На УСН без НДС можно добровольно платить НДС 22%. ✅«Ночной бухгалтер» № 2263

ЭТрН

С 1 сентября электронные транспортные накладные стали обязательными. Но если вопреки новой норме оформить этот документ на бумаге, затраты на перевозку все равно можно будет включить в расходы. Такое разъяснение дали в ФНС.

Наличие договора перевозки можно подтвердить иными доказательствами. Нарушение требований отраслевого законодательства само по себе не может быть основанием непринятия расходов для налога на прибыль.

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