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На УСН без НДС можно добровольно платить НДС 22%. ✅«Ночной бухгалтер» № 2263

На УСН без НДС можно добровольно платить НДС 22%. ✅«Ночной бухгалтер» № 2263

Если на УСН выставить счет-фактуру с НДС 22% право на упрощенку сохраняется.

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Сегодня в выпуске:

  • На УСН с доходом ниже лимит можно иногда выставлять счета-фактуры с НДС.

  • Предложили ввести ежеквартальную индексацию пенсий.

  • Стоимость перевозки без ЭТрН можно включить в расходы.

  • Нельзя отвечать на требование через функционал «Обращение в налоговый орган».

  • С 1 октября подорожает коммуналка.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

НДС на УСН

Компания на УСН с лимитом до 20 млн рублей не платит НДС. Но можно добровольно некоторым контрагентам выставлять счета-фактуры с НДС 22%. При этом права на вычет не будет. Весь исчисленный НДС надо отдать в бюджет.

От таких манипуляций право на УСН не теряется, пояснили в ФНС.

Индексация пенсий

Пенсии нужно индексировать ежеквартально, считает глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Размер индексации — реальная потребительская инфляция для пенсионеров.

Напомним, сейчас пенсию индексируют раз в год в январе, с 2027 года индексация будет 2 раза в год — в феврале и апреле.

ЭТрН

С 1 сентября электронные транспортные накладные стали обязательными. Но если вопреки новой норме оформить этот документ на бумаге, затраты на перевозку все равно можно будет включить в расходы. Такое разъяснение дали в ФНС.

Наличие договора перевозки можно подтвердить иными доказательствами. Нарушение требований отраслевого законодательства само по себе не может быть основанием непринятия расходов для налога на прибыль.

Новые вопросы у бухгалтеров и предпринимателей появляются регулярно: сегодня отчетность, завтра нововведения по налогам, послезавтра новый ФСБУ. Подписка Клерк.Школа дает доступ ко всему каталогу курсов «Клерка» сразу: не нужно искать и оплачивать обучение под каждую отдельную задачу, достаточно открыть нужную тему. Видеолекции, конспекты, тесты, шаблоны документов и сертификат в одном месте. Подключить подписку.

Ответ на требование

Если ФНС запросила у вас документы, ответ на требование можно отправить через личный кабинет или по ТКС.

ФНС предупреждает, что при получении требования по ТКС есть кнопка «Ответить», которая позволят выбрать способ ответа: формализованный (в структурированном виде) или неформализованный (с приложением файлов).

По каждому пункту требования формируют отдельный файл и отправляют через опцию «Ответ на требование» (а не через «Обращение в налоговый орган»).

Коммуналка

С 01.10.2026 будет повышение цен на коммунальные услуги. Индекс в каждом регионе свой.

Например, в Ставропольском крае цены вырастут на 22%, в Москве на 15%, Санкт-Петербурге — на 14,6%, в Подмосковье — на 12,8%, в Хакасии и Чукотском АО — на 8%.

Этот индекс — средний рост, а не повышение каждой строки квитанции.

При этом в разных городах одного региона индексы могут отличаться от среднего. Так, в Ставропольском крае рост в среднем составит 22%, но в Ставрополе — 28,6%, а в Кисловодске — 31,4%.

Главред рекомендует

Мем дня

На УСН без НДС можно добровольно платить НДС 22%. ✅«Ночной бухгалтер» № 2263

Ваша бывает в шоке даже от старых цен на коммуналку редакция

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