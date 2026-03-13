КПП Общ моб
Утренний бухгалтер № 6083. С 1 апреля 2026 у ФНС новые алгоритмы шифрования: что проверить

ФНС переходит на новые ГОСТы 34.12-2018 и 34.13-2018, которые будут поддерживать только современные средства криптозащиты (СКЗИ).

Если средство криптозащиты не обновить до 1 апреля 2026 года — вы не сможете расшифровать входящие от ФНС документы.

Роструд ищет неоформленных сотрудников на складах маркетплейсов, а ФНС подозревает владельцев ПВЗ в уклонении от уплаты НДФЛ и страховых взносов.

Минцифры подержало инициативу создания на Госуслугах единого окна для разблокировки карт и счетов.

Если отпуск по уходу за ребенком не отражается в выписке ИЛС, нужно подать заявление о корректировке сведений и предоставить подтверждающие документы.

МВД: для приема на работу иностранцев в 2026 году будут новые формы уведомлений.

Разборы законов

АУСН-2026: разбор полетов, ошибки, сверки с ФНС и алгоритмы спасения. Конспект вебинара с видео

Поговорили о новой проблеме для бухгалтеров — работе с режимом АУСН. Как интегрировать 1С и ЛК ФНС, как рассчитать зарплату и НДФЛ, как сверить данные и что делать, если обнаружили ошибки.

Уведомление о деятельности экспедиторов с 1 марта 2026 года: кто подает, какие сроки, штрафы

Экспедиторам — как фирмам, так и ИП, как начинающим, так и активно работающим — надо уведомлять Ространснадзор о том, что ведется транспортно-экспедиционная деятельность (ТЭД). Штрафы до 1 млн руб. Разбираемся, как, что, когда надо делать.

Потеряли право на АУСН: что делать. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе узнаем, почему компания или ИП может потерять право на применение АУСН и что делать в этом случае.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за февраль 2026 года

Подготовили для вас обзор разъяснений февраля 2026 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Раздел доли в ООО при разводе

Если в общем имуществе супругов есть доля в ООО, то возникают отношения на стыке семейного и корпоративного права. Рассмотрим основные правила и подводные камни.

Налоговое администрирование 2026. Практическая консультация с преподавателем курса

Дата проведения: 13 марта, пятница

Как бухгалтеру перейти на аутсорс и зарабатывать больше в 2026 году

Дата проведения: 17 марта, вторник

Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой

Дата проведения: 17 марта, вторник

Офлайн-семинар с Эльвирой Митюковой. Декларация по налогу на прибыль и бухгалтерская отчетность за 2025 год

Дата проведения: 18 марта, среда

СОУТ, СИЗ, медосмотры: где сейчас чаще всего штрафуют и как закрыть риски

Дата проведения: 18 марта, среда

Анализ ликвидности баланса: методика с примером

Что такое ликвидность баланса, как сгруппировать А1–А4 и П1–П4, посчитать коэффициенты ликвидности и по примеру баланса оценить платежеспособность и риски кассовых разрывов.

Как получить международные водительские права в России

Международные водительские права помогают без проблем арендовать авто за границей и общаться с местной полицией. В материале разберём, кому они действительно нужны, как выглядит МВУ, какие документы подготовить, куда подавать заявление и на какой срок выдадут удостоверение.

Утренний бухгалтер № 6082. Полным людям и курильщикам хотят поднять взносы на ОМС

Лицам, которые «сознательно вредят своему здоровью» предлагают установить повышенные страховые взносы.

ИП закрывает одно из направлений деятельности: как уволить сотрудников

У ИП нет клиентов по одному из видов деятельности. Как уволить сотрудников и не нарушить ТК?

Как выгодно взять отпуск в мае 2026 года: наглядный пример

Рассказываем, как в мае пойти в отпуск и не потерять в деньгах.

Как на УСН «Доходы минус расходы» учесть расходы на дорогостоящий товар, если его не продали до конца года

ИП на доходно-расходной упрощенке в 2025 году приобрел объект. Но реализовать его не успел, поэтому планирует продать его в 2026 году. Как учесть расходы на объект?

13 марта — какой праздник отмечают в России и мире

13 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на 13 марта, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 13 марта.

Деноминация рубля в 2026 году: повторится ли российский сценарий 1998 года

Тема деноминации рубля то и дело всплывает в новостях и соцсетях на фоне роста инфляции и валютных скачков. Как это уже происходило в России и стоит ли ожидать в 2026 году — разбираем в статье с комментариями экспертов.

