На УСН без НДС можно добровольно платить НДС 22%. ✅«Ночной бухгалтер» № 2263

Сегодня в выпуске:
На УСН с доходом ниже лимит можно иногда выставлять счета-фактуры с НДС.
Предложили ввести ежеквартальную индексацию пенсий.
Стоимость перевозки без ЭТрН можно включить в расходы.
Нельзя отвечать на требование через функционал «Обращение в налоговый орган».
С 1 октября подорожает коммуналка.
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Мем дня.
НДС на УСН
Компания на УСН с лимитом до 20 млн рублей не платит НДС. Но можно добровольно некоторым контрагентам выставлять счета-фактуры с НДС 22%. При этом права на вычет не будет. Весь исчисленный НДС надо отдать в бюджет.
От таких манипуляций право на УСН не теряется, пояснили в ФНС.
Индексация пенсий
Пенсии нужно индексировать ежеквартально, считает глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Размер индексации — реальная потребительская инфляция для пенсионеров.
Напомним, сейчас пенсию индексируют раз в год в январе, с 2027 года индексация будет 2 раза в год — в феврале и апреле.
ЭТрН
С 1 сентября электронные транспортные накладные стали обязательными. Но если вопреки новой норме оформить этот документ на бумаге, затраты на перевозку все равно можно будет включить в расходы. Такое разъяснение дали в ФНС.
Наличие договора перевозки можно подтвердить иными доказательствами. Нарушение требований отраслевого законодательства само по себе не может быть основанием непринятия расходов для налога на прибыль.
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Ответ на требование
Если ФНС запросила у вас документы, ответ на требование можно отправить через личный кабинет или по ТКС.
ФНС предупреждает, что при получении требования по ТКС есть кнопка «Ответить», которая позволят выбрать способ ответа: формализованный (в структурированном виде) или неформализованный (с приложением файлов).
По каждому пункту требования формируют отдельный файл и отправляют через опцию «Ответ на требование» (а не через «Обращение в налоговый орган»).
Коммуналка
С 01.10.2026 будет повышение цен на коммунальные услуги. Индекс в каждом регионе свой.
Например, в Ставропольском крае цены вырастут на 22%, в Москве на 15%, Санкт-Петербурге — на 14,6%, в Подмосковье — на 12,8%, в Хакасии и Чукотском АО — на 8%.
Этот индекс — средний рост, а не повышение каждой строки квитанции.
При этом в разных городах одного региона индексы могут отличаться от среднего. Так, в Ставропольском крае рост в среднем составит 22%, но в Ставрополе — 28,6%, а в Кисловодске — 31,4%.
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Мем дня
Ваша бывает в шоке даже от старых цен на коммуналку редакция