зарплаты, как рассчитать размер аванса и другие важные зарплатные вопросы .
— Новые поправки в НК-2026 для малого бизнеса: для кого они полезны, а кому бесполезны. Разбираем на примерах. Комментирует эксперт
Если ИП на ПСН в 2025 году заранее прочитал все риски и вовремя перешел на УСН, для него новые поправки не принесут никакой пользы. А если он в 2025 году упустил срок для перехода на УСН, то предложения Минфина для него – благо.
— Как молодому специалисту получить льготы: виды, условия и нюансы
Меры поддержки молодых специалистов — это государственные субсидии; компенсации и стимулирующие доплаты, ссуды на обустройство и прочие выплаты работодателей.
— График выплаты пенсий и пособий в апреле 2026
В апреле пенсии и пособия перечислят в общем порядке. Когда ждать выплату — рассказываем в статье.
— Печатные формы в 1С:Бухгалтерия 3.0. Как отредактировать макет: добавить логотип, текст
Иногда нужно внести изменения в печатную форму документа, которая есть в программе, под свои задачи. Это может быть изменение шрифта, добавление какого-то текста, логотипа, подписи факсимиле и т.д.
— 6 марта — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
6 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 6 марта.
— Европротокол при ДТП в 2026 году: как правильно оформить, образец
Европротокол при ДТП в 2026 году: когда можно оформить аварию без ГИБДД, какие лимиты выплат по ОСАГО действуют, как пошагово заполнить извещение и не допустить ошибок.
— Что делать, если работодатель принуждает уволиться по собственному желанию
Нередко работодатели подталкивают работника к увольнению по собственному желанию. Рассказываем, законна ли такая практика и что делать сотруднику.
Трибуна
Налог на хаос. Часть 3: закладки в коде, подписки на подрядчика и другие способы держать вас на крючке
Судебные расходы по иску о нарушении интеллектуальных прав: мелочь, которая бережет деньги
Шаблон электронного ответа на требование ФНС по новым форматам
💥Обзор новостей: МВД должно принять участие в обелении экономики, лицензирование табачной розницы отложили, в ГД призвали отказаться от показа фильма «Красотка»
🏭 Регионы, где экономика держится на одном работодателе — риски для инвестора
Слишком много причин для коррекции. К чему готовиться инвестору
Предложение инвесторов в проект: как подготовить бизнес к привлечению частных вложений
Сертификация Яндекс.Директ 2026
⚡Почему я ушел из ФНС после 12 лет работы
ИП на патенте, которые в 2025 году превысили лимит 20 млн. Это хайп инфоблогеров или «налоговая реформа 3.0»
ЧЕК—ЛИСТ: Финансовая отчетность КИК за 2024 финансовый год и аудит
Как переместить маркированные остатки между юрлицами с сохранением кодов маркировки?
⚡️Облигации Энерготехсервис на размещении
МСФО как язык бизнеса: как заговорить на нем с инвесторами
10 вопросов для экспресс-аудита вашего баланса
Где НК не дописали: 12 пробелов, из-за которых бухгалтеры седеют, а инспекторы радуются
Что делать, если поставщик прислал товары без кодов маркировки
Запрет иностранных слов с 1 марта 2026: разбираем, что изменилось на самом деле?
Профессиональные налоговые вычеты для ИП: как учесть расходы в 1С и заполнить 3-НДФЛ
Расовая дискриминация по налогам, месть Трампа, налоги на отдых и посылки в обзоре