Как оформить договор цессии: ограничения и нюансы применения

Договор цессии позволяет передать право требования долга другому лицу, что может стать эффективным инструментом решения финансовых вопросов. Рассказываем, на что обратить внимание при оформлении.

На складах маркетплейсов ищут неоформленных сотрудников. 🏃«Ночной бухгалтер» № 2133

Роструд проводит проверки на ВБ, Озоне, Яндекс Маркете. Проверяют, нет ли там сотрудников, завуалированных по исполнителей под ГПХ.

Обработка фото нейросетью: как обработать фото c ИИ онлайн и бесплатно в 2026 году

ТОП-10 лучших нейросетей для генерации видео: примеры промтов и сравнение генераторов без VPN 2026 года

Юрист для ресторанного бизнеса: рейтинг лучших экспертов 2026 года

Юрист по Wildberries: рейтинг лучших экспертов 2026

Современный ар-деко в квартире в ЖК «Максимум» — симметрия, эркеры и световые сценарии

Минимализм как система — квартира 140 м² в Казани

Темный монохром и сценарии света в загородном доме в Зеленогорске

Дом в Сочи, где минимализм звучит как тишина

ТОП-20 лучших курсов по промт-инжинирингу: цены и отзывы на обучение в 2026 году

Обзор изменений в законодательстве за прошедшую неделю (04.03 — 11.03 2026 года)

AI и персональные данные: правовые риски автоматизации обработки в 2026 году

Новый индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми: что ждет бизнес

Как оплатить Perplexity из России в 2026 году - подписка Pro и Max без зарубежной карты

Финансовая грамотность: как научиться эффективно управлять личными финансами

Учимся выбирать надежного партнера-утилизатора

Сколько стоит регистрация товарного знака в 2026 году: госпошлины, услуги и скрытые расходы

☀️ Весеннее предложение — профкурсы со скидками до 75%! Старт обучения 15 марта

Обзор законов для бизнеса, которые вступят в силу в 2026 году

ЕФС-1 по договору ГПХ с физлицом: как заполнить и подать в 2026 году

Ошибки в отчётах Росстат в 2026 году: риски, последствия и как их избежать

Сводная справка о розничных продажах и книга продаж

Как проверить при работе с ВБ, что весь доход отражен в декларации по УСН доходы?

Списание резервов отпусков

Штраф за несвоевременную сдачу ЕфС-1 и Персонифицированных сведений.

Добрый день! НКО на УСН 6%, без НДС. Вопрос по Бухгалтерскому балансу за 2025 год с пояснениями.

Трудовой договор о дистанционной работе

С 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон о локализации такси. Работа автопарка 2026

переоформление отношений если физлицо на СЗ стало ИП

НДС НА УСН

Раздельный учет по гос. контрактам

Плохая новость для бизнеса в том, что теперь для блокировки счёта не нужен «железобетон»

Ошибки в налоговых уведомлениях в 2026 году — как действовать правильно

Почему бухгалтерия и управленческий учет почти всегда показывают разные цифры

💥Обзор новостей: инвесторы нашли налоговый казус в бумагах компаний-банкротов, дети мигрантов после 18 лет обязаны покинуть РФ, может появиться легальный обмен крипты

Девальвация не закончена? Разбираем расклады по рублю и ставке

Бизнес-кредит без стресса: готовимся к разговору с банком

Можно ли использовать один код маркировки для набора из одежды и игрушки? Разбираем правила «Честного Знака»

Досудебная претензия: 7 ошибок, из‑за которых ее не заметят

Дедлайны марта 2026: сроки сдачи отчетности

О пояснениях к бухгалтерской отчетности

Аренда лесных участков: кто ответит за самовольную рубку деревьев третьими лицами

Как закрыть ИП в 2026 : Пошаговое руководство для предпринимателей

📈Изменения в лидерах по доходности

Что делать, если «Честный Знак» требует повторной проверки ТН ВЭД. Инструкция для бизнеса

Как 10% инвест портфеля могут изменить вашу жизнь

19 законов, документов и статей кодексов, которые полезно прочитать

7 функций Excel, которые экономят бухгалтеру несколько часов в неделю

Инструкция: как улучшить финансовый профиль компании для получения кредитов и банковских гарантий

Агентские услуги в 1С:Бухгалтерия 3.0: настройка, учет и практические советы

Обыск в офисе компании: как проходит на практике

ГлавнаяБухСтрим