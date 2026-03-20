За ликвидатора в ООО тоже надо платить взносы с МРОТ. 💼«Ночной бухгалтер» № 2139

Сегодня в выпуске:
За арбитражного управляющего при банкротстве ООО не надо платить взносы, а за ликвидатора при ликвидации — надо.
При смене кода ОКВЭД в 2026 году малый бизнес может платить пониженные взносы со следующего месяца.
С 19 апреля 2026 года у корректировочных счетов-фактур и УПД будет новый формат — 5.02.
С 1 апреля 2026 года платежки на налоги надо заполнять по-новому.
Для полного счастья на вашем вкладе должно быть 3 млн рублей.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Взносы с МРОТ
Ранее ФНС давала разъяснения, что за ликвидатора в ООО не надо платить взносы с МРОТ, потому что он не ЕИО.
Теперь мнение поменялось. ФНС выпустила такие разъяснения про взносы с МРОТ:
за арбитражного управляющего при банкротстве организации не надо платить взносы;
за ИП-управляющего не надо платить;
за ликвидатора при ликвидации организации надо платить.
Взносы МСП
Малый бизнес с видами деятельности из перечня применяет пониженный тариф взносов 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ. А что если поменять код ОКВЭД в середине года? На этот вопрос ответила ФНС.
Если нельготный код поменять на льготный, то можно применять пониженный тариф взносов с 1-го числа этого месяца.
Если льготный код поменять на нельготный, то с 1-го числа этого месяца надо применять общий тариф взносов.
УКД
С 19 апреля 2026 года у корректировочных счетов-фактур и УПД будет новый формат — 5.02. Тем не менее до 1 апреля 2027 году еще можно применять как старый формат 5.01, так и новый.
Изменения формата связаны с тем, что теперь в отгрузочном счете-фактуре надо указывать реквизиты авансового счета-фактуры, а ИП указывают в счете-фактуре реквизиты не свидетельства, а ОГРНИП.
Платежки на ЕНП
С 01.01.2026 меняются правила заполнения платежных поручений на уплату налогов. В частности, при уплате ЕНП нужно указывать:
КПП — 0;
ОКТМО — 0;
Назначение платежа — ЕНП;
Плательщик для ИП — ФИО (ИП).
Образец платежки смотрите тут.
Счастье в деньгах
Сколько денег надо для счастья? Большинство россиян ответили так:
зарплата — 200 тыс. в месяц;
накопления — 3 млн рублей.
А вы со своим финансовым положением вписываетесь в категорию счастливых людей?
Мем дня
Ваша по критерию доходов и накоплений дотягивает только до категории несчастных людей редакция
