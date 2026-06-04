Утренний бухгалтер № 6140. Бизнесу хотят отменить штрафы за несдачу отчетности из-за отключений интернета

Малый и средний бизнес предложили освобождать от штрафов за просрочку отчетности при технических сбоях и отключениях интернета.
ФНС: при подаче жалобы через ЛК адресатом указывают ту инспекцию, на которую жалуются.
Эксперт: факт регистрации ИП – это не обработка персональных данных. Регистрироваться в РКН надо до начала фактической обработки ПД.
Свыше 50% работающих россиян еще не брали отпуск в 2026 году.
ФНС: малый и средний бизнес теряет льготу по страховым взносам при смене основного ОКВЭД с начала расчетного периода.
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Разборы законов
— Когда ИП без НДС нужно выставлять счет-фактуру. Мини-курс
Некоторые ИП освобождены от уплаты НДС и не обязаны выставлять счета-фактуры. Но иногда даже при освобождении от налога ИП должен выставлять счет-фактуру. Подробнее разберем в мини-курсе.
— Увольнение по собственному желанию: нужно ли платить выходное пособие
Выходное пособие — это компенсация работнику при увольнении тогда, когда он увольняться не собирался. Например, при ликвидации организации, сокращении штатов, призыва на военную службу и т. п. (см. 178 ТК). Однако возможны варианты.
— Расторгнуть сделку, чтобы не платить налоги: работает ли схема
ФНС сочла деятельность физического лица предпринимательской и доначислила налоги за продажу имущества. Можно ли расторгнуть сделку, зарегистрировать ИП, подать корректировку по НДФЛ и возместить НДС? Разбираем решение суда.
— Ревизионная комиссия: зачем нужна и как сформировать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, зачем нужна ревизионная комиссия, кто в нее может войти и как формируют такую комиссию.
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Подготовили для вас обзор разъяснений мая 2026 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
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Документы
Минфин РФ, Минэкономразвития РФ: Письмо № 03-03-07/14015 от 04.03.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/13696 от 04.03.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/13978 от 04.03.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/13801 от 04.03.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-03/13975 от 04.03.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/13697 от 04.03.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/13866 от 04.03.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/13812 от 04.03.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-02/13807 от 04.03.2019
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