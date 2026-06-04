Утренний бухгалтер № 6140. Бизнесу хотят отменить штрафы за несдачу отчетности из-за отключений интернета

Малый и средний бизнес предложили освобождать от штрафов за просрочку отчетности при технических сбоях и отключениях интернета.

ФНС: при подаче жалобы через ЛК адресатом указывают ту инспекцию, на которую жалуются.

Эксперт: факт регистрации ИП – это не обработка персональных данных. Регистрироваться в РКН надо до начала фактической обработки ПД.

Свыше 50% работающих россиян еще не брали отпуск в 2026 году.

ФНС: малый и средний бизнес теряет льготу по страховым взносам при смене основного ОКВЭД с начала расчетного периода.

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