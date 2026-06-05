На АУСН надо проверять за банками, селлерам – следить за авансами, работодателям – по-новому оформлять иностранцев: советы экспертов. 🔔 «Ночной бухгалтер» № 2192

Сегодня в выпуске:
При расчете НДС селлеры не учитывают отрицательную разницу между авансами и отгрузкой.
В 2026 году электронные документы в ФНС надо передавать в форматах XML, PDF/A‑3, PDF.
Бизнес на АУСН должен следить, правильно ли банк отразил доходные и расходные операции.
В 2026 году иностранных сотрудников надо оформлять по-новому.
Налоговики должны предоставлять бизнесу доказательства нарушений по ВНП.
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Мем дня.
НДС с авансов на маркетплейсах
Продавцы на маркетплейсах платят НДС с авансов от физлиц, а потом восстанавливают его при отгрузке или возврате аванса.
В ходе ХI Всероссийской бухгалтерской конференции «Большой БухСтрим-2026» эксперт Елена Шедис обратила внимание на важный нюанс для селлеров в части НДС с авансов от физлиц:
Если разница между полученными авансами и суммой отгруженных товаров отрицательная, то для НДС нужно принимать только положительную разницу. Отрицательная разница не уменьшает базу по НДС.
ЭДО
Форматы электронных документов о передаче товаров и результатов работ с 2026 года отменили, но формат акта на основе КС-2 — актуален.
Для передачи документов в ФНС используются только утвержденные форматы: XML, PDF/A‑3, PDF и скан‑изображения.
Об этом рассказала эксперт Марина Климова на ХI Всероссийской бухгалтерской конференции «Большой БухСтрим-2026».
АУСН
Бизнес на АУСН столкнулся с тем, что банки ошибаются в передаче данных в ФНС о доходах и расходах.
Проблема носит массовый характер, рассказала эксперт Людмила Ганичева в ходе ХI Всероссийской бухгалтерской конференции «Большой БухСтрим-2026».
В частности, эквайринг целиком попадает в доход, даже если часть сумм — возвраты или ошибочные зачисления. В итоге бизнес вынужден вручную править эти данные.
Эксперт советует бизнесу на АУСН контролировать за банком: все ли операции отражены, есть ли пометка на налоговую базу. Если нашли ошибки, исправить надо до 7 числа следующего месяца.
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Иностранные работники
В этом году уведомление о приеме на работу иностранцев надо заполнять по новой форме. Там, в частности, надо указывать срок трудового договора, ИНН сотрудника.
О новых правилах по иностранным работникам в ходе ХI Всероссийской бухгалтерской конференции «Большой БухСтрим-2026» рассказала эксперт Елена Пономарева.
Для иностранцев-ВКС увеличена минималка. В общем случае этот 717 тыс. рублей. Этот лимит будет применяться с 1 сентября 2026 года.
Кроме того, ввели новую категорию иностранных работников – «представляющие интерес для РФ».
Налоговые проверки
Налоговики обязаны прикладывать к акту проверки документы, подтверждающие выявленные нарушения. А в случае, если материалы содержат банковскую или налоговую тайну или документы получены от третьих лиц – заверенную выписку.
Об этом рассказали на ХI Всероссийской бухгалтерской конференции «Большой БухСтрим-2026».
Доступ к материалам проверки — ключевой элемент защиты прав налогоплательщика, пояснил эксперт Михаил Мухин.
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