За ликвидатора в ООО тоже надо платить взносы с МРОТ. 💼«Ночной бухгалтер» № 2139

ФНС с Минфином решили, что если ООО в процессе ликвидации, то за ликвидатора надо платить страховые взносы, потому что он по сути исполняет обязанности ЕИО.

Сегодня в выпуске:

  • За арбитражного управляющего при банкротстве ООО не надо платить взносы, а за ликвидатора при ликвидации — надо.

  • При смене кода ОКВЭД в 2026 году малый бизнес может платить пониженные взносы со следующего месяца.

  • С 19 апреля 2026 года у корректировочных счетов-фактур и УПД будет новый формат — 5.02.

  • С 1 апреля 2026 года платежки на налоги надо заполнять по-новому.

  • Для полного счастья на вашем вкладе должно быть 3 млн рублей.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Взносы с МРОТ

Ранее ФНС давала разъяснения, что за ликвидатора в ООО не надо платить взносы с МРОТ, потому что он не ЕИО.

Теперь мнение поменялось. ФНС выпустила такие разъяснения про взносы с МРОТ:

  • за арбитражного управляющего при банкротстве организации не надо платить взносы;

  • за ИП-управляющего не надо платить;

  • за ликвидатора при ликвидации организации надо платить.

Взносы МСП

Малый бизнес с видами деятельности из перечня применяет пониженный тариф взносов 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ. А что если поменять код ОКВЭД в середине года? На этот вопрос ответила ФНС.

  • Если нельготный код поменять на льготный, то можно применять пониженный тариф взносов с 1-го числа этого месяца.

  • Если льготный код поменять на нельготный, то с 1-го числа этого месяца надо применять общий тариф взносов.

УКД

С 19 апреля 2026 года у корректировочных счетов-фактур и УПД будет новый формат — 5.02. Тем не менее до 1 апреля 2027 году еще можно применять как старый формат 5.01, так и новый.

Изменения формата связаны с тем, что теперь в отгрузочном счете-фактуре надо указывать реквизиты авансового счета-фактуры, а ИП указывают в счете-фактуре реквизиты не свидетельства, а ОГРНИП.

Платежки на ЕНП

С 01.01.2026 меняются правила заполнения платежных поручений на уплату налогов. В частности, при уплате ЕНП нужно указывать:

  • КПП — 0;

  • ОКТМО — 0;

  • Назначение платежа — ЕНП;

  • Плательщик для ИП — ФИО (ИП).

Образец платежки смотрите тут.

Счастье в деньгах

Сколько денег надо для счастья? Большинство россиян ответили так:

  • зарплата — 200 тыс. в месяц;

  • накопления — 3 млн рублей.

А вы со своим финансовым положением вписываетесь в категорию счастливых людей?

Главред рекомендует

Пятничный 🧠Мозгонапрягатель 10/50 — ищем предметы.

Мем дня

Ваша по критерию доходов и накоплений дотягивает только до категории несчастных людей редакция

