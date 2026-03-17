Повышение пенсии с 1 апреля 2026 года: кому прибавят и насколько

Кому повысят пенсию с 1 апреля
Индексация выплат пенсионерам проходит несколько раз в год. Индексируют так:
с 1 января – страховые пенсии (в 2026 году – на 7,6%);
с 1 февраля – социальные выплаты (в 2026 году – на 5,6%);
с 1 апреля – социальные пенсии (в 2026 году – на 6,8%);
с 1 августа – страховые пенсии работающих пенсионеров (с учетом баллов, заработанных за предыдущий год).
Таким образом, с 1 апреля 2026 года повысят социальные пенсии.
Этот вид пенсии получают те, кто не имеет права на страховую пенсию. Напомним, для оформления страховой пенсии по старости необходимо иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.
Если человек достиг пенсионного возраста, но не накопил достаточно баллов или не имеет требуемого стажа, то страховую пенсию он не будет получать. Ему назначат социальную пенсию через 5 лет после достижения пенсионного возраста.
То есть социальную пенсию по старости назначают мужчинам с 70 лет, женщинам – с 65 лет.
Для назначения страховой пенсии по инвалидности нужно иметь стаж хотя бы 1 день. Тем, кто получил инвалидность, но ранее никогда не работал, назначают социальную пенсию по инвалидности.
Смотрите в таблице условия для страховой и социальной пенсии
Основание
Условия для страховой пенсии
Условия для социальной пенсии
По старости
15 лет стажа и 30 баллов
Менее 15 лет стажа и (или) менее 30 баллов
По инвалидности
1 день стажа
Нет стажа
По потере кормильца
1 день стажа у кормильца
Нет стажа у кормильца
С 01.04.2026 социальные пенсии увеличат на 6,8%.
Такой процент индексации прописан в постановлении Правительства от 26.02.2026 № 197.
Смотрите в таблице, какими темпами росла социальная пенсия в предыдущие годы.
Год
Процент индексации
2022
10%
2023
3,3%
2024
7,5%
2025
14,75%
2026
6,8%
Когда индексируют страховые пенсии, увеличивают стоимость пенсионного балла и фиксированной выплаты к пенсии.
При индексации социальных пенсий увеличивают непосредственно сам размер пенсии, ведь он не зависит от количества баллов.
Смотрите в таблице, как изменится социальная пенсия с 1 апреля 2026 года.
Категория пенсионера
Социальная пенсия до 01.04.2026 (руб.)
Социальная пенсия после 01.04.2026 (руб.)
Пожилые, которым не хватило стажа или баллов для страховой пенсии
8824,08
9 424,12
Инвалиды I группы
17 648,24
18 848,32
Инвалиды II группы
8 824,08
9 424,12
Инвалиды III группы
7 500,53
8 010,57
Инвалиды с детства I группы, дети-инвалиды
21 177,59
22 617,67
Инвалиды с детства II группы
17 648,24
18 848,32
Дети по потере кормильца (одного родителя)
8 824,08
9 424,12
Дети, у которых умерла мать-одиночка
17 648,24
18 848,32
Дети, потерявшие обоих родителей
17 648,24
18 848,32
Отметим, что всем неработающим пенсионерам, чья общая сумма доходов от пенсии и соцвыплат ниже регионального прожиточного минимума пенсионера (ПМП), положена социальная доплата к пенсии.
Она бывает федеральная (ФСД) и региональная (РСД).
Федеральную доплату к пенсии получают пенсионеры:
у которых пенсия с учетом индексации меньше регионального ПМП;
в регионе ПМП меньше, чем общероссийский.
Региональную доплату к пенсии получают пенсионеры:
у которых пенсия с учетом индексации меньше регионального ПМП;
в регионе ПМП выше, чем общероссийский.
Размер прожиточного минимума пенсионера на 2026 год смотрите здесь.
