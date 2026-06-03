СПОТ, платежки, архивы, АУСН для розницы и кофейного автомата, учет СНТ, аренда и банковские комиссии: дайджест лучших материалов «Клерка» за 2 июня № 9

СПОТ, платежки, НДС, стаж и обучение: лучшие статьи Трибуны
Июнь принес бухгалтерам плотный набор изменений: импорт из ЕАЭС, отпускные, новые формы и сроки отчетности лучше проверить до закрытия полугодия. В подборке главных июньских поправок для бухгалтерии и кадров собрали точки, где ошибка быстро превращается в деньги, споры или задержку поставки.
С осени зарплатные платежи по сотрудникам с исполнительными документами требуют отдельного контроля: неверный код дохода или сумма удержания могут привести к административному штрафу. Разбор рисков в платежках по должникам полезен тем, кто отправляет зарплатные реестры на автомате и редко сверяет поле 20 вручную.
В новостной сводке сошлись сразу несколько болевых тем для бизнеса: порог НДС для малого бизнеса, переходный порядок СПОТ, задержки оплат по коммерческим контрактам и идея резко поднять МРОТ. В обзоре экономических новостей недели удобно увидеть, какие инициативы могут изменить нагрузку уже в ближайшие месяцы.
Пенсионный стаж советского периода снова оказался зоной риска: старые записи могут не подтвердиться из-за архивов, ликвидированных работодателей и ошибок в документах. Материал про подтверждение стажа времен СССР объясняет, какие бумаги искать заранее и когда спор приходится переносить в суд.
Клерк показал корпоративный кабинет для охраны труда как инструмент не только для покупки курсов, но и для назначения обучения, контроля прогресса и подготовки документов. Обзор автоматизации обучения по охране труда интересен компаниям, где Excel-таблицы уже не выдерживают числа сотрудников и юрлиц.
Импортерам из ЕАЭС теперь нужно заранее передавать данные о поставке в СПОТ и учитывать QR-код на границе, а обеспечительный платеж вводят с переходными сроками. В статье про СПОТ, ДОПП и работу с новыми требованиями в 1С собраны практические шаги для тех, кто возит товары автотранспортом.
ККТ, архивы, АУСН, учет СНТ и разговоры: лучшие темы на forumklerk.ru
На форуме разбирают спортивный кейс: компания получает процент вознаграждения от призовых физлица по менеджерскому контракту и хочет понять, нужен ли чек. Тема про ККТ при безналичной оплате от спортсмена подойдет тем, кто сталкивается с расчетами не в классической рознице.
Бухгалтерия спорит с руководством, нужно ли включать в номенклатуру дел все возможные учетные регистры или достаточно основных документов, которые реально формируют отчетность. В обсуждении архивного хранения регистров учета можно сверить, как коллеги оформляют дела без лишней бумажной нагрузки.
Есть запрос на восстановление учета СНТ в 1С за три года: нужно собрать реестр собственников, занести поступления и учесть специфику НКО без расширения задачи до отчетности. Объявление про восстановление реестра собственников СНТ может быть интересно специалистам, которые работают с садоводческими товариществами.
В одной из старых веток участники обсуждают, где брать новости и как отличать информационный шум от содержательной картины дня. Тема про политические новости и доверие к источникам не бухгалтерская, но показывает живую сторону форумной ленты.
Предприниматель на АУСН хочет добавить кофейный аппарат в продуктовом магазине и пытается понять, будет ли это общепитом, как оформить ОКВЭД и нужна ли отдельная касса. Вопрос про АУСН для розницы и кофейного самообслуживания полезен всем, кто расширяет торговую точку без смены адреса.
Легкая форумная пауза тоже попала в добор: участники продолжают старую ветку с картинками и короткими репликами. Раздел веселых картинок не про учет, зато напоминает, что форум живет не только налоговыми вопросами.
УСН, бизнес-карты, АУСН, аренда и банковские комиссии: лучшие темы на club.klerk.ru
В Клубе спорят о льготной ставке УСН в Петербурге: директор работал на полставки, зарплата в пересчете на полную ставку выше регионального минимума, но инспекция сняла право на 7%. Кейс про среднюю зарплату для льготы по УСН в СПб важен тем, кто применяет пониженную ставку и отчитывается по РСВ.
Директор привязал виртуальную бизнес-карту к ежедневному пополнению топливного кабинета, и бухгалтеру нужно решить, превращать ли каждое списание в авансовый отчет. В теме про пополнение личного кабинета с бизнес-карты ищут более рабочий способ провести такие операции без лавины документов.
У плательщика АУСН в календаре ФНС висит срок уплаты 1% за 2025 год, но в предстоящих платежах сумма не отражается. Обсуждение напоминания по 1% на АУСН пригодится тем, кто сверяет личный кабинет с собственным налоговым календарем.
Арендодатель после аудита выставил арендатору счета за отопление прошлых периодов, хотя акты и сверки раньше закрывались без этих сумм. Вопрос про доначисление коммунальной части аренды задним числом интересен всем, у кого в договоре есть переменные платежи и старые подписанные документы.
ИП на патенте получил оплату картой, банк удержал комиссию и показал НДС, а в доходы нужно поставить полную сумму продажи. В теме о банковской комиссии при карточном платеже обсуждают, как корректно отразить поступление в выписке и учете.
ИП на УСН уменьшил годовой налог страховыми взносами, не платил авансы внутри года, а потом увидел списание налога и пеней. Разбор списания авансовых платежей по УСН помогает понять, где могла разойтись декларация, ЕНС и ожидания предпринимателя.
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