СПОТ, платежки, архивы, АУСН для розницы и кофейного автомата, учет СНТ, аренда и банковские комиссии: дайджест лучших материалов «Клерка» за 2 июня № 9

На форуме разбирают спортивный кейс: компания получает процент вознаграждения от призовых физлица по менеджерскому контракту и хочет понять, нужен ли чек. Тема про ККТ при безналичной оплате от спортсмена подойдет тем, кто сталкивается с расчетами не в классической рознице.

Бухгалтерия спорит с руководством, нужно ли включать в номенклатуру дел все возможные учетные регистры или достаточно основных документов, которые реально формируют отчетность. В обсуждении архивного хранения регистров учета можно сверить, как коллеги оформляют дела без лишней бумажной нагрузки.

Есть запрос на восстановление учета СНТ в 1С за три года: нужно собрать реестр собственников, занести поступления и учесть специфику НКО без расширения задачи до отчетности. Объявление про восстановление реестра собственников СНТ может быть интересно специалистам, которые работают с садоводческими товариществами.

В одной из старых веток участники обсуждают, где брать новости и как отличать информационный шум от содержательной картины дня. Тема про политические новости и доверие к источникам не бухгалтерская, но показывает живую сторону форумной ленты.

Предприниматель на АУСН хочет добавить кофейный аппарат в продуктовом магазине и пытается понять, будет ли это общепитом, как оформить ОКВЭД и нужна ли отдельная касса. Вопрос про АУСН для розницы и кофейного самообслуживания полезен всем, кто расширяет торговую точку без смены адреса.