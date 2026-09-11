Скоро начнется рассылка уведомлений на имущественные налоги. 📧«Ночной бухгалтер» № 2261

Налоговые уведомления

ФНС готовится к рассылке налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физлиц и НДФЛ, в том числе с процентов по вкладам. Кампания стартует 21 сентября.

Электронное уведомление придет на Госуслуги, а при невозможности электронной доставки его отправят заказным письмом.

За 2025 год необлагаемая сумма процентов по вкладам — 210 тыс. рублей. Если вы получили больше, ФНС начислит НДФЛ. Ставка налога — 13% с дохода до 2,4 млн руб., 15% с дохода свыше 2,4 млн руб.