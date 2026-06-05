На АУСН надо проверять за банками, селлерам – следить за авансами, работодателям – по-новому оформлять иностранцев: советы экспертов. 🔔 «Ночной бухгалтер» № 2192

НДС с авансов на маркетплейсах

Продавцы на маркетплейсах платят НДС с авансов от физлиц, а потом восстанавливают его при отгрузке или возврате аванса.

В ходе ХI Всероссийской бухгалтерской конференции «Большой БухСтрим-2026» эксперт Елена Шедис обратила внимание на важный нюанс для селлеров в части НДС с авансов от физлиц:

Если разница между полученными авансами и суммой отгруженных товаров отрицательная, то для НДС нужно принимать только положительную разницу. Отрицательная разница не уменьшает базу по НДС.