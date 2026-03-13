Утренний бухгалтер № 6083. С 1 апреля 2026 у ФНС новые алгоритмы шифрования: что проверить

Если средство криптозащиты не обновить до 1 апреля 2026 года — вы не сможете расшифровать входящие от ФНС документы.
Роструд ищет неоформленных сотрудников на складах маркетплейсов, а ФНС подозревает владельцев ПВЗ в уклонении от уплаты НДФЛ и страховых взносов.
Минцифры подержало инициативу создания на Госуслугах единого окна для разблокировки карт и счетов.
Если отпуск по уходу за ребенком не отражается в выписке ИЛС, нужно подать заявление о корректировке сведений и предоставить подтверждающие документы.
МВД: для приема на работу иностранцев в 2026 году будут новые формы уведомлений.
Разборы законов
— АУСН-2026: разбор полетов, ошибки, сверки с ФНС и алгоритмы спасения. Конспект вебинара с видео
Поговорили о новой проблеме для бухгалтеров — работе с режимом АУСН. Как интегрировать 1С и ЛК ФНС, как рассчитать зарплату и НДФЛ, как сверить данные и что делать, если обнаружили ошибки.
— Уведомление о деятельности экспедиторов с 1 марта 2026 года: кто подает, какие сроки, штрафы
Экспедиторам — как фирмам, так и ИП, как начинающим, так и активно работающим — надо уведомлять Ространснадзор о том, что ведется транспортно-экспедиционная деятельность (ТЭД). Штрафы до 1 млн руб. Разбираемся, как, что, когда надо делать.
— Потеряли право на АУСН: что делать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе узнаем, почему компания или ИП может потерять право на применение АУСН и что делать в этом случае.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за февраль 2026 года
Подготовили для вас обзор разъяснений февраля 2026 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Раздел доли в ООО при разводе
Если в общем имуществе супругов есть доля в ООО, то возникают отношения на стыке семейного и корпоративного права. Рассмотрим основные правила и подводные камни.
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 12 марта 2026 года
2 Какие сервисы банки навязывают клиентам без их согласия
3 Миронов: при рождении каждого ребенка государство должно открывать для него счет на 100 тыс. рублей
4 Роструд: может ли инвалид работать больше установленного ТК РФ времени
5 ФАС будет контролировать рост тарифов ЖКХ — Госдума приняла закон
6 Налоговая меняет правила игры в 2026 году: узнайте их вместе с экспертом!
7 До 30 апреля 2026 налоговики ждут декларацию 3-НДФЛ за 2025 год. Для получения вычетов можно сдать позже
8 ФНС: при продаже долей имущественный вычет делится соразмерно. «Клерк»: но не всегда
9 ТПП просит уравнять условия работы для микробизнеса и самозанятых
10 🌻 ФНС разъяснила, как продавать комнатные растения и не платить НДФЛ
11 ⏳ До 25 марта нужно сдать налоговую отчетность + что заплатить до 30-го
12 Производителям газировки могут вернуть льготы
13 Как вести кадровый учет по новым правилам в 2026 году — расскажет эксперт Елена Пономарева
14 💰 Сотруднику придется заплатить НДФЛ, если работодатель простил ему причиненный ущерб: действия бухгалтера. Выпуск № 38 подкаста «Налоговое утро»
15 ЦБ: перегрев и гиперинфляция — такие последствия будут, если резко снизить ключевую ставку
16 Как на УСН без НДС выставлять счета-фактуры с НДС
17 ЦБ: чтобы инфляция была вблизи 4%, нужно сохранять жесткую ДКП
18 Примеры задач, которые нельзя доверять ИИ. Даже специализированная нейросеть иногда ошибается: почему
19 У многодетных больше не будут отнимать землю и авто за долги
20 Оплата за работу через российские домены и сайты – это доход от источников в РФ
21 У беженцев и переселенцев появится право на бесплатную помощь юриста
22 Минфин: можно ли отнести производственно-образовательный центр к обслуживающему производству для налога на прибыль
23 Крымчанам засчитают страховой стаж для пенсии в период воссоединения с Россией
24 📄 Для приема на работу иностранцев в 2026 году будут новые формы уведомлений
25 Удовлетворенность работой зависит от региона проживания. Москва и Питер не в топе
26 Минфин поменяет порядок доступа к сведениям из ГИРБО
27 🚗 Депутаты просят проверить законность налогообложения очень льготных автокредитов
28 ✅ В ФСБУ 28/2023 нет требований к числу членов инвентаризационной комиссии
29 ❗ У ФНС новые алгоритмы шифрования: что нужно проверить до 1 апреля 2026 года
30 🔓 Разблокировать банковские карты можно будет через Госуслуги
31 Каршеринг, кассовые и др. сервисы могут внести в белые списки при отключении интернета и связи
32 Как выбрать ставку НДС в 2026 году: советы налоговой
33 Закон о российской полке отложили до 2027 года
34 💣 На маркетплейсах идут массовые проверки из-за неоформленных сотрудников
35 Кабмин утвердил компенсации за отмену туров на Ближний Восток
36 Правила отправки информации для таможенного контроля могут поменять: законопроект 2026
38 Число удаленной работы сократилось до 35%, но бухгалтеры на втором месте
39 Период ухода за детьми не отразился на индивидуальном лицевом счете: СФР объяснил, что делать
40 Собственники ПВЗ Яндекс Маркета жалуются на взлом личных кабинетов и фиктивные возвраты
41 ФНС: пропадает ли право на вычет при досрочном закрытии одного из ИИС-3
42 ✅ Как отразить налоговые вычеты в уточненке 3-НДФЛ, чтобы не было задолженности: инструкция 2026
Статьи
— Анализ ликвидности баланса: методика с примером
Что такое ликвидность баланса, как сгруппировать А1–А4 и П1–П4, посчитать коэффициенты ликвидности и по примеру баланса оценить платежеспособность и риски кассовых разрывов.
