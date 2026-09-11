Скоро начнется рассылка уведомлений на имущественные налоги. 📧«Ночной бухгалтер» № 2261

Сегодня в выпуске:
Рассылка уведомлений с НДФЛ по вкладам за 2025 год начнется с 21 сентября.
Высокий налог на имущество физлиц можно оспорить.
Невыплаченные алименты хотят исключить из дохода для детского пособия.
Доходы до 50 тыс. рублей хотят освободить от НДФЛ.
Селлерам не надо восстанавливать входящий НДС по товарам, уничтоженным после атак БПЛА.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Налоговые уведомления
ФНС готовится к рассылке налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физлиц и НДФЛ, в том числе с процентов по вкладам. Кампания стартует 21 сентября.
Электронное уведомление придет на Госуслуги, а при невозможности электронной доставки его отправят заказным письмом.
За 2025 год необлагаемая сумма процентов по вкладам — 210 тыс. рублей. Если вы получили больше, ФНС начислит НДФЛ. Ставка налога — 13% с дохода до 2,4 млн руб., 15% с дохода свыше 2,4 млн руб.
Налог на имущество
В течение 1 года после получения налогового уведомления на имущественные налоги можно оспорить кадастровую стоимость недвижимости. Для этого надо подать заявление в бюджетное учреждение субъекта РФ.
Этот вывод Конституционного суда ФНС включила в свой обзор.
Алименты
Алименты, на которые есть исполнительный лист, включают в состав дохода для определения нуждаемости в детском пособии. Но не всегда эти алименты реально выплачивают.
Депутаты предложили исключить невыплаченные алименты из доходов семей, если факт их неполучения подтвержден судебным приставом.
Между тем отметим, что в доход семьи включаются даже условные алименты, по которым в принципе нет решения суда и которые также женщина не получает.
НДФЛ
Доходы физлиц до 50 тыс. рублей должны быть необлагаемыми, считают депутаты. Законопроект с такой поправкой в НК направлен в правительство.
Это позволит россиянам, живущим за чертой бедности, оставлять себе больше заработанного и тратить эти деньги на повседневные нужды, отметили авторы проекта.
НДС
Порча, бой, хищение, стихийные бедствия и другие аналогичные обстоятельства — это причины выбытия товара, которые происходят без НДС.
Минфин выпустил свежее письмо, в котором сказано, что при утрате товара из-за атак БПЛА не нужно восстанавливать НДС.
Для целей налога на прибыль убытки от таких ЧС включают во внереализационные расходы.
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