Повышение пенсии с 1 апреля 2026 года: кому прибавят и насколько

Отличие социальной пенсии от страховой

Этот вид пенсии получают те, кто не имеет права на страховую пенсию. Напомним, для оформления страховой пенсии по старости необходимо иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

Если человек достиг пенсионного возраста, но не накопил достаточно баллов или не имеет требуемого стажа, то страховую пенсию он не будет получать. Ему назначат социальную пенсию через 5 лет после достижения пенсионного возраста.

То есть социальную пенсию по старости назначают мужчинам с 70 лет, женщинам – с 65 лет.

Для назначения страховой пенсии по инвалидности нужно иметь стаж хотя бы 1 день. Тем, кто получил инвалидность, но ранее никогда не работал, назначают социальную пенсию по инвалидности.

Смотрите в таблице условия для страховой и социальной пенсии

Основание Условия для страховой пенсии Условия для социальной пенсии По старости 15 лет стажа и 30 баллов Менее 15 лет стажа и (или) менее 30 баллов По инвалидности 1 день стажа Нет стажа По потере кормильца 1 день стажа у кормильца Нет стажа у кормильца