— Как получить международные водительские права в России
Международные водительские права помогают без проблем арендовать авто за границей и общаться с местной полицией. В материале разберём, кому они действительно нужны, как выглядит МВУ, какие документы подготовить, куда подавать заявление и на какой срок выдадут удостоверение.
— Утренний бухгалтер № 6082. Полным людям и курильщикам хотят поднять взносы на ОМС
Лицам, которые «сознательно вредят своему здоровью» предлагают установить повышенные страховые взносы.
— ИП закрывает одно из направлений деятельности: как уволить сотрудников
У ИП нет клиентов по одному из видов деятельности. Как уволить сотрудников и не нарушить ТК?
— Как выгодно взять отпуск в мае 2026 года: наглядный пример
Рассказываем, как в мае пойти в отпуск и не потерять в деньгах.
— Как на УСН «Доходы минус расходы» учесть расходы на дорогостоящий товар, если его не продали до конца года
ИП на доходно-расходной упрощенке в 2025 году приобрел объект. Но реализовать его не успел, поэтому планирует продать его в 2026 году. Как учесть расходы на объект?
— 13 марта — какой праздник отмечают в России и мире
13 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на 13 марта, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 13 марта.
— Деноминация рубля в 2026 году: повторится ли российский сценарий 1998 года
Тема деноминации рубля то и дело всплывает в новостях и соцсетях на фоне роста инфляции и валютных скачков. Как это уже происходило в России и стоит ли ожидать в 2026 году — разбираем в статье с комментариями экспертов.
— Как оформить договор цессии: ограничения и нюансы применения
Договор цессии позволяет передать право требования долга другому лицу, что может стать эффективным инструментом решения финансовых вопросов. Рассказываем, на что обратить внимание при оформлении.
— На складах маркетплейсов ищут неоформленных сотрудников. 🏃«Ночной бухгалтер» № 2133
Роструд проводит проверки на ВБ, Озоне, Яндекс Маркете. Проверяют, нет ли там сотрудников, завуалированных по исполнителей под ГПХ.
Трибуна
Плохая новость для бизнеса в том, что теперь для блокировки счёта не нужен «железобетон»
Ошибки в налоговых уведомлениях в 2026 году — как действовать правильно
Почему бухгалтерия и управленческий учет почти всегда показывают разные цифры
💥Обзор новостей: инвесторы нашли налоговый казус в бумагах компаний-банкротов, дети мигрантов после 18 лет обязаны покинуть РФ, может появиться легальный обмен крипты
Девальвация не закончена? Разбираем расклады по рублю и ставке
Бизнес-кредит без стресса: готовимся к разговору с банком
Можно ли использовать один код маркировки для набора из одежды и игрушки? Разбираем правила «Честного Знака»
Досудебная претензия: 7 ошибок, из‑за которых ее не заметят
Дедлайны марта 2026: сроки сдачи отчетности
О пояснениях к бухгалтерской отчетности
Аренда лесных участков: кто ответит за самовольную рубку деревьев третьими лицами
Как закрыть ИП в 2026 : Пошаговое руководство для предпринимателей
📈Изменения в лидерах по доходности
Что делать, если «Честный Знак» требует повторной проверки ТН ВЭД. Инструкция для бизнеса
Как 10% инвест портфеля могут изменить вашу жизнь
19 законов, документов и статей кодексов, которые полезно прочитать
7 функций Excel, которые экономят бухгалтеру несколько часов в неделю
Инструкция: как улучшить финансовый профиль компании для получения кредитов и банковских гарантий
Агентские услуги в 1С:Бухгалтерия 3.0: настройка, учет и практические советы
