Утренний бухгалтер № 6083. С 1 апреля 2026 у ФНС новые алгоритмы шифрования: что проверить

Если средство криптозащиты не обновить до 1 апреля 2026 года — вы не сможете расшифровать входящие от ФНС документы.

Роструд ищет неоформленных сотрудников на складах маркетплейсов, а ФНС подозревает владельцев ПВЗ в уклонении от уплаты НДФЛ и страховых взносов.

Минцифры подержало инициативу создания на Госуслугах единого окна для разблокировки карт и счетов.

Если отпуск по уходу за ребенком не отражается в выписке ИЛС, нужно подать заявление о корректировке сведений и предоставить подтверждающие документы.

МВД: для приема на работу иностранцев в 2026 году будут новые формы уведомлений.